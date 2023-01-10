Низкая самооценка родом из детства. Почему я в себя не верю ?

Дети чутко воспринимают похвалу, поддержку со стороны взрослых. С другой стороны, они могут болезненно реагировать на критику и негативные замечания. Всё это оставляет след в ранимой детской душе и оказывает влияние на самооценку. Поэтому причины низкой самооценки нужно искать в детстве.
Именно в детстве, в возрасте до 6-7 лет у нас формируется восприятие и оценка себя как отдельной маленькой личности. Ясно-понятно, что главную роль в этом процессе играют окружающие нас взрослые люди. Это не обязательно мама и папа, туда же можно отнести дядю и тётю, бабушек и дедушек, старших братьев и сестёр, учителей, воспитателей, нянек и близких друзей семьи.
Мы растем, познаем мир, играем, рисуем, поем, танцуем, проявляем себя со всех сторон и смотрим как реагируют на наше поведение взрослые.
Реакции могут быть прямыми, когда вам в лоб говорят то, что о вас думают или опосредованными через мимику и жесты, т.е. вам дают понять, что о вас думают.
Как нам доносят мнение о нас, не суть важно, важно ЧТО ЭТО ЗА МНЕНИЕ!
И второй важный момент: как мы воспринимаем эту информацию.
Простой пример. Ребенок учится кататься на велосипеде. Садится на велик, проезжает пару метров, падает, встает, снова падает, многие помнят этот увлекательный процесс. И рядом кто-то из взрослых помогает или не очень.
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Фразы взрослых могут быть поддерживающие:
Но раз вы интересуетесь вопросом самооценки, скорее всего она у вас не адекватная, а заниженная и слышали вы в детстве следующие фразы:
Все эти слова могли сопровождаться криками, недовольством, ухмылкой и прочими мимикой и жестами, дающими вам понять, что взрослый устал от вас и он вами не доволен.
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Что в этот момент думает о себе ребенок?
Подобные мысли откладываются в голове ребенка и он начинает в них верить.
Чем чаще ребенок слышит в свой адрес подобные высказывания, тем прочнее становится его негативное мнение о себе, то как он оценивает себя, та самая низкая самооценка.
И уже, будучи взрослым, он продолжает верить в убеждения:
Самооценка не складывается из одного такого эпизода, это постепенный процесс. Поэтому для того, чтобы поднять и повысить самооценку до уровня адекватной понадобится пройти другой процесс - психотерапию.
Рекомендация. Если вы страдаете низкой самооценкой, обратитесь к психологу! Вместе со специалистом вам будет легче заглянуть в детство и вспомнить детские переживания.опубликовано econet
Автор Вербовецкая Анжела
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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