Бывает, что нас посвящают в тайны помимо нашей воли. Когда мы об этом не просили - нам не нужны чужие секреты. А потом еще и требуют, чтобы мы никому не рассказывали о том, что узнали. Это чистой воды манипуляция. Как правильно себя вести в такой ситуации?

Пожалуйста, ты только никому не рассказывай! Каждый из нас хоть раз в жизни слышал эти слова. А возможно, и произносил. А задумывались ли вы, насколько манипулятивна эта фраза? Особенно, если вы и не просили делиться секретом.

Когда вас вынуждают стать хранителем чужих тайн

Кстати, в романе Джейн Остин "Разум и чувства" описана похожая ситуация. Хитрая и изворотливая мисс Люси Стил буквально вытягивает из главной героини, мисс Дэшвуд, обещание хранить секрет. Сначала мисс Стил заставляет ее пообещать молчать, а после уже расскрывает свою тайну. Эта коварная манипуляция чуть не погубила будущее двух любящих людей...

Итак, представьте, вас использовали как контейнер, а потом ещё и запретили пользоваться своим внутренним содержимым. Вы стали по неволе буфером, громоотводом, ваш же собеседник освободился от негатива, возможно, даже получил совет.. А теперь он приказывает вам забыть все то, что вы услышали и унести тайну с собой в могилу!

Справедливо ли это? Честно ли? Для чего секрет поведали именно вам? Если ваш собеседник хотел сохранить все в тайне, то зачем рассказал?

И главный вопрос, как со всем этим поступить?

"Она снова и снова поступает так со мной: задумывает что-то, замышляет, втягивает меня в свои авантюры и запрещает потом кому-либо рассказывать. Причём делает так, что если я расскажу, то и себя выставлю виноватой. Но эта дурацкая идея вообще была не моя! Мне постоянно приходится врать, я уже устала и запуталась от этой лжи. Бывает, я сержусь и высказываю свое недовольство, но она или начинает плакать, или ещё как-то давит на жалость..."

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Конечно, если вы симпатизируете и разделяете чувства своего товврища, то вы будете, скорее всего, заинтересованы в его позиции, разделите её. Но что делать, если вас наделяют тайной без вашего согласия и обязуют быть хранителем чужого секрета, связывают вас по рукам и ногам, как говорится, этой тайной, да ещё и делают соучастником!?

У вас есть абсолютное право не соглашаться на эту сделку. Ведь речь идёт о нарушении личных границ, а значит о насилии. Ощущение душевного дискомфорта, переживание, сомнение в правильности поступка, особенно, если это действительно идёт вразрез с вашими ценностями, убеждениям и интересами - вот важные маркеры того, что совершается манипуляция, совершается психологическое насилие.

Первая большая победа - отделить свое от чужого. Понять, чего хотите вы и что пытаются навязать вам. Хотите ли вы быть хранителем чужих тайн в ущерб себе? Но что если от этого пострадает дружба? Возможно, я покажусь несовременной, но мне хотелось бы напомнить слова одной старой песенки:

Друг в беде не бросит,

Лишнего не спросит...

Как вы считаете, как стоит поступить в описанной ситуации?

И может ли стать это реальной проблемой, когда вас вынуждают стать хранителем чужих тайн?опубликовано econet

Автор Вогоровская Надежда

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