Женская сила она в мудрости, в умении вовремя поддержать и вовремя уступить, в способности видеть дальше и слышать больше. О женщину-скалу можно разбиться. В мягкой женщине хочется утонуть без остатка.

Сильная женщина. В устах одних это звучит как комплимент, а другие вкладывают в это понятие столько яда, что можно отравить целый город. Сильная? Сама теперь и расхлебывай. Сильная? Ну и неси сама. Сильная? А чего ж ты от меня хочешь?

Сила женщины

И начинают женщины разглядывать себя со всех сторон – кто-то в зеркале, кто-то через призму отношений, кто-то глазами родителей, а кто-то даже на форуме в соцсетях. Ну а как иначе понять, какая ты? Мы же сами себе не доверяем… Вот и просим совета у окружающих: хорошо это, быть сильной, или все же плохо?

А хорошо или плохо – зависит от того, что вы вкладываете в понятие женской силы. Тащить на себе мешок с картошкой при наличии рядом мужчины – это не сила, а глупость. Единолично решать все вопросы в семье, не считаясь с мнением партнера – это не сила, а властность. Отстаивать соблюдение своих прав, оставляя партнеру роль прикроватного коврика – это не сила, а злоупотребление.

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Женская сила она в мудрости, в умении вовремя поддержать и вовремя уступить, в способности видеть дальше и слышать больше. О женщину-скалу можно разбиться. В мягкой женщине хочется утонуть без остатка.

Нет слабых женщин. Все женщины сильные – так заложено природой. И женская сила – это не изъян, а величайший дар. Им просто надо научиться пользоваться.

Последнее время все чаще появляются клиенты с запросом «как стать слабой, чтобы он меня любил». И как грибы после дождя растут тренинги, которые учат «притворяться, заманивать и увлекать».

Нет слабых женщин – это миф. Есть женщины, не желающие брать на себя ответственность. Но, ах, какой сюрприз ждет мужчину, поверившего в то, что умело надувающая губки и хлопающая глазками девица является слабой и беззащитной, не способной решать простые житейские вопросы. Оставьте такую «слабую женщину» умирать с голода возле холодильника и поверьте, она найдет способ его открыть.

Нет слабых женщин. Есть женщины, умеющие грамотно себя вести с противоположным полом. Есть правильно выращенные девочки, которые четко разделяют свою позицию и позицию мужчины. Вот в этом направлении и надо идти, «чтоб любил». Для этого не надо пытаться изменить свою природу - глупо из сильного делать слабого. Изменить надо свое отношение к мужчине и вашему партнерству.

Доверяйте своему избраннику. Давайте ему возможность проявлять инициативу. Не бойтесь подчиняться достойному человеку. В этом нет ничего оскорбительного. Лидер в семье может быть один. Если вы хотите видеть в этой роли своего мужчину, перестаньте с ним соревноваться. Любые отношения – это партнерство. Оно может быть продуктивным только при наличии доверия и взаимоуважения. Если постоянно выдергивать друг у друга весла, ваша лодка рискует никуда не доплыть.

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Нет слабых женщин. Все женщины необычайно сильны духом. Любая будет биться насмерть за свою семью и своих детей. Но раз уж нам дано чувствовать тоньше и различать оттенки точнее, давайте использовать этот талант не для разрушения, а для созидания. И лучше всего начать со своей семьи – прямо сейчас.опубликовано econet

Автор Виктория Кейлин

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