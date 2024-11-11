Низкая планка личного счастья

Почему женщины выбирают для себя партнеров, которые им и в подметки не годятся? Смотришь: и красавица, и умница, и зарабатывает хорошо, а рядом с ней какое-то недоразумение, а не мужчина. Зато сильному полу подавай только молодых (хотя самим уже далеко за...), красивых и умных дам. И, желательно, не обремененных детьми (ведь это дополнительные расходы).

Они готовы снижать планку на мужчину снова и снова, лишь бы, хоть частично, урвать свою долю бабьего счастья. Нельзя желать все и сразу – говорят нам с детства. Придется выбирать. И они выбирают…

Мы сами выбираем, кого достойны

- Жениться я хочу. Надоело мне бобылем быть. Хочется прийти домой, и чтобы кто-то встречал, да и возраст у меня, - он махнул рукой, показывая жестом, что пошел закат его бурной активности. - Надо уже думать о том, чтобы воды кто-то принес и утку вынес.

Когда общаешься с мужчиной на дружеской, человеческой основе, нужно быть готовой, что он не станет приукрашивать себя. Будет говорить все, как есть, не «фильтруя базар». Я, по роду своей деятельности много слышала историй, некоторые из которых, мягко говоря, выбиваются из разряда «стандартных». И слушать, не оценивая и не цепляясь, я умею.

Мне, так же давно казалось, что я могу видеть мужской цинизм во всем его великолепии. Но тут я выступала как подруга, а не как специалист, поэтому не успела отключить оценочное суждение и сразу поняла, что лучше прервать разговор. И мне бы себя, дуру, послушать, но как мягко перевести тему и заткнуть свое любопытство, я не знала. Пока раздумывала, он продолжал:

- Но ты же понимаешь, что мне нужна умная женщина. Терпеть не могу дур. С ними не жизнь, а сплошная битва. А я спокойствия хочу, и чтобы с ней поговорить можно было между сексом, чтобы наслаждаться ее мозгом и изящностью рассуждений.

- А чего ты на Светке не женишься? – Светка это его подруга выходного дня, с которой он общается уже пару лет. Она его ровесница, но очень хорошо сохранилась. Фигурка, маникюр, дорогие кремы против морщин, с вкраплениями ботокса.

В общем, вид у нее вполне товарный, что вместе с легким нравом и непритязательностью делает ее, на мой взгляд, бесценной. У нее взрослые дети, которые уже живут своей жизнью, незамысловатая работа, незаурядный ум и уйма нерастраченной заботы и нежности. Поэтому живет он как у Христа за пазухой, получая от нее плюшки с ванилью, уборку на выходных и отсутствие трат на подарки и рестораны. Приезжает, убирает, лепечет, занимается сексом и уезжает.

- Ты что с ума сошла! Она же старая! У нее у самой вот-вот болячки начнутся. Женщины же стареют быстрее. Светка – это мой пиписькин друг. Мне молодая нужна, лет 30-ти. И чтобы детей у нее не было. Это же расходы и зависимость. Да и знаю я этих «детных», они о детях заботятся больше, чем о мужчине. Потому-то и без мужика. О мужике заботиться надо больше, чем обо всех детях вместе взятых. Тогда он не уйдет.

Вот это мне точно не надо было слышать, потому что в этот момент мне захотелось его убить. Внутри начала подниматься ярость: «Ты на себя в зеркало смотрел? Старый урод!» Внешность у него и правда была не ахти. Даже поговорка «чуть страшнее обезьяны» к нему не подходила. А возраст, в котором давно должны быть внуки, уже начал делать свое дело. «Да Светка – это предел твоих мечтаний! - продолжала я гневную речь внутри, - Где ты еще найдешь, кто будет тебя облизывать и бескорыстно вкладываться? И как можно женщину, которая доверилась тебе, которая уже два года каждые выходные проводит с тобой время и делит постель, называть «пиписькин друг»?» Но я сдержалась и, видимо, зря.

