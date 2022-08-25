Никогда не проси чужую судьбу

Никогда не проси чужой судьбы. Завидовать - грех. А сравнивать и просить чужую судьбу - несусветная глупость. Вместе с судьбой даётся и предопределение.

Но одна женщина об этом не знала. Завидовать - страшный грех! Она и не завидовала. Она просто хотела такую же судьбу как у Амиры. Мечтала о ней.

У каждого своя судьба и своё предопределение

Фатима родилась в бедной семье у грубых и жестоких людей. Потом отец умер и пришла нищета. Побои, плохая пища, за младшими детьми надо ухаживать… А Амиру любили родители, пылинки сдували, дом ее - полная чаша.

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И потом Фатиме было трудно жить. Муж тоже бедный, рабочий человек, простой. А Амира вышла по любви за обеспеченного юношу. У Фатимы дети болели часто, у Амиры - росли крепкими. Одета Амира была роскошно. И сияли ее бриллиантовые серьги, а в цветущем саду пели птицы, вот так!

И прекрасный дом построили Амира и ее муж. Все родственники им помогали! Амира ездила на прекрасной машине, красивая и любимая…

Однажды Фатима шла по дорожке, несла тяжеленные ведра с водой. Рядом малыш ковылял, держался за юбку. Идёт и плачет. А Фатима в уме считает, как растянуть деньги на еду и одежду детям.

Как хорошо было бы иметь такую же судьбу, как у Амиры!

И Фатима взмолилась истово, обращаясь к Всевышнему: "пошли мне такую же судьбу, как у Амиры! Детство и юность уже не вернуть, но хоть сейчас пошли мне такую же судьбу!", - так она мысленно воскликнула и даже заплакала, как ее ребёнок.

И тут же на дорожке встретила соседку. Очень грустную. Соседка сказала: "такое горе! Знаешь, у нашей Амиры нашли неизлечимую опухоль в голове. Ничего нельзя сделать. Воистину, злая судьба у Амиры!".

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Фатима похолодела. Бросила ведра, взяла ребёнка на руки и прижала к себе. Стоит и смотрит на солнце, на зелёные деревья, на знакомую улицу. И молит Всевышнего не давать ей такую же судьбу, как у Амиры. Своя есть. И надо ее проживать и улучшать. И благодарить за то, что есть.

У каждого своя судьба и своё предопределение. И мы не знаем чужой судьбы целиком, - надо нести свои ведра. И идти по своей дорожке в свой дом…опубликовано econet.ru

Автор Анна Кирьянова

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