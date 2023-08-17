Нелюбящие матери, их дочери и отравляющая зависть

✅Зависть очень разрушающая эмоция, но особенно она отравляет отношения мать-дочь. Лучшее что вы можете сделать - это сфокусироваться на осознании, как вы адаптировались к такому с вами обращению; это и есть начало пути к исцелению. И помните, что единственный человек, которого вы можете изменить – это вы.

Когда я писала книгу «Детокс для дочери», то получила письмо от читательницы: «Мне очень дискомфортно говорить о зависти моей матери, понимаете, потому что это звучит так противоестественно, даже сама мысль обвинить её в этом. Сама по себе публичная критика в адрес матери само по себе непростое занятие, но если произнести «она мне завидует», то в первую очередь это удар по мне самой. Ну вы понимаете, какая нормальная дочь назовет свою мать завистливой?»

О зависти матери

Я других своих статьях я называю это явление «последний грязный секрет», и, возможно, так оно и есть; об этом редко говорят или обсуждают; тем не менее материнская зависть не редкость во многих токсичных отношениях мать-дочь.

Моя мать, к слову, завидовала многим, особенно мне и благодаря этому я получила, пусть и случайно, бесценный дар – отвращение к чувству зависти, потому что она реально уродует человека. Зависть, как отмечают исследователи, очень тесно связана с личностью завидующего, точнее с тем, что завидующий считает важнейшими ценностями личности. В случае моей матери речь шла о зависти поверхностным вещам – тому как я выгляжу, вниманию, которое мне уделяли мужчины, материальным благам, а не реальным моим достижениям. Но тот факт, что она не завидовала моим личностным чертам ничуть не упрощало задачу общения с ней, к слову.

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Материнская зависть последнее табу?

Знаете ли вы, что до того, как Братья Гримм адаптировали сказку злодейкой была не мачеха, а мать Белоснежки? Да, так и было. Понятно, что превращение её в мачеху смягчило сюжет для читателей (то же самое они сделали с историей Гензель и Гретель; в оригинале это была мать детей, которая не хотела делиться с детьми едой во время голода, а не мачеха. Выслать своих детей умирать от голода слишком жестоко, не так ли? Вот и Брать Гримм так посчитали).

Наш романтичный взгляд на материнство – миф о безусловной любви, идея что материнство - это инстинкт и предположение что женщины от природы ресурсные матери – заставляют нас не замечать определенные моменты реальности и проблемы в отношениях мать-дочь, которые не так редки, как может показаться и могут произойти даже в некоторой степени даже в теплых отношениях. (Однако, это большая разница между напряжением, которые неизбежно время от времени в любых отношениях, и токсичностью. Эта статья об отношениях, которые по своей сути нелюбящие, а не о настоящих теплых отношениях, которые переживают стресс и напряжение).

В своей книге «Пересекающиеся пути», Dr. Laurance Steinberg отметила, что в паре мать-дочь уже заложено определенное напряжение; когда дочь взрослеет и достигает возраста расцвета своей женственности – особенно в таких культурах как наша, зацикленных на возрасте – мать может начать ощущать себя все менее заметной. Как пишет Steinbergт: «Такое ощущение будто бы взрослеющая дочь провоцирует кризис средних лет для многих матерей». Таким образом, этот тип зависти, который я описываю, не что-то мимолетное, а достаточно серьезное основание для поступков матери и того, как она обращается с дочерью.

Другие исследования подтверждают, что успехи дочери, которые возможно куда более существеннее материнских, не всегда вызывают слезы радости и материнскую гордость, как считает наша культура; на самом деле в исследовании Carol Ryff и других показано, что с одной стороны самооценка, самоощущение и самочувствие матери растет от успехов сыновей, в то же время успехи дочери зачастую роняют и то и другое. (В исследовании показано, что на самоощущение отцов не влияют успехи ни сыновей, ни дочерей).

