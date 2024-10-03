Неудобные отношения

Многие женщины сталкиваются с неудобными отношениями, которые не приносят счастья. Но и разорвать их по ряду причин они не решаются. А иногда и сам мужчина удерживает женщину, и она позволяет ему удерживать себя.

Письмо: «Ирина, здравствуйте. Я долго не решалась написать, но в своих видео и статьях вы всегда говорите, что женщины пишут вам истории. Я разведена уже 10 лет, и все эти годы я одна. Не хотела после развода заводить новую семью, было страшно. Мой муж был человек вспыльчивый, тяжелый. Я подала на развод после 3-х лет брака. У меня дочь, ей 14 лет. Мужчины в моей жизни появляются, но они все женаты.

Отношения, в которых неудобно

Практически сразу после развода я познакомилась с Ним. Он долго скрывал, что женат. Никаких знаков внимания, просто редкие встречи. Так продолжается по сей день. Бывают периоды, когда меня это устраивает, но иногда мне очень хочется, чтобы он был со мной. У него двое детей, им по 4 года, и он сказал, что детей не оставит. Он очень мне нравится, как мужчина, как хозяин, с ним хоть на край света, но не зовет.

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И недавно он позвал меня сопровождать его в поездке. Конечно, я согласилась. Все было по-другому: он был очень внимательным и нежным, интересовался, как я себя чувствую, не устала ли. Мы замечательно провели день. Это был шок, он таким никогда не был. Я узнала с другой стороны и это мне понравилось. Он говорил, что нельзя никому доверять, значит, есть на то причины, есть раны, я понимаю. Иногда он откровенничает со мной, сама в душу не лезу.

После этой поездки я проревела 3 дня, никак не могла в себя прийти. Я поняла, что влюбляюсь в него. После этого мы продолжили общаться, как обычно, он иногда приезжает, звонит. Я понимаю, что нравлюсь ему, но он не идет на сближение. Я пыталась оставить его, написала, что так больше не могу. Он выждал 2 недели, и мы снова встретились по его инициативе, то есть он меня не отпустил и не отпускает.

Я не могу сама порвать отношения. Как-то услышала от вас фразу: «А вы подумайте, сможете ли вы жить с этим человеком или нет, если он все бросит и придет к вам». Иногда я думаю, что смогу, а иногда - нет. Долгое время я без мужчины, привыкла уже одна, но бывает одиноко. Я пытаюсь жить без него, нахожу себе много занятий по душе, но о нем думаю постоянно.

Я понимаю, что однажды я дойду до точки кипения, и это будет конец. Я все брошу, как с разводом. Я даже просила его, чтобы он разочаровал меня чем-нибудь. Я очень мягкая по натуре, много ему прощаю, но и не позволяю себя обижать. Много в нем достойных черт, он действительно очень достойный человек. Сейчас таких очень мало. Его устраивают наши отношения, меня нет. В то же время я боюсь, что он лучше меня, что я не достойна быть с таким прекрасным мужчиной. Возможно, это от того, что я в себе не уверена, я долгое время одна. Ирина, посоветуйте, как быть. Заранее спасибо».

Поведение женщины в неприятных отношениях

Сейчас мы будем говорить не про отношения с женатым, а вообще про способность женщины оставаться в отношениях, которые ей предлагает мужчина. То есть мужчина навязывает очень мягко, тактично свой стиль отношений. А женщина, чувствуя, как он хочет, из страха его потерять принимает его модель поведения. Это то же самое, что ребенок, который хочет учиться танцевать, а его мама мечтает увидеть его великим пианистом. Она начинает играть на пианино для него, чтобы привить любовь. Но у ребенка ни слуха, ни голоса, но он тоже хочет играть на пианино, потому что ему очень хочется, чтобы мама была довольна.

В этих отношениях тот же сценарий. Несмотря на то, что нам 40, 45, 50 лет, мы сохраняем свою детскую позицию в этих отношениях. Нам кажется, что мы взрослые, самостоятельные, гордые, не позволяем себя обижать.

Девчонки, это все миф. Да, вы иногда выскажете свои претензии, покажете свой характер, обидитесь и решите расстаться. Вот же она - уверенная женщина, знающая, чего хочет от отношений!

Но это только кажется. Утром вы проснулись уверенные в своем решении, а потом сидите и размышляете: «Ну да, вроде бы не так все плохо. Вот такого, как он, больше нет. В нем такие положительные черты характера. Это, наверное, проблема во мне, что-то во мне не так, надо с собой работать, надо меняться и все будет хорошо».

