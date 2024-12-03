НЕзавершенные отношения: Техника «Письма к людям из прошлого»

Если у вас есть незавершенные отношения с кем-то, Вы можете использовать предложенную технику написания писем. Письма должны быть адресованы важным людям в Вашей жизни (родителям, братьям или сестрам, друзьям или партнерам, возможно детям). Вы можете самостоятельно написать письмо, а также принести его на консультацию, чтобы зачитать его психотерапевту.

Написание писем является типичным домашним заданием при работе с психотерапевтом. Иногда это процедура настолько эмоционально сильна, что лучше, если Вы будете писать письмо в непосредственной близости от терапевта (например, в кабинете).

Техника написания писем

Первое письмо - пример письма матери

Второе письмо - пример письма отцу

Если у вас есть незавершенные отношения с кем-то, Вы можете использовать предложенную технику написания писем. Письма должны быть адресованы важным людям в Вашей жизни (родителям, братьям или сестрам, друзьям или партнерам, возможно детям). Вы можете самостоятельно написать письмо, а также принести его на консультацию, чтобы зачитать его психотерапевту.

Письмо поможет Вам выразить свои чувства и потребности, защитить свои границы. Речь не идет о письмах, которые будут отправлены адресатам. Вы пишете письма людям, находящимся внутри Вас, людям, которые способствовали созданию Ваших малоадаптивных схем, или тем, которые в настоящее время помогают их поддерживать. Это скорее внутреннее Ваше представление о них, а не то, какими они были в реальной жизни. Как правило, пишется лицам, которые уже умерли. Обычно пишется не менее двух писем одному важному лицу.

Первое письмо

Первое письмо должно быть написано без цензуры и содержать эмоции, потребности и требования и претензии, которые Вам приходят в голову по отношению к этому человеку. Важно, чтобы письмо было написано, как можно в более простой форме. Если оно написана в закрытой, сдержанной манере, то лучше переписать его в более открытой форме.

Написание такого письма помогает Вам обнаружить важные эмоции в отношениях – гнев, печаль, разочарование, желание любви. Это письмо, в частности, должно помочь Вам в осознании того, что любые отношения многослойны.

Пример письма матери.

Мама, Ты никогда не знаешь, как противно мне произносить это слово. С этим словом у меня связаны все унижения в детстве, когда ты на мне вымещала свой гнев, который у тебя накопился из-за проблем на работе и в отношениях с папой. Я никогда не забуду грязные ругательства, которыми ты меня обзывала за каждую мелочь. «Идиотка, сука, свинья»- как же тебе не стыдно было так меня обзывать! Я же была ещё совсем ребёнком. Я тебя ненавижу за твой крик, ругань, манипуляции, предательство. За то, как ты на меня жаловалась отцу и пыталась опозорить меня перед ним, за то как ты копалась в моих вещах, в моей сумке, как ты вечером лежала пьяная и смотрела телевизор, а я должна была тебе прислуживать. А ты ещё упрекала меня. За то, как ты избила меня, когда узнала, что я начала курить. То, что ты много пила не оправдывает тебя. Я ненавижу тебя за то, что теперь у меня расшатанные нервы и я не верю в себя. Я ненавижу тебя за то, что теперь боюсь любой критики на работе и в браке. Я ненавижу тебя также за то, что иногда веду себя также противно, как и ты. Это ты меня этому научила. Я ненавижу тебя за то, что у меня не было хорошего детства, как у большинства девушек вокруг. Я ненавижу тебя за то, что я теперь ненавижу себя и себе противна. Мне ужасно живётся с этим чувством. Когда я сама себе противна, я чувствую, что я кажусь противный и другим людям. Мне очень жаль, что ты мне не показывала свою любовь. Ребенком я была очень обеспокоена тем, что ты бросишь меня что ты любишь только брата. А я тебе в тягость. Мне очень жаль, что ты ко мне просто так никогда не подходила и не обнимала. Я действительно очень в этом нуждалась всю жизнь. Я гонюсь за тем, чтобы получить хоть немного ласки. Я настолько нуждаюсь в одобрении и принятии, что теряю чувство собственного достоинства, но как я могу гордиться собой, когда ты мной никогда не гордилась. Даже перед друзьями и родственниками ты меня опозорила. Говорила о том, какие у меня жирные волосы, что я не очень умная, что я ничего не умею, и так далее. Как я после этого могу тебе доверять?

Я думаю, что имела полное право быть принятой и любимой. Я не была такой уж плохой девочкой. И всё же я любила тебя, ты всегда была для меня самым важным человеком и самым важным человеком длч меня остаешься, хотя я больше люблю отца. Он был добр и любил меня. Но у меня есть право и на твою любовь. Я нуждаюсь в ней. Я всё ещё люблю тебя, хотя моментами тебя ненавижу. Где-то в глубине души я тебя очень люблю. Эта ненависть возникла из чувства отчаяния оттого, что ты меня не любишь.

