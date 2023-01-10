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Низкая самооценка родом из детства. Почему я в себя не верю ?

Источник: b17.ru 10 января 2023 5382
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Дети чутко воспринимают похвалу, поддержку со стороны взрослых. С другой стороны, они могут болезненно реагировать на критику и негативные замечания. Всё это оставляет след в ранимой детской душе и оказывает влияние на самооценку. Поэтому причины низкой самооценки нужно искать в детстве.

Низкая самооценка родом из детства. Почему я в себя не верю ?

Именно в детстве, в возрасте до 6-7 лет у нас формируется восприятие и оценка себя как отдельной маленькой личности. Ясно-понятно, что главную роль в этом процессе играют окружающие нас взрослые люди. Это не обязательно мама и папа, туда же можно отнести дядю и тётю, бабушек и дедушек, старших братьев и сестёр, учителей, воспитателей, нянек и близких друзей семьи.

Как взрослые формируют самооценку ребенка

Мы растем, познаем мир, играем, рисуем, поем, танцуем, проявляем себя со всех сторон и смотрим как реагируют на наше поведение взрослые.

Реакции могут быть прямыми, когда вам в лоб говорят то, что о вас думают или опосредованными через мимику и жесты, т.е. вам  дают понять, что о вас думают.

Как нам доносят мнение о нас, не суть важно, важно ЧТО ЭТО ЗА МНЕНИЕ!

И второй важный момент: как мы воспринимаем эту информацию.

Простой пример. Ребенок учится кататься на велосипеде. Садится на велик, проезжает пару метров, падает, встает, снова падает, многие помнят этот увлекательный процесс. И рядом кто-то из взрослых помогает или не очень.

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Фразы взрослых могут быть поддерживающие:

  • Ты - молодец.
  • Ты уже проехал целых 5 метров без моей поддержки.
  • Я верю в тебя.
  • У тебя всё получится!

Низкая самооценка родом из детства. Почему я в себя не верю ?

Но раз вы интересуетесь вопросом самооценки, скорее всего она у вас не адекватная, а заниженная и слышали вы в детстве следующие фразы:

  • Ты опять упал! Господи...
  • Я тебе уже 100 раз объяснила как делать, ты что не понимаешь?
  • Такой дорогой велик, а ты его поцарапала со всех сторон!
  • Меня в детстве никто не учил, я сам сел и поехал! А с тобой вожусь пол дня и без толку!!
  • Мне надоело это! Пошли домой! Ты - безнадежный!
  • Ты никогда ничему не научишься!

Все эти слова могли сопровождаться криками, недовольством, ухмылкой и прочими мимикой и жестами, дающими вам понять, что взрослый устал от вас и он вами не доволен.

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Что в этот момент думает о себе ребенок?

  • Я - никчемный.
  • Я - тупой.
  • У меня никогда не получится.
  • Мама/папа/взрослый меня не любит.
  • Я - плохой.

Подобные мысли откладываются в голове ребенка и он начинает в них верить.

Чем чаще ребенок слышит в свой адрес подобные высказывания, тем прочнее становится его негативное мнение о себе, то как он оценивает себя, та самая низкая самооценка.

И уже, будучи взрослым, он продолжает верить в убеждения:

  • "Я - плохой".
  • "У меня ничего не получится".
  • "Меня никто не любит".

 Самооценка не складывается из одного такого эпизода, это постепенный процесс. Поэтому для того, чтобы поднять и повысить самооценку до уровня адекватной понадобится пройти другой процесс - психотерапию.

Рекомендация. Если вы страдаете низкой самооценкой, обратитесь к психологу! Вместе со специалистом вам будет легче заглянуть в детство и вспомнить детские переживания.опубликовано econet

Автор Вербовецкая Анжела

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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родительство Вербовецкая Анжела самооценка ребенок поведение взрослые

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