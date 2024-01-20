Нормально ли читать переписку партнера?

Если вы читаете переписки своего партнера, попробуйте разобраться с причинами такого поведения. Работайте над уверенностью в себе и над отношениями.

Проверка телефона партнера – это тема для множества шуток, неловких ситуаций в кино, сериалах, но она актуальна и в реальной жизни. Так давайте же разберёмся, нормально ли читать переписки партнера?

Допустимо ли читать переписку партнера?

Для начала посмотрим на причины такого поведения. И вот основные из них:

1. Отсутствие доверия в отношениях.

Такое, зачастую, случается в парах, где уже когда-то имели место быть измены, обман или предательство одного из партнеров. Читающий чужие сообщения, не доверяет своему партнеру и хочет найти доказательство своей правоты в переписках.

2. Неуверенность в себе одного из партнеров.

Тот, кто читает ощущает себя недостаточно красивым, умным, сексуальным, достойным. Такой человек проверяет телефон своего партнера, чтобы удостовериться, что все в порядке и ему не изменяют. Или чтобы найти доказательства своей несостоятельности.

3. Отсутствие близости между партнерами.

Если в отношениях люди не умеют делиться своими переживаниями и обсуждать проблемы, взаимные обиды и недомолвки накапливаются. Из-за этого возникает желание проверить переписки своего партнера.

4. Тотальный контроль над жизнью партнера.

Такое поведение свойственно женщинам, которые в отношениях занимают роль матери для своего мужа. Она хочет все знать: куда ходить ее мужчина, чем занимается, с кем общается и что о ней говорит. Данное поведение свойственно и мужчинам, в любом случае это эмоциональный абьюз: один из партнеров считает другого своей собственностью.

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Моё мнение, что чужая переписка это личное и вы не имеете права в неё лезть. В первую очередь, потому что это неуважение к партнеру и его личным границам. У каждого человека, должно быть что-то своё, что-то неприкосновенное. Личные переписки тоже к этому относятся.

Тем более этими действиями вы никак не повышает доверие в ваших отношениях, а наоборот способствуете растоптанию его остатков. Если вас что-то тревожит, стоит поговорить об этом с партнёром, а не лезть в его телефон.

Если вы читаете переписки своего партнера, попробуйте разобраться с причинами такого поведения. Работайте над уверенностью в себе и над отношениями. Если же вы не уверенны в партнёре, из-за того, что в прошлом в этих отношениях у вас уже был негативный опыт, подумайте, действительно ли вам нужны эти отношения, ведь находясь в вечном стрессе, вы только разрушаете себя.опубликовано econet

Признавайтесь, читали когда-нибудь переписки своего партнера? Что было причиной такого поведения? Считаете ли это допустимым в отношениях?

Автор Мария Зелина

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