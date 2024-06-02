Невротическая любовь

Если ребенок рос в семье, в которой были нездоровые отношения, это может отразиться на его будущей жизни. И взаимодействие такого человека с партнером будет носить невротический характер. Когда преобладает жажда одобрения, безусловной любви и страх потерять привязанность.

Каждый из нас в сердце мечтает о безусловной любви, чтобы его любили не за что-то, а просто так. За этой иллюзией часто находится чувство детской тревоги и страха быть отвергнутым.

Когда выросшие дети зависят от эмоций близких людей

Любовь - это не просто чувство, а совокупность особо значимых отношений, родителей к ребенку. Куда входят различные социально-психологические характеристики и качества, необходимые для его развития и идентификации. Такие как признание, принятие, доверие, уважение, интерес к нему, поддержка и т.д.

Но у каждого родителя свое представление о любви из его родительской семьи, в которой были не всегда здоровые отношения.

Выросшие в подобных семьях дети изначально зависят от эмоций близких людей. Что не позволяет им научиться выстраивать здоровые и свободные отношения с собой и другими.

С одной стороны, у них присутствует одновременно желание выражать свои тёплые и нежные чувства к партнёру, а с другой стороны, неспособность эти чувства выразить и проявить самим.

С лёгкостью могут заботиться и уделять внимание кому-то, но только не себе.

Для них любовь не источник, не роскошь, а как жизненная необходимость или даже воздух, без которого никак.

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Если для эмоционально здорового человека важно, чтобы его любили близкие, то для невротика важно, чтобы его любили все. Он хочет всем всегда нравится, хочет произвести на всех впечатление, от таксиста до парикмахера, а если вдруг что-то пойдёт не так, это целое фиаско. Поэтому таким людям очень важна позитивная оценка окружающих и они часто об этом думают и переживают.

Из-за страха потерять любовь в близких отношениях люди готовы быть покорными, зависимыми и терпеть неуважительное отношение к себе, иногда даже физическое и эмоциональное насилие.

В глубине души человек боится, что если он не получит любви от партнера, то его мир разлетится вдребезги, а он останется у “разбитого корыта”. Поэтому он часто отказывается от своих потребностей, интересов, желаний, пытаясь понравиться и произвести хорошее впечатление.

Такая любовь часто приносит боль, потому что люди постоянно находятся в напряжении и в страхе отвержения.

Если вы чувствуете, что в ваших отношениях есть что-то подобное, о чем я написал, сделайте маленький шаг к своему здоровью и прочтите любую книгу Эрика Берна.опубликовано econet

Автор Вьюков Антон

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