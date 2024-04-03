Низкая женская самооценка: Истоки и признаки

Почему мужчины для одних женщин все, а для других - ничего? Все дело в самооценке женщины. Откуда она берётся? Самый большой вклад в развитие самооценки дочери - это правильно выбранный папа и лучшее, что папа может сделать для своей дочери - это любить и уважать её мать.

Самый большой вклад в развитие самооценки дочери - это правильно выбранный папа и лучшее, что папа может сделать для своей дочери - это любить и уважать её мать. От того, насколько гармоничными будут отношения между отцом и дочерью, будет зависеть ее целостное формирование, становление и реализация с противоположным полом, ее самооценка во взрослом возрасте.

Как отец влияет на самооценку дочери

Такие важные и основополагающие понятия как любовь, забота, нежность, доверие, восхищение, девочка получает от отца и это лучшая база для её психологического здоровья и гармоничного, счастливого будущего.

Если в первые пять лет жизни отец много времени посвящает общению с дочерью, то это способствует развитию доверия к мужчинам и чем более уверенный, спокойный и терпеливый отец, тем благоприятнее самооценка будущей женщины.

Вот несколько признаков низкой самооценки:

Если вам хочется всем угодить и вы готовы всегда отдавать, так как поэтому вам кажется, что вы чего то стоите, вы стремитесь всегда быть хорошей, вы вновь и вновь напоминаете какая вы хорошая жена или подруга, как много вы заботились о другом и это есть ваша главная ошибка, пытаться повлиять на то, что люди думают о вас, вместо того, чтобы позаботиться о себе.

Доказывать другому, что вы чего то стоите бесполезное занятие, оно ни к чему хорошему не приведёт. Есть только один способ, верить самой в то, что вы чего то стоите, знать про себя, изучать себя, знать себе цену, когда вы знаете себе цену, нет нужды кому-то что-то доказывать.

Вместо того чтобы спрашивать саму себя, что происходит с моими отношениями, вы спрашиваете — что не так? Тем самым, позволяя игнорировать собственные потребности, потому что любовь к другому больше, чем к себе. Вы выбираете между отношениями и чувством собственного достоинства. Вы настолько желаете любви, и это понимаемо и нормально для большинства людей, но, иногда в этой любви больше страха остаться одной и отношения защищаются ценой многих уступок.

Как правило, женщины с низкой самооценкой попадают в такие отношения с мужчиной, где мужчина позволяет грубо себя вести, так называемые «токсичные» отношения, и наступает хаос в этих отношениях, с полным нарушением границ. Вы не чувствуете, когда на вас первый раз начинают нападать, т.к. с детства привыкли к такому отношению к себе и для вас это нормально.

Вы не хотите признавать, что если вы кого-то сильно любите не гарантирует вам, что он будет с вами хорошо обращаться, вы думаете, что другой думает и чувствует точно также как вы. И, если ваша цель в отношениях чиста и невинна: любить, помогать, защищать и вы думаете, что у других так же, то вы можете глубоко ошибаться. В мире есть эгоистичные, испорченные и неискренние люди, но вы предпочитаете этого не видеть и игнорировать предупредительные сигналы.

Здесь вам необходимо понять важную для вас вещь: независимо от силы вашей любви, вы всегда должны защищать себя, устанавливая свои границы. Если другой человек демонстрирует вам неуважение, значит он вас действительно не уважает. В это нужно поверить!

Вы быстро прощаете и, не только прощаете, но и начинаете оправдывать другого, который был к вам неуважителен «ну, он же не хотел, он это сделал неосознанно», ведёте себя как «всепонимающая», вместо того, чтобы разозлиться по-настоящему и дать отпор, начинаете требовать от другого признания неправоты, учить его хорошим манерам.

Даже самые приятные люди могут захотеть вас использовать, если им будет дана такая возможность.

Если вы всякий раз боитесь кого то обидеть, даже, если обижают вас, ведёте себя осторожно, двигаетесь осторожно, говорите осторожно, боитесь ненароком кого-то задеть и причинить боль, даже ценой собственной боли, даже идёте дальше в этом, ограждаете обидчиков от переживаний за то, что они причинили вам боль.

P.S. Любящий отец - это лучшая среда развития благоприятной самооценки женщины, в результате которой, безопасное мировосприятие среды, гармоничные отношения между мужчиной и женщиной и понимание общности между ними.опубликовано econet

Автор Надежда Студеничник

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