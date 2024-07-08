Несчастная любовь начинается в детстве

Каждые отношения уникальны. Но основу деструктивных отношений можно проследить в детстве каждого партнёра. Подробнее - читайте далее...

Есть люди, которые по непонятной причине регулярно попадают в болезненные отношения, страдают от несчастной любви, живут с тиранами или неудачниками. Они не находят в себе сил, чтобы разорвать союз, который приносит только боль и разочарование. А если и решаются на поиск более надежного спутника жизни, то на их пути встречаются только недостойные кандидаты и новые отношения становятся копией предыдущих. Почему же то, что другим дается просто и естественно, а именно гармония в личной жизни, для этих людей недоступно?

Типология деструктивных отношений

Чтобы в этом разобраться нужно, понимать, что строить отношения мы учимся не в период полового созревания и первой любви. Это происходит гораздо раньше. Вступая впервые в любовные отношения, мы уже имеем в голове ту модель, по которой они будут развиваться. Какой она будет, зависит от наших самых ранних отношений, которые начались в первые годы нашей жизни в родительской семье. Если в ней царили любовь и гармония, то у ребенка формируется такая модель взаимоотношений, которая во взрослом возрасте поможет ему обрести счастье в личной жизни. Если в раннем детстве человек получает опыт условной любви, когда его любят за что-то, то это налагает негативный отпечаток на все его последующие отношения.

На основании способа взаимодействия, который был усвоен ребенком в борьбе за любовь и внимание родителей можно выделить несколько моделей поведения людей, вступающих в дисгармоничные отношения.

Модель «Жертва»

Для жертвы характерна чрезмерная потребность в любви и одобрении. Она готова отдать партнеру ответственность за свою жизнь и за все, что в ней происходит. Жертва не уверена ни в себе, ни в своих силах, ни в своих возможностях, потому необходимость самостоятельно принимать решения ее пугает. Она старается держаться в тени из страха не оправдать ожидания окружающих. Собственные успехи считает не личной заслугой, а стечением обстоятельств.

Жертва склонна сравнивать себя с окружающими, отмечая, что другие более значимы, умны и красивы, готова во всем угождать им, быть для всех удобной. Часто и жестко критикуя себя, она плохо переносит критику со стороны окружающих.

За внешней скромностью жертвы скрывается внутреннее, неосознаваемое представление об идеальном Я, которому необходимо соответствовать. Этот идеальный образ превосходит окружающих по всем качествам. Достигнуть его стандартов в реальной жизни невозможно, а принять себя со своими недостатками жертва не может. Когда она ругает себя, то хочет чтобы ей возразили и тем самым подтвердили ее соответствие этому идеальному представлению о себе.

Ограничивая себя в самореализации, жертва не осознавая того, начинает испытывать враждебность по отношению к окружающим. Это обусловлено тем что, она не может простить другим, что они более успешны. Жертва начинает испытывать бессознательный страх, что люди узнают об этом и перестанут хорошо к ней относиться.

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К формированию такого паттерна приводят завышенные требования родителей, соответствовать которым ребенок в силу возраста не может, критика и тенденция сравнивать его с другими детьми, которые лучше по всем параметрам. В результате у ребенка появляется представление, что он вообще не может соответствовать каким-либо требованиям.

Постоянное недовольство родителей, способствует развитию страха потерпеть поражение в любой деятельности. А если ему иногда и удавалось заслужить похвалу, то вслед за этим предъявлялись еще более жесткие требования, которые отнимали последнюю надежду когда-нибудь получить одобрение родителей. Это сформировало у ребенка страх достигнуть успеха.

По мере взросления установки родителей становятся внутренними установками ребенка. Завышенные требования и жесткая самокритика исходят уже от него самого. Из детства он вынес представление, что лучше и безопаснее будет не иметь своих желаний, проявлять меньше активности и быть незаметным.

