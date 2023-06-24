Нервное ИСТОЩЕНИЕ – болезнь современности

Основная причина неврастении – переутомление. Играет роль как физическая усталость, так и эмоциональная.

Неврастения, нервное истощение – на мой взгляд, самое распространённое на сегодня заболевание. И наименее диагностированное. Она маскируется под депрессию, дурной характер, лень, а также целый букет соматических заболеваний. Вот и выходит, что лечится человек от депрессии, головных болей, вегетососудистой дистонии, болей в животе, язвы желудка, а неврастения – причина хвори – не проходит. По каким же симптомам можно заподозрить нервное истощение?

Признаки неврастении

1. Раздражительность – человек становится вспыльчивым, заводится с пол-оборота. Раздражает буквально всё – даже близкие люди, музыка, которая прежде нравилась, собственные привычки… Это раздражение вспыхивает сразу – и полностью охватывает человека…

2. Нетерпение – теряется всякая способность к ожиданию, сдерживанию себя… Например, даже зная, что автобус подойдёт через 5 минут, больной неврастенией не будет его ждать, и пойдёт пешком.

3. Утомляемость – несмотря на бурные проявления чувств, больной неврастенией быстро устаёт. Вообще, усталость постоянно преследует неврастеника – утром, просыпаясь, он уже чувствует усталость.

4. Слабость – кажется, что руки и ноги как ниточки, и любое движение требует усилия.

5. Головные боли – они очень часты при неврастении, возникают при малейшей нагрузке, имеют сдавливающий характер. Типичны ощущения, что как будто каска сдавливает голову, или же боли за глазами и в висках.

6. Туман в голове – всё воспринимается как сквозь пелену, голова будто ватой наполнена, интеллектуальная деятельность становится малопродуктивной. Часто в голове каша из неприятных мыслей, которые перебивают друг-друга…

7. Невозможность сосредоточиться – всё отвлекает. При попытке заняться интеллектуальной деятельностью больной быстро переключается на что-то другое: например, начинает ходить из комнаты в комнату, искать какие-то предметы, потом заваривать чай…

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8. Повышенная чувствительность – даже тихие звуки кажутся неприятно громкими, свет – ярким… Банальная мелодрамма может вызвать слёзы.

9. Нарушение сна – очень затруднено засыпание – несмотря на чувство усталости и желание заснуть, в голове, как тараканы, бродят неприятные мысли… Такое бессонное мучение может длиться часами… Наступающий сон – поверхностный, наполненный тревожными, неприятными сновидениями. По пробуждении человек чувствует себя абсолютно разбитым, уставшим.

10. Тревога, страхи – душу мучают разнообразные страхи, сомнения, тревожность по малейшему поводу.

11. Низкая самооценка – человек воспринимает себя как неудачника, ничтожество, слабую личность… Часто он находит у себя массу телесных заболеваний и бесконечно проходит обследования у врачей – терапевтов.

12. Снижение сексуального влечения – у мужчин часто возникает преждевременная эякуляция, а позже – импотенция.

13. Обострение хронических заболеваний и появление психосоматических расстройств – боли в позвоночнике, чувство сдавленности в груди, тяжесть в сердце, тремор, псориаз, аллергии, конъюнктивит, герпес, прыщи, боли в суставах, боли в глазах и расстройства зрения, проблемы с зубами, ногтями, волосами, резкое похудание…

Как видите, проявления неврастении, с одной стороны, серьёзны, с другой – разнообразны, не специфичны, что даёт возможность неврастении маскироваться под многие заболевания.

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Течение неврастении

В зависимости от степени неврастении, разделяют три её стадии.

Первая стадия – гиперстеническая

Человек становится раздражительным, суетливым, не может долго усидеть на одном месте. Он осознаёт эти изменения, но ничего не может с собой поделать. Если он теряет контроль над собой, то переходит на крик. Часто, сдерживаясь на работе, приходя домой, начинает «беспричинно» ссориться с близкими. Затруднено сосредоточение. Неудачные попытки собрать себя, сниженная продуктивность деятельности ещё больше вызывают раздражения. Нарушено засыпание, человек долго лежит без сна в постели. Появляются головные боли давящего характера, боли в позвоночнике, слабость, постоянное чувство усталости.

