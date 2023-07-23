Невротическое восприятие: Как перестать остро реагировать на события жизни

Жесткое восприятие - это привычка. В чем-то оно связано с характером. Так, например, мнительность, активно способствует усилению жесткости восприятия. В чем-то оно связано с типом личности. Так астеники и истероиды жестче воспринимают события, чем шизоиды и циклотимики. В чем-то оно связано со стилем воспитания.
Жесткое восприятие - это привычка уделять максимум внимания (погружаться) и максимально активно реагировать (отзываться) на происходящие события.
Формально, вполне себе естественная реакция. Но она относится к разряду невротических в том случае, если вы жестко реагируете на:
Все эти реакции вместе создают этакую привычную стратегию остро реагировать на события жизни.
Приведу несколько примеров.
У вас возник некий дискомфорт в мышцах спины. И вы начинаете активно прислушиваться к тому, что происходит с ощущением, изменяется ли оно, усиливается ли, пугаетесь самим фактом его наличия.
Допустим, кто-то жалуется на свои проблемы со здоровьем. И вы начинаете активно раздумывать о том, что будет, если у вас будет тоже самое.
Или где-то произошло преступление, а вы уже активно думаете о том, где в вашей жизни может произойти подобное же.
Или кто-то вас раскритиковал, а вы начинаете искать в себе подтверждение чужих слов
Или вы встревожились, почувствовали, что не можете убрать свою тревогу и стали активно фиксироваться на этой своей неспособности изменить эмоцию.
Или вы подумали о чем-то потенциально плохом в будущем и стали активно раскручивать последствия подобного варианта так же живо, как будто они уже де-факто произошли.
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Если попробовать охарактеризовать жесткое восприятие как явление, то можно выделить следующие важные его элементы:
Каскадное.
То есть оно протекает словно волнами и каждая последующая волна накрывает внутренним напряжением сильней предыдущего, пока не достигается некое пиковое напряжение, которое активно подогревается.
Быстрое.
Вы стремитесь среагировать сразу, моментально. Вначале этого процесса всегда возникает что-то вроде “ох, ах, ой, блин” - после чего все внимание переключается только на событие.
Бурное.
Вы реагируете активно, ярко, полностью вовлекаясь в том, что с вами происходит. Все начинается с “ого”, “опять!!!”, “началось!!!” или чего-то подобного, а потом вы активно погружаетесь во всю гамму ощущений, мыслей или чувств.
Активное, но полусознательное.
Вы легко можете рассказать все то, что при жестком восприятии происходит с вашим телом, вашим сознанием и вашими переживаниями. Но при этом вы словно лишены возможности как-то повлиять на происходящее. Вы приводите кучу примеров, описаний, мыслей. Но при этом у вас нет анализа, структуры и критериев оценки, на которых можно было строить некую защиту от своих симптомов.
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Внешний локус контроля.
Вы считаете, что то, что происходит с вами, происходит как бы само по себе, в результате болезни или расстройстве. Или вовсе по непонятным для вас причинам. Но вы при этом словно некое пассивное создание. То есть происходит с вами. А не вы запускаете свое состояние.
Жесткое восприятие - это привычка. В чем-то оно связано с характером. Так, например, мнительность, активно способствует усилению жесткости восприятия. В чем-то оно связано с типом личности. Так астеники и истероиды жестче воспринимают события, чем шизоиды и циклотимики. В чем-то оно связано со стилем воспитания. Авторитарные родители активно способствуют жесткости восприятия. Также жесткость увеличивают травмирующие жизненные события, неудачи, частые эпизоды эмоционального бессилия.
Навыки рефлексии - то есть умение не только отслеживать свои состояния, но и структурировать, анализировать их. Например, умение выделять типичные эмоциональные проблемы и триггеры их запускающие.
Фильтры восприятия - то есть умения сознательно качественно ранжировать степень значимости событий. Например, вместо “ужасно”, “все плохо” или “мне тяжело” выделять суть происходящего - сложность, проблема, потеря и т.п.
Навыки замедления реакций - то есть умения медленней делиться своими мыслями, медленней проживать свои эмоции. В данном случае влияние на скорость реакций в целом уменьшает жесткость восприятия.
Туннельные тренировки - то есть привязка своих навыков к определенным жизненным ситуациям сознательно и запланировано. Например, вы знаете, что тревожитесь и остро переносите посещение врачей. В этом случае ваши навыки (например, рефлексию, фильтры восприятия или замедление реакций) можно тренировать перед выходом из дома и при подходе к больнице вне зависимости от того, имеют ли место симптомы.
Отдельно стоит сделать акцент на пользе групповой психокоррекции при жестком восприятии. Ведь именно в группе, в том месте, где взаимодействий между людьми много и они достаточно быстрые, прокачивать мягкое восприятие проще.
А какие события, явления, эмоции или мысли вы принимаете близко к сердцу? опубликовано econet
Автор Александр Кузьмичев
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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