Много раз я хотела тебе позвонить, сказать, что люблю тебя, и это правда. Я до сих пор ценю твой вкус, скромность, способность понимать многие вещи. Ты для меня во многом образец для подражания. Боже, как же я хочу быть более зрелой и не нуждаться в тебе так сильно! Иногда я хочу, чтобы ты уже умерла чтобы я наконец обрела спокойствие. Но потом я начинаю понимать, что я этого не выдержу. Это как проклятие - так сильно желать, чтобы ты меня любила и принимала такой, какая я есть, в тоже время так много гнева и ненависти по отношению к тебе и, с другой стороны, так много любви.

Я понимаю, что ты не можешь мне дать то, что мне от тебя нужно. Даже если ты думаешь, что мне постоянно помогает это всё дерьмо, ты просто показываешь свою значимость, чтобы все увидели, как ты себя приносишь в жертву. Я плюю на твои жертвы.

Твоя дочь, Катя.

Письмо второе

Второе письмо пишется из Эго состояния «Здоровый взрослый», то есть смело, но не нагло, с достоинством, с большим уважением к себе и к лицу, к которому Вы обращаетесь. С пониманием не только самого себя, но и того, к кому оно адресовано.

Пример письма своему отцу

Дорогой отец.

Очень трудно тебе писать, когда ты уже мертв. Когда я о тебе вспоминаю, мне постоянно хочется плакать. Я много в жизни злился на тебя, ты был очень строг ко мне, часто бил меня, не показывал мне свою любовь. Перед тобой и твоим гневом я часто чувствовал себя беспомощным. Вот почему у меня остался страх перед мужским авторитетом и страх перед неудачей. Кроме того, я тебя виню в том, что из-за твоего поведения по отношению ко мне у меня мало смелости для того, чтобы попытаться с кем-нибудь установить близкие отношения, потому что я не верю, что меня кто-то может признать и полюбить. Я боюсь, что буду отвергнут, если у меня что-то не получится, потому что помню, как меня отвергал ты. Поэтому я стараюсь ни к кому не привязываться. Но с другой стороны, я хочу иметь кого-то очень близкого.

Я, однако, понимаю, что ты любил меня, просто не умел это проявлять. Ты поддерживал меня в учебе и в спорте, ты гордился мной. Я даже знаю от других то ты хвастался мной, но меня ты никогда не хвалил. Я помню, как я несколько раз сильно чувствовал, что ты любишь меня. Еще, когда я был маленьким мальчиком, меня допрашивала милиция, ты за меня заступился и взял меня на руки.

Я ощущал, что ты меня любишь и защищаешь. Потом я почувствовал, что ты мне доверял, когда мать была больна. Я знал, когда ты мне доверяешь и очень ценил это. Когда ты начал болеть, я понял что ты меня очень любишь. Иногда я был единственным, кому ты верил. Тем не менее, ты меня старался не беспокоить даже тогда, когда себя чувствовал плохо. Я осознал, насколько тщательно ты следил за моей жизнью. С моим вступлением во взрослую жизнь ты уже ни во что не вмешивался.

Папа, я тебя очень люблю. Я думаю, что не должен тебе ничего прощать, потому что это уже в прошлом. Напротив, я тебе за многое благодарен. Ты научил меня быть трудолюбивым, преодолевать страх и не бояться действовать, верить в себя и в то, что в конечном счете я смогу сделать решительный шаг, быть настойчивым, выдерживать какие-либо препятствия без жалоб, не сдавайся, думать о потребностях других людей, быть скромным и бескорыстным, наслаждаться жизнью. Я тебе даже благодарен за некоторые вредные привычки, которые я от тебя перенял, такие как хвастовство, иногда невыполнение обещаний, что я иногда бываю хитрым, а иногда и наивно доверчивым. Что время от времени взрываюсь от злости. Чем старше я становлюсь, тем больше твоих качеств у себя замечаю.

В некоторых вещах я хочу тебя превзойти. По крайней мере хотя бы ненамного. Я хочу быть более смелым по отношению к авторитетным людям и более открытым для тех, кто мне дорог. Хочу иметь больше смелости для создания близких отношений, которые я до сих пор могу установить только с детьми. Я хочу научиться не только постоянно работать, но и позволять себе получать больше приятных впечатлений. Я хочу окружать себя любовью, и это у меня иногда немного стало получаться.

Твой Вадим.опубликовано econet

Автор Галина Азаматова

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