- Да-да, молодая и красивая, - продолжал он, - На некрасивых женщин у меня не стоит. Я тут встречался с одной, молодой, но она в свои 32 года уже на грани. А значит, к сорока будет коровой. А я привык к изящным женщинам.

- Молодым, красивым, умным и бездетным соответствовать надо. А ты еле концы с концами сводишь. Ты что, решил ограбить банк и прыгнуть в кипящее молоко? - я пустилась в язвительность, вспоминая, как месяц назад у него забрали машину за неуплату.

- Так в том то и дело, что содержать я ее не смогу, поэтому надо, чтобы она сама хорошо зарабатывала и в деньгах не нуждалась.

И вот тут мне стало смешно. Требования, которые он выставлял, были на грани фантастики. Я расслабилась и начала это воспринимать как абсурдный анекдот.

- Единственное, что я не знаю, где найти ту, которая будет спокойно относиться ко всем моим женщинам. У меня же за эти годы столько прекрасных женщин было, что терять с ними связь совсем не хочется. Но жена вряд ли не выставит условие: или они или я.

Я внутренне улыбнулась, тому, что он считает это «единственным» затруднение в поиске. Видимо, весь остальной список был нормой, где нет проблем.

- А что ты ей можешь предложить? У тебя вон кака гора требований, а ты уже не молод, не богат, без своего жилья и не красавец.

- А что нужно женщинам? Чтобы их понимали, ценили и хорошо трахали. Я знаток женской психологии. Книг много прочитал и опыт у меня не маленький. Почему они ко мне возвращаются вновь и вновь от своих успешных мужей? Потому что я их слышу. Они отогреваются душой. И делать то ничего не надо. Просто дай им возможность почувствовать себя женщиной, королевой, открыться, проявиться. Ты знаешь, у меня в постели невинные ханжи превращались в таких необузданных затейниц. Они счастливы просто от того, что я даю им эту возможность, принимаю их с восхищением. Да и постель тут не главное. Она лишь продолжение того, что происходит до и между. Сможешь ее открыть, чтобы она доверилась, все остальное вторично. Поверь, больше ничего не нужно.

Тут мне было нечем крыть. Эмоциональная насыщенность в отношениях, понимание женской сути, возможность безопасно открываться и восхищенные глаза мужчины, говорящие, что ты самая желанная женщина на свете во всех своих проявлениях нынче в дефиците. И когда женщина встречает это, она готова закрыть глаза на все остальное, лишь бы получать это снова и снова.

Я ехала домой и скорбела. Печаль заливала меня изнутри слезами по всем женщинам, которые такие прекрасные, добрые, с огромным количеством тепла, заботы и нежности. Но такие необласканные, недолюбленные, по-женски несчастные. Они готовы снижать планку на мужчину снова и снова, лишь бы, хоть частично, урвать свою долю бабьего счастья. Нельзя желать все и сразу – говорят нам с детства. Придется выбирать. И они выбирают…

Через полгода он прислал мне сообщение в скайпе, что женился. Тут же выслал фотографию. Тридцать пять лет, хороша собой. Работает юристом в крупной компании. Без детей. Своя трехкомнатная квартира в спальном районе. Финита ля комедиа…

На мои бурные гневные выхлопы, подруга сказала: «А что ты хочешь, Лиза? Он считает себя достойным такой женщины. И в этом можно ему только позавидовать. Печально то, что его женщина, как и многие другие умницы и красавицы, считают себя достойными только таких, как он. И в этом-то наша беда. Зато она теперь «замужняя женщина», а ты со своими рукоплесканиями всего лишь «пиписькин друг». Так было и будет» . И это горькая правда.

Я могла бы еще много тут рассуждать с призывами, лозунгами, оценками и размышлениями о судьбах человечества. Но не буду. Оставлю читателям и читательницам место подумать и сделать свои выводы. И может быть, они даже совпадут с моими. опубликовано econet

Автор Елизавета Колобова

Иллюстрации ©Helene Traxler

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