Никогда не говорите эти фразы своему мужчине!

Мир и согласие в паре - это мечта любого человека. Но иногда хватает одной-единственной фразы, чтобы разгорелся семейный конфликт. Как избежать ссор? Просто не говорить своему мужчине то, что будет выводить его из себя.

Порой мы, женщины, даже не задумываясь, бросаем такие фразы, что наш уравновешенный мужчина еле может сдержать себя. Чем больше вы будете говорить такие фразы, тем больше ваш мужчина будет чувствовать раздражение, обиду, свою ненужность и тем меньше ему захочется быть рядом с вами.

Если хотите жить долго и счастливо в мире и согласии...

тогда никогда не говорите любимому эти фразы:

«Да, я знаю»

Подобную фразу, предполагаю, вы, уважаемые женщины, хоть раз говорили своему мужчине. Мужчина вам что-то показывает или рассказывает, а вы ему на полуслове «Да, знаю я». Вы одной фразой ценность информации опустили к нулю. Ощущая свое обесценивание, мужчина, конечно, испытывает раздражение.

«Говорила же я»

Знаете, у мужчин есть такая особенность: они не любят признавать, что не правы, но им нравится делать акцент на своей правоте. А если вы правы и еще подчеркнули, это разозлит его. Да, если вы еще не упускаете случая и напоминаете об этом, тогда его поведение может выйти за грань.

«У меня болит голова»

Такую фразу мужчины не любят слышать, а особенно в моменты предвкушения близости! Конечно, они вначале попытаются вам помочь, предлагая вас вылечить, будут искать варианты. Но если постигнет участь беспомощности, удалиться с видом сокрушенного человека.

«Еще раз я тебе говорю»

Эта фраза приведет в ярость почти каждого мужчину. Ведь в этот момент он себя чувствует глупцом или тупицей, которому необходимо доносить информацию по несколько раз, и это очень злит.

«Не любишь ты меня»

Когда вы так говорите, у него сначала возникают смешанные чувства, ему хочется хоть в воду, хоть в огонь, затем возникает желание очутиться в другом месте и чтобы никто не беспокоил. А если вы несколько раз повторите, это вызовет в нем негодование, злость.

«Ты обязан или должен»

Эта фраза вашего мужчину выведет из равновесия. Понимая, что он никому и ничего не должен, будет недоволен, немногословен и настроение вы ему точно испортите.

«У всех так или все так делают»

Сравнение с другими однозначно не понравится вашему мужчине. Он для себя знает, что он неповторимый и такой, как он в одном экземпляре. Сравнением с другими вы его принижаете.

Лучшее, что может сделать женщина для мужчины, – принять его таким, какой он есть, независимо от его достижений. Ему важно чувствовать, что его все равно любят. Энергия безусловной любви матери и жены дает внутреннюю опору. Так вырастает из мальчика – лидер, из неуверенного мужа – мужчина. Именно женщина дает энергию обрести силу. Олег Гадецкий.

Как говорится, «кто предупрежден, тот вооружен». Желаю вам жить в любви, согласии, ценить друг друга и по пустякам не злить партнера!опубликовано econet

Автор Межидова Светлана

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