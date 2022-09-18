НЕЛЮБОВЬ к СЕБЕ: 10 признаков

10 признаков того, что вы себя не любите. Поэтому в вашей жизни ничего не меняется.

Как часто мы слышим, и читаем советы о том, как полюбить себя. Популярная психология утверждает, что, как только вы полюбите себя, так в жизни сразу всё изменится к лучшему. Но как же узнать, любите ли вы себя на самом деле или нет? Иногда мы думаем, что любим себя. Но если копнуть глубже, оказывается, что в реальности все совсем не так. И есть признаки, указывающие на вашу нелюбовь к себе.

Типичные признаки нелюбви к себе

1. Чувство вины. Вы часто ощущаете себя виноватым. Даже, если на это нет причины. Чувство вины может возникнуть даже от осознания того, что вы более успешны, чем ваши коллеги или знакомые.

2. Вам жаль тратиться на себя. Вы чувствуете недовольство, если потратили деньги на новую одежду, салон красоты или просто понравившуюся вещь. Вы ругаете себя за эти растраты. Мысленно подсчитываете на что можно было бы потратить эти деньги с большей пользой.

3. Вас преследуют болезни. Они возникают, казалось бы, на пустом месте. Вы постоянно чувствуете себя разбитым и уставшим.

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4. Вы не следите за питанием. Часто переедаете, пытаясь таким образом заесть свои проблемы.

5. Вам трудно просить о помощи и говорить нет. Вы не можете никому отказать, даже если исполнение просьбы сильно затрудняет вас.

6. Вы зависимы от чужого мнения. Вы тяжело переживаете, если узнаете, что кто-то говорит о вас нелицеприятные вещи. Вы все время пытаетесь быть хорошим для всех.

7. Когда вам говорят комплименты, вы чувствуете себя неловко. Вам хочется провалиться сквозь землю, вам кажется, что вы не заслуживаете таких комплиментов.

8. Вы не любите смотреть на себя в зеркале. Ваше отражение в зеркале вызывает у вас неприязнь, а иногда даже отвращение.

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9. У вас неудачи в личной жизни. Вы не можете найти себе спутника жизни. Если вы уже семейный человек, в семье возникают постоянные конфликты, измены.

10. Вы не следите за своим внешним видом. Вы плохо и неряшливо одеваетесь, не соблюдаете правила гигиены и т.д.

Сколько пунктов вы насчитали? Если получилось слишком много, не отчаивайтесь. Осознать свои проблемы – это начало пути. Работайте над ними, читайте специальную литературу, выполняйте действия по улучшению ситуации. В этом случае обязательно наступит тот день, когда вы с уверенностью сможете сказать себе, что любите себя!опубликовано econet.ru.

Автор Андрей Шишкин

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