И вы потихоньку себя убеждаете остаться в этих отношениях. Считаете, что это ваше решение, но это решение принимает маленький ребенок, который не может уйти от мамы, потому что он не может самостоятельно жить.

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После ссоры, почувствовав одиночество, вы испугались. И стали искать способ, как приспособиться к существующим отношениям. Вы предпринимаете разные действия, чтобы сохранить отношения: идете к психологу, читаете статьи, пьете успокоительные, занимаетесь фитнесом… Вы делаете это, чтобы отвлечь себя от дискомфортных ощущений, измениться в ЕГО глазах, чтобы он сильнее влюбился.

Вы не готовы внутренне расстаться, поэтому стараетесь подстроиться под мужчину, адаптироваться к неудобным отношениям только для того, чтобы они существовали. Но через время все повторяется.

Поведение мужчины в удобных отношениях

Самая распространенная тактика: мужчина замолкает, отстраняется, уходит из жизни женщины. Проходит неделя, две, месяц. Мужчина, как ни в чем не бывало, начинает просто общаться с женщиной по-дружески: «Дорогая, как у тебя дела? Как ты себя чувствуешь?»

Человек, который хочет сохранить отношения, который готов работать над развитием ваших отношений, прислушается к вам. После этой запятой он придет и скажет: «Знаешь, я тебя понимаю. Я готов сделать это, это. А вот это делать я не готов. Как мы дальше пойдем?» Он вступает с вами в диалог, если он хочет равноправных, здоровых отношений.

А если мужчина не хочет поднимать эти темы, потому что он не знает, что ответить, то поступает так, как ему удобно. Выжидает, пока вы успокоитесь, и возвращается. А вы, почувствовав женское одиночество, испытав страх, что лучше него нет и другого не встретите, забываете все негативное, опять вступаете в отношения, подстраиваясь под те условия, которые он предлагает.

Неприятные отношения длятся годами

Я вам рассказала реальную историю, которая длится 10 лет. Девчонки, вы сами можете не замечать, что отношения вас просто выматывают. Если у вас периодически в отношениях рвет крышу - задумайтесь, почему так происходит. Почему появляется желание расстаться с человеком?

Женщина по природе человек семейный, у нее просто так желание расстаться не появляется, ее надо довести до этой мысли. Значит, в этих отношениях что-то идет не так. Какие-то ваши базовые основные потребности не удовлетворяются.

Выбор за вами: будете так жить всю жизнь с человеком, который не стремится сделать вас счастливой, не прислушивается к вашим словам, или все же строить свое счастье. Сколько случаев, когда мужчина говорит: «Я такой, меняться не собираюсь» или «Я изменюсь», но ничего не меняется. Вы чувствуете: в очередной раз ссора идет по одному и тому же сценарию. В общем-то, здоровая психика понимает - так будет всегда. И здесь вы должны соразмерить свои силы. Вас это устраивает?

Очень-очень давно я была на каком-то тренинге, где мы работали в паре с молодой девчушкой лет 19-ти. В процессе тренинга мы рассказывали друг другу о своих трудностях в отношениях. Она меня послушала и сказала: «А почему вы думаете о том, что вам не нравится? А попробуйте подумать о том, как бы вы хотели».

Иногда получается, что женщина очень хочет, чтобы этот мужчина был рядом с ней. У нее нет возможности проводить с ним выходные, праздники, ложиться вместе спать и вместе с ним просыпаться. Она думает о том, чтобы этот мужчина был с ней. А может стоит подумать о том, какие вообще отношения она хочет? Как приятно приготовить любимому завтрак, встретить с каким-то родным мужчиной Новый год, не представляя конкретного человека.

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Иногда наше желание концентрируется на человеке, который по определению его исполнить не может.

У вас есть желание быть с любимым и любящим вас человеком. Отправьте вы этот запрос Вселенной. Она сама решит, как для вас лучше. Либо уберет этого мужчину из вашей жизни и приведет нужного, либо этот мужчина изменит отношение к вам. А может будет вам давать знаки, что из этих неприятных отношений нужно уйти самостоятельно, чтобы идти дальше. И тогда в вашу жизнь придет то, что вы просите. Придет мужчина, который захочет быть с вами, просыпаться с вами, ужинать с вами и проводить все свое свободное время с вами.

Прислушайтесь к себе, каких отношений вы хотите? Если этот мужчина не может вам дать того, что вы хотите, набирайтесь смелости, расставайтесь и позволяйте Пространству дать то, о чем вы мечтаете.опубликовано econet.ru

Автор Ирина Гаврилова-Демпси

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