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Что ещё больше усложняет материнскую зависть, так это то, что культура считает это чувство постыдным; а это означает, что нелюбящая мать, постоянная терзаемая завистью, будет изо всех сил стараться отрицать её в себе и заметать следы. Все это усложняет для дочери задачу распознать атаки, связанный с завистью, как написала одна такая дочь, которой сейчас за 50 лет:

«Моя мать невероятно завидовала моим отношениям с отцом, но прошло много лет, прежде чем я смогла это увидеть. Тогда я этого не понимала. Не осознавала. Мы легко ладили с отцом, у нас были общие шутки и интересы, что было полной противоположностью моей отстраненной и холодной матери. Она была очаровательной, обаятельной, но абсолютно поверхностной. Она любила моего брата, который был её противоположностью и идеальным партнером по теннису, когда он был подростком. Моему отцу нравилось иметь в женах королеву красоты, но ему нравилось читать тонны книг и перед тем как пойти в юридическую школу он специализировался на изучении английского языка. Мы с ним говорили о книгах. А мама никогда не читала ничего сложнее бульварного романа; она отучилась один год в колледже и не имела ни малейшего интереса продолжать. Она постоянно на меня нападала. Моего отца это очень расстраивало, но пытаясь меня защищать он сам попадал в наш конфликт после чего не хотел занимать ничью сторону. Теперь они оба пожилые люди, в основном мы переписываемся с отцом по емайлу о книгах. Я не хочу снова и снова участвовать в этих скандалах».

Как справляться с материнской завистью.

Когда ваша мать завидует, это присутствует постоянным фоном и становится неотъемлемой частью жестокого обращения, и на самом деле вы почти ничего не можете с этим сделать. Как вы уже знаете, я не терапевт и не психолог, но я разговаривала с нелюбимыми дочерьми несколько десятилетий; я без оптимизма смотрю на возможность проговорить материнскую зависть напрямую с матерью, потому что эта тема общественное супертабу. Как родителям, нам предписывается цвести от гордости и не испытывать зависти, когда наши дети обходят нас в значимых для нас областях. Слишком велики шансы, если вы вдруг поднимете эту тему, то услышите в ответ либо отрицание проблемы, либо обвинения что вы все выдумываете придираясь к словам или что вы слишком чувствительны.

Лучшее что вы можете сделать, это не реагировать, когда появляется этот демон зависти; помните, это не имеет к вам ни малейшего отношения, это касается только вашей матери. Она единственный человек, кто находится под угрозой; но вы должны помнить, что вы не ей сделали ничего угрожающего. Это означает, что не нужно извиняться, пытаясь смягчить ситуацию. Не позволяйте себе вновь садиться на эту безумную карусель.

Если завистливая мать унижает вас и оскорбляет.

Как я и объясняла в своей книге «Детокс для дочери», часть выздоровления от токсичного детства - это четкое осознание того, как с вами обращались в детстве и как вы к этому адаптировались. Поскольку материнская зависть это общественное табу, она может не выражаться напрямую, а маскироваться за критикой и унижением, вот как об этом рассказывает «Мэрни», которой сейчас 45 лет:

«Я не понимала насколько моя мать завидовала моим успехам в учебе, когда была подростком, она всегда обесценивала их словами вроде «книги не сделают тебя умной» или «тест наверно был несложным, раз ты получила пятерку». Она хвасталась мной своим друзьям, потому что это делало её в их глазах хорошей матерью, и она там самым поднимала свой социальный статус, но ей было горько, что у меня есть возможности, каких не было у неё. Когда я стала юристом и вышла за адвоката, все наконец-то всплыло на поверхность. Она возмущалась моей жизнью, моим домом, моей работой, моей одеждой. Это было настоящее насилие. Я так ей и сказала, но она все отрицала. Я редко с ней вижусь и ни я, ни мои дети не имеют с ней отношений».

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Зависть очень разрушающая эмоция, но особенно она отравляет отношения мать-дочь. Лучшее что вы можете сделать - это сфокусироваться на осознании, как вы адаптировались к такому с вами обращению; это и есть начало пути к исцелению. И помните, что единственный человек, которого вы можете изменить – это вы.опубликовано econet

Автор Peg Streep

Перевод Юлия Лапина

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet