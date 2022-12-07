Никогда не говори эти 3 слова. Кто знает какие?

В этой статье Владимир Ампилогов расскажет о трех словах, которые НИКОГДА нельзя говорить, потому что эти слова убивают ЛЮБОВЬ

В сборнике В.И. Даля «Пословицы русского народа», в главе «Суеверия-приметы» есть такие строки: «Кто обмирал и был на том свете, тому под большим страхом запрещено говорить три слова (неизвестно какие)». Эта последняя приписка навела меня на ворох догадок, ни одна из которых не казалась состоятельной. Читать это было странно, зная, сколько сил и упорства вложил Владимир Иванович в свои исследовательские поиски, каким терпением обладал для достижения своих целей. И вдруг – на нашёл, не узнал… Поразительно!

Три слова, которые НИГОДА нельзя говорить

Подтверждение словам В.И. Даля нашлось в другом источнике, но оно только умножило интерес к этим «трём словам». В словаре русских суеверий, заклинаний, примет и поверий Е. Грушко и Ю. Медведева написано, что обмиравшему человеку «наложен под страхом смерти и вековечного горения в геенне огненной запрет на некие три слова, а какие – он и сам не помнит»… Только произносить он их не в силах, не осознавая этого.

Думаю, многие замечали труднообъяснимую закономерность: стоит только заинтересоваться очень сильно каким то вопросом – и ответы, подсказки тебе словно подбрасываются во множестве вариантов: знай выбирай, да только не ошибись. Вдруг от лукавого?

Поиски этих таинственных слов завершились во время поездки. Соседка по купе во время обычного, бесцельного разговора «ни о чём», как это бывает со случайными попутчиками, вдруг говорит, что бабушка в детстве её учила, что человек должен избегать произношения трёх слов: «кошмар», «ужас», и «мрак».

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Безразличие к вялотекущему и малоинтересному разговору сразу исчезло, я уточнил: каждому человеку, или только «обмиравшему» (то есть бывшему в состоянии клинической смерти)? На это ответа не получил, попутчица не запомнила, или об этом ничего не было сказано.

Но зато она запомнила причину того, почему их нельзя произносить и эта причина была настоящей находкой. «Потому что эти три слова убивают в человека любовь», - твёрдо сказала женщина.опубликовано econet.

Автор Владимир Ампилогов

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