НЕЗАВЕРШЕННЫЙ ГЕШТАЛЬТ

Думаю, многие слышали это выражение. Под незавершенным гештальтом подразумевается завершение какой-либо потребности. Завершаться она может двумя способами: переживанием удовлетворения или переживанием фрустрации при невозможности ее удовлетворения.

Например, вы в пустыне и вам захотелось мороженого. Завершением потребности "я хочу мороженого" будет переживание грусти от невозможности его съесть. Если человек не переживает фрустрацию, он теряет контакт с реальностью и делает вид, например, что он не в пустыне, или что он уже съел мороженое. Если так делать долго-долго, каждый день в течение многих лет, то человек реально начинает жить в виртуальном мире.

Зачем завершать гештальт

Теряя контакт со своими реальными чувствами, потребностями и окружающей средой мы оказываемся дезадаптированными к настоящему, и тогда не можем с ней взаимодействовать.

Лучше всего это видно, когда это происходит в отношениях. То есть например, мужчина хочет, чтобы его женщина делала все так же как его мама, такая у него потребность.

Отказываясь переживать фрустрацию о том, что он уже вырос и больше никакая другая женщина кроме мамы не будет с ним обращаться как с ребенком, во-первых отказывается от прав взрослого человека, во-вторых, от межполовых отношений (когда отношения между мужчиной и женщиной построены по инцестуозному типу, через некоторое время из отношений исчезает секс, либо превращается в тягостную обязанность), в-третьих, он остается все время неудовлетворенным, потому что "не-мама" не захочет его нянчить, а скорее будет его упрекать и подрывать тем самым его самооценку.

Завершением гештальта в такой ситуации будет переживание потери беззаботного детства. "Куда уходит детство? В какие города? И где найти нам средство, чтоб вновь попасть туда?". Это безусловно грустная история для тех, чье детство было славным.

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Есть еще одна, третья ситуация с незавершенным гештальтом, когда нарушается представление о собственной ценности личности человека, например, если человек переживает унижение от другого человека, неуважительное обращение.

В юриспруденции такую ситуацию называют "причинением ущерба" и предполагают компенсацию, то бишь возмещение убытков.

В отношениях таким возмещением убытков является искреннее извинение и признание со стороны "причинившего ущерб" своей ошибки с ее конкретным описанием.

Просто брошенное "ну извини" не является такой компенсацией и не приносит облегчения. Но поскольку искреннее раскаяние - это очень большая редкость среди людей, практически каждый носит в себе незажившую рану от неуважительного к себе обращения.

В таком случае помогают психологические упражнения в терапии, которые мы и называем "завершением гештальта".опубликовано econet

Автор Анна Паулсен

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