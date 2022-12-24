НЕ заставляйте мужчину вас полюбить

Чем быстрее вы это примете и отпустите того, кто не может ответить вам взаимностью, тем быстрее начнете двигаться вперед - на встречу к тому, кто уже так давно вас ждет.

Мужчина может у вас влюбиться и чувствовать невероятную страсть и желание, но когда это все пройдет он может понять, что чувств к вам не осталось или и не было никогда. Знаю, что это очень трудно принять, особенно, если вы действительно успели привязаться и всем сердцем полюбить этого человека. Но вот что я вам скажу: не стоит за ним бегать, не нужно заслуживать и выпрашивать его любовь и быть «вся такая хорошая и правильная» - это просто не поможет. Как говорится "насильно мил не будешь", поэтому вы просто зря потратите свое время.

Не молите, не выпрашивайте, не держитесь…

Не трясите зеленую яблоню - когда яблоко созреет оно упадет само. То же можно сказать и о любви и чувствах. Не «витрясайте» их из вашего мужчины, если он еще не созрел для этого. Просто оставьте его в покое и посмотрите, что из этого получится. Возможно он так и не созреет, и тогда вам придется разойтись, потому что вы заслуживаете того, кто действительно вас искренне полюбит. А возможно ваш мужчина, когда почувствует, что теряет вас, наконец поймет всю глубину своих чувств к вам. Всему свое время и все происходит именно так, как и должно быть. Поэтому разожмите свою "стальную хватку", дайте себе и мужчине свободно вдохнуть полной грудью и тогда вы увидите, как все само собой сложится наилучшим для вас образом.

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Любовь либо есть, либо её нет. И её невозможно заслужить хорошим поведением, блинами и борщами или невероятными позами и мастерством в постели. Поэтому чем больше вы будете бегать за своим «объектом любви», чем больше будете унижаться, тем только сильнее будете во все это погружаться, и к тому же перестанете себя уважать как личность, что значительно снизит вашу самоооцинку и уверенность в собственных силах и своем лучшем будущем. Ваше навязывание только еще сильнее оттолкнет от вас любимого человека. Поэтому постарайтесь смириться и просто отпустить эту ситуацию, а главное - этого человека.

Поймите, что некоторые вещи, мы просто не способны контролировать, как бы нам этого хотелось. Поэтому вы не сможете заставить кого-то вас полюбить так же искренне и сильно, как это уже сделали вы. Этот человек должен САМ захотеть строить с вами отношения, захотеть прикладывать настоящие усилия, чтобы у вас обоих все получилось. Это работает только так, сами вы ничего не сможете сделать. Вам не удастся вызвать к себе взаимные чувства и эмоции, если ваш партнер просто не готов к этому.

Понимаю, что это очень больно осознавать, но чем быстрее вы это примете и отпустите того, кто не может ответить вам взаимностью, тем быстрее начнете двигаться вперед - на встречу к тому, кто уже так давно вас ждет. Кто мечтает подарить вам всю свою любовь и заботу, просто поверьте в это!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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