Вступая в отношения, такой человек будет стремиться раствориться в партнере, передать ему полную ответственность за свою жизнь, ожидая, что он будет его оберегать и руководить им. Как следствие жертву неосознанно влечет к доминирующим личностям, которые будут диктовать ей свои условия. Критика партнера возвращает ее в привычную атмосферу детства и мнимой безопасности. Неуверенность в себе дает подтверждение, что выбор подавляющего партнера правильный, поскольку без мудрого руководства ей не выжить.

Модель «Мученик»

Для этого типа характерна неустанная забота о других. Эти люди ужасно боятся одиночества и всячески стремятся его избежать. При выборе избранника могут остановиться на первом попавшемся, только бы не оставаться одним. Как правило, такой выбор оказывается не самым удачным, им постоянно встречаются те, кто готов переложить ответственность за свою жизнь на других.

В дальнейшем мученик начинает контролировать каждый шаг ненадежного партнера. Такая жизнь очень сильно изматывает, мученик устает и стремится сделать так, чтобы все были в курсе того на какие жертвы он идет. Для него характерно стремление переделать другого человека. Когда это не удается, у него возникает сильное чувство обиды.

К формированию такой модели взаимодействия приводит детский опыт того, что любовь нужно заслужить. Такому ребенку родители внушили, что факт его существования доставил им много неудобств и нужно это как-то компенсировать. Они никогда не были им полностью довольны. Ребенок, постепенно озлобляясь, начал чувствовать себя обделенным, за что он должен получить расплату. Но при этом ему была жизненно необходима любовь родителей. Из-за их противоречивых реакций, он не понимал, чего от него хотят. И сделал вывод, что причиняет только беспокойство и недостоин любви. Единственный шанс заслужить любовь - быть необходимым и полезным.

Им руководит страх, что если окружающие узнают какой он плохой, то не будут его любить. Потому нужно постоянно их контролировать, чтобы они ни о чем не догадались. Таким образом, одиночество, которое его так сильно пугает, подтверждает его ничтожность.

Во взрослой жизни это человек будет всегда разрываться между жаждой любви и чувством собственной ничтожности. Он будет неустанно делать все чтобы заслужить любовь окружающих, но в глубине души чувствовать, что он ее недостоин и разоблачение может произойти в любой момент. Он хочет сделать людей зависимыми от себя, но становиться только еще более зависимым от них. Чтобы не остаться в одиночестве, он готов терпеть любые обиды и унижения.

Ему жизненно необходимы внимание и благодарность, от этого зависит его самооценка, это подтверждение того что он все таки достоин любви. Стремясь переделать других, он удовлетворяет собственное стремление к совершенству, которое для него оказалось недостижимым. Его действия имеют корыстный характер, за свою заботу он желает получить сполна. Когда этого не происходит, он испытывает сильный гнев, который может найти выход в депрессии и соматических заболеваниях.

Любовь для Мученика – это растворение в другом, и одновременное поглощение другого. Он не признает личной независимости. Именно поэтому из всех возможных мученик выберет себе такого партнера, который в своем психическом развитии остановился на уровне подросткового возраста и нуждается в опеке и контроле. Часто его выбор падает на людей зависимых от алкоголя или наркотиков. Самодостаточный человек мученику не будет интересен, такой союз не предоставит возможности для удовлетворения его внутренних побуждений.

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Модель «Садист»

Людей этого типа характеризует стремление к абсолютной власти. Их цель - сделать человека покорным и беспомощным с помощью унижения и порабощения. Они стремятся эксплуатировать партнера, причинять ему страдания и получать от этого наслаждение. Страдания не обязательно являются физическими, это только крайний вариант садистских проявлений, чаще встречается моральное воздействие.

Для садиста очень важно чтобы у партнера не было собственных желаний, целей и чувств. Его избранник не имеет права на высказывание претензии своему «господину». В отношениях садист перевоспитывает партнера, по принципу, чем больше жесткости и критики, тем лучше. Он всегда чувствует слабые места жертвы и давит именно на них. Любимая игра садиста – это игра на чувствах партнера. Ему нравится разрушать планы и надежды других, препятствовать осуществлению их желаний. Ответственность за свои действия он передает жертве – «Сама довела».