Вторая стадия – «раздражённая слабость»

Раздражает буквально всё, пациент очень быстро «вспыхивает», однако хватает его не на долго. Потеряна способность к сосредоточению, пациент практически не может выполнять работу, постоянно отвлекается. Появляются страхи, усиливается тревога. Пациент убеждается, что он не на что не способен, он неудачник, жизнь прожита впустую. Раздражают любые звуки, яркий свет, запахи. Раздражают двигающиеся люди, толпа. Ничто не приносит удовольствие. Сон нарушен: он поверхностный, не дающий отдыха. Головные боли постоянны. Могут появиться боли в сердце, отдышка, чувство нехватки воздуха, боли в животе, поносы и запоры, аллергии, чувство слабости и боли в мышцах, головокружение, иногда бросает в пот…

Третья стадия – гипостеническая

В этой стадии суетливость и непродуктивная активность снижается. Пациенту просто ничего не хочется делать. Настроение печальное, жалобы на множественные телесные недуги. Сон поверхностный. Всё раздражает. Иногда появляется страх будущего, страх смерти, плаксивость. Состояние очень напоминает депрессию.

Причины неврастении

Основная причина неврастении – переутомление. Играет роль как физическая усталость, так и эмоциональная.

Причем, нормальная физическая нагрузка никогда не даст депрессию – более того, она способна депрессию вылечить.

– более того, она способна депрессию вылечить. А вот гиподинамия, долгая работа за компьютером, нехватка свежего воздуха способны очень быстро вызвать неврастению.

Особенно вредна умственная деятельность, связанная с необходимостью длительно сосредотачиваться на чём-то, чего-то ждать, выполнять однородную, скучную, работу, требующею внимания – работа оператора, корректора, программиста…

Очень большую роль играют стрессы, наличие раздражающего фактора на работе и дома, ненормированный рабочий день, недосыпание.

Подрывают здоровье интоксикации, инфекции, курение, алкоголь, нехватка витаминов.

Особенно вредно состояние ожидания какой-то беды, настороженность – подобное настроение очень часто вызывает неврастению.

Коварство неврастении

Неврастения всегда начинается незаметно, как простая усталость или недомогание, и кажется, что с подобной ерундой не стоит обращаться к врачу – пройдёт сама. Однако суть неврастении такова, что она отбирает возможность к самоизлечению – ведь единственно правильный метод излечения неврастении – отдых, а ведь как раз он то при состоянии неврастеника и не возможен – прежде всего нарушается сон, появляется неусидчивость, раздражительность, тревожность. Выходит, неврастеник бежит по замкнутому кругу – недостаток отдыха и расслабления вызывает неврастению, неврастения вызывает невозможность отдыхать и расслабляться.

Другая опасность – самолечение – неправильное назначение препаратов, питающих и стимулирующих нервную систему только усиливает раздражительность, головные боли, бессонницу и ещё более истощают нервную систему.

Маски неврастении

Страдающие неврастенией, из-за особого разнообразия жалоб, достаточно редко обращаются к психиатру или психотерапевту, чаще идя к другим специалистам, в лучшем случае к неврологу, чаще – к терапевту, а то и к психологу. Понятно, что каждый специалист видит прежде всего «свои» жалобы, посему диагнозы ставятся крайне разнообразные.

Невролог – единственный специалист не психоического профиля, который может назвать неврастению неврастенией, и подобрать правильное медикаментозное лечение. Однако, причина неврастении часто лежит в психологических проблемах, а тут невролог бессилен – он не обучен психотерапии. Кроме диагноза неврастении, неврологи часто выставляют диагноз вегетососудистой дистонии, дисциркуляторного нарушения головного мозга, вегетососудистой недостаточности.

Терапевт может выставить «мифический» диагноз «Синдром хронической усталости», а также найти у пациента сердечно-сосудистую недостаточность, функциональное нарушение пищеварения, слабый иммунитет, хронический гастрит, дискенезию жёлчных путей, низкий гемоглобин, дизбактериоз. В последнее время стало модно находить паразитов и хронические инфекции типа мононуклеоза и герпеса.

Да, действительно, при неврастении снижается иммунитет, гемоглобин, обостряются хронические заболевания – но не эти заболевания причины неврастении – уберите неврастению – и организм сам собой восстановится!

Окулист находит спазм аккомодации (он весьма распространён при неврастении, особенно у работников мыши и клавиатуры).

Дерматолог находит нейродермит, герпес, псориаз.

Ортопед, массажист, мануальный терапевт находят остеохондроз, обычно шейного отдела, и начинают его лечить.

Психолог видит депрессию, комплексы, стрессы, и рассказывает Вам о них. Чаще всего от этого становится хуже – ведь при неврастении нет достаточной душевной энергии, чтобы работать над собой!