Свои негативные качества садист проецирует на окружающих, потому они в его представлении враждебны и достойны презрения. Это объясняет такие особенности садиста, как мстительность и полное отсутствие сочувствия. Садисту жизненно необходимы нервные встряски, потому что его эмоциональный мир пуст и это единственное, что помогает ему почувствовать себя живым.

Садистские наклонности могут перениматься как родительская модель поведения или складываться в процессе воспитания. Это результат глубокого душевного одиночества во враждебном и опасном мире. Условиями для развития садистских наклонностей являются ощущение эмоциональной покинутости в раннем возрасте в сочетании с оскорблениями и жестокостью, психическое заболевание или алкоголизм родителей, непредсказуемость наказаний и невозможность понять как их можно избежать, эмоциональная неуравновешенность родителей.

Такому ребенку родители донесли, что он никто и ничто, что они вольны делать с ним что хотят, а его дело подчиняться и быть во всем виноватым. Из своего детства он делает выводы, что он настолько плох, что любить его невозможно, жизнь опасна и непредсказуема, окружающие люди опасны и не достойны любви и уважения, для оскорблений и унижений не нужны особые причины, чтобы выжить, надо бороться, контролировать других и заставить их бояться себя. Он понимает других только, когда они страдают, а значит нужно заставить их страдать, чтобы они стали понятны и не опасны.

Для садистского удовлетворения недостаточно простого подчинения, ему важен процесс разрушения самостоятельности и независимости избранника. Он строит взаимоотношения, опустошая и подчиняя себе партнера. Его привлекают люди, наполненные жизненной энергией, которых необходимо сломать. Но находиться с садистом длительное время может только тот человек, чье Я уже было надломлено, и обращение садиста хоть отчасти соответствует тому, что он реально о себе думает. При этом мучитель сам впадает в зависимость от своей жертвы и если она решит его оставить, то он будет в крайнем отчаянии.

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Нарциссическая модель

Нарцисс будет использовать партнера для подтверждения собственной идеальности. Если избранник не справляется с этой задачей, то нарцисс отправляется на поиски того, кто выполнит ее более успешно.

Детско-родительские отношения нарцисса, как правило, отличались мнимыми любовью и заботой. Ребенок служил для удовлетворения тщеславия родителей. В воспитательном процессе они активно использовали чрезмерную похвалу и опеку. Предъявляя ребенку высокие требования, они руководствовались собственными представлениями о том каким должно быть их чадо, не принимая в расчет его истинные переживания и желания.

Такие родители давали ребенку так много, что он перестал испытывать от этого радость. Уже тогда у него сложилось представление, что это не просто так, а вклад в его будущее, а значит, долг перед родителями растет. Он знал, что на него возложены огромные ожидания и испытывал страх их не оправдать. Чрезмерная опека не дала такому ребенку возможности научиться преодолевать трудности и брать на себя ответственность. Став взрослым он не может осознавать свои истинные желания и способен жить исключительно в атмосфере поддержки и восхищения.

Любовные взаимоотношения вызывают у него большие затруднения – они означает необходимость снова соответствовать завышенным требованиям и скрывать свое несовершенство. Ему нужен такой человек, который снимет с него груз ответственности и будет непрерывно демонстрировать свою любовь и преданность. Отсутствие похвалы провоцирует у него сильную тревогу. С одной стороны он стремится к отношениям, а с другой боится их.

Широкий спектр дисгармоничных отношений не исчерпывается перечисленными моделями взаимодействия. В данном случае сложно применить четкую типологию, поскольку каждые отношения уникальны. Общим критерием для таких союзов является – отсутствие любви как таковой.опубликовано econet

Автор Ирина Никнютьева

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