Бабка находит сглаз или порчу, и «умело» выкатывает её яйцом. Или защептывает. Неврастении от этого ни тепло, ни холодно.

Экстрасенс и биоэнергетик видит большую дыру в ауре. Дыра подлежит заштопыванию. Неврастения остаётся.

Действительно, при неврастении затрагиваются все органы и системы тела, и каждый специалист прав, находя что-то своё – но всё это следствия первичного нервного истощения. Поэтому только психотерапевт (психиатр) способен лечить и причину, и следствия неврастении, видя эту болезнь целиком.

Лечение неврастении

1. Режим. Лечение неврастении начинается с правильного выбора режима дня, времени для сна, работы, прогулок. Внимательно изучаются условия работы, корректируются недостатки. Режим предполагает длительное времяпрепровождение на свежем воздухе.

2. Немедикаментозная нормализация сна. Пациент обучается некоторым приёмам, помогающим нормализовать сон: методам релаксации, специальным, индивидуально разработанным правилам, помогающие нормализировать сон – образец таких правил приведён ниже:

Ложитесь в постель только при сильной усталости.

Не занимайтесь в постели посторонними делами – не читайте, не едите, не работайте на ноутбуке, не смотрите телевизор.

Если не удаётся заснуть, не лежите в постели – встаньте и займитесь чем-либо!

Вставайте каждое утро в одно и то же время.

3. Отдых. Разрабатываются специальные методики, помогающие Вам отдыхать наиболее эффективно.

4. Физические упражнения. Одна из причин неврастении – гиподинамия, поэтому физическая нагрузка играет в лечении неврастении важную роль. Однако она должна быть строго дозированная – ведь неврастения – болезнь истощения, и неправильно выбранная нагрузка ухудшит ситуацию. Начинать следует с длительных прогулок на свежем воздухе, хорошие результаты даёт плавание, по мере укрепления организма можно переходить и к более активным занятиям.

5. Диета. Правильно разработанная диета при неврастении содержит продукты, повышающие адаптационные возможности организма, помогающие быстро восстановиться. Много внимания уделяется кратности и регулярности приёма пищи.

6. Водные процедуры. При неврастении полезно плавание, тёплые ванны, содержащие отвары некоторых трав, аромованны.

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7. Массаж. Является мощным инструментом в руках умелого терапевта

8. Медикаментозное лечение:

Сосудорасширяющие средства – при неврастении случается спазм сосудов головного мозга, именно он вызывает головные боли. От недостатка кровообращения происходит кислородное голодание клеток головного мозга, и, как следствие, усиление истощения. Сосудорасширяющие вещества купируют головную боль и ускоряют выздоровление.

– при неврастении случается спазм сосудов головного мозга, именно он вызывает головные боли. От недостатка кровообращения происходит кислородное голодание клеток головного мозга, и, как следствие, усиление истощения. Сосудорасширяющие вещества купируют головную боль и ускоряют выздоровление. Вещества, улучшающие метаболизм головного мозга – эти вещества, приготовленные из природных компонентов, способствуют восстановлению клеток головного мозга.

– эти вещества, приготовленные из природных компонентов, способствуют восстановлению клеток головного мозга. Ноотропы – вещества, питающие клетки головного мозга. Так как многие из них обладают психостимулирующим действием, которое при неврастении усиливает раздражительность, тревожность, эти вещества должны назначаться крайне аккуратно.

– вещества, питающие клетки головного мозга. Так как многие из них обладают психостимулирующим действием, которое при неврастении усиливает раздражительность, тревожность, эти вещества должны назначаться крайне аккуратно. Витамины – они также обладают психостимулирующим эффектом, поэтому в разных стадиях лечения должны назначаться строго определённые витамины

– они также обладают психостимулирующим эффектом, поэтому в разных стадиях лечения должны назначаться строго определённые витамины Успокаивающие вещества – они снимают тревогу, напряжение, углубляют сон, повышают качество отдыха.

– они снимают тревогу, напряжение, углубляют сон, повышают качество отдыха. Антидепрессанты – назначаются при наличии депрессивной симптоматики в структуре неврастении.

Психотерапия – она, как правило, направлена на решение ситуации, приведшей к заболеванию. Если человек постоянно попадает в состояние неврастении, требуется проанализировать жизненные позиции, и найти ошибки в поведении и исправить их.

В целом, при правильном лечении неврастения достаточно быстро проходит, и человек полностью выздоравливает – жизнь начинает радовать снова, а работа и семья доставляют удовольствие!опубликовано econet

Автор Сергей Гринвальд

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