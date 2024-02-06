Не шаркай ногами. Или как ребенок становится громоотводом...

Ребенок - безответное существо, он не может себя защитить от негативного воздействия. Почему случается так, что именно беззащитного ребенка жизнь выбирает на роль громоотвода в семье? Взрослые ссорятся, направляют на него свое раздражение, делают его виноватым там, где должны разбираться сами.

Наблюдала я сегодня показательную и при этом неприятную картину. Женщина шла за руку с мальчиком лет 5-7 и при этом то раздраженно, то обидчиво, то обвиняя, разговаривала с другой женщиной. Та отвечала ей в унисон. Через некоторое время ребенок начал довольно громко шаркать ногами. Обе женщины замолчали, повернулись к ребенку и та которая похожа на его маму, раздраженно сказала - прекрати, что ты делаешь, не шаркай. Вторая женщина так же недовольно повернулась на звук шагов, но ничего не сказала.

Ребенок принимает на себя напряжение в семейном климате

Тело маленького человека само нашло способ хоть немного скинуть с себя напряжение, возникшее от того, что происходило между женщинами. И при этом разрядить на себя то, что происходило между ними.

Они прекратили злиться друг на друга и перевели свое раздражение на ребенка.

Теперь словно бы он стал виновным в том, что происходит со взрослыми. Ведь это его поведение оказалось достойно порицания.

Когда родители часто ссорятся, не важно - открыто или завуалировано, - ребенок, сам того не осознавая, становится "громоотводом".

Он либо часто болеет, либо привлекает к себе внимание "плохими" поступками, либо замыкается в себе. И тогда родители могут сливать на него свое раздражение за то, что с ним происходит, либо окружить его гипер заботой, которая идет из большого количества собственной тревоги и раздражительности.

Ребенок переводит внимание семейной системы на себя конечно же не специально. Но когда несколько раз то, как он себя вел, привело к разрядке семейных конфликтов, то такое поведение закрепляется.

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Например, ребенок не слушается, устраивает истерики. Он мало того, что с помощью крика, слез снимает сам с себя напряжение (ведь по другому не умеет). Так еще и объединяет родителей, хоть и против себя.

Болеет, объединяет в заботе о себе. И чем тяжелее болеет, тем словно бы лучше. Родители объединяются в заботе. Либо ребенок и его болезнь, становятся "причиной" того разлада который происходит в семье. И можно открыто на злиться на происходящее с ребенком. Порой даже бог, становится виновен в том что творится с ребенком.

Ребенок как спасатель семейной системы. Причем за счет собственной жизни.

Со временем то, как ребенок ведет себя в семье, переходит и за ее пределы. И уже в школе, на работе, с друзьями, человек привычным образом замыкает все или многие конфликты на себя.

Он страдает, злится (открыто либо аутоагрессия), но развернуть то к чему привык ему очень сложно.

Ведь для того чтобы перестать быть "громоотводом", нужно для начала принять тот факт, что он сам, хоть и не осознанно и конечно же не специально, провоцирует то, что происходит в его контактах с миром.

Привычка формируется от 21 дня до 1,5 лет. А это значит, что и выходить из привычного страдания придется не быстро. Ведь только после 18 месяцев уже нового поведения оно сможет стать действительно своим. А сколько времени уйдет на перестройку к новому поведению...

Если Ваш ребенок часто болеет, истерит, Вы постоянно им недовольны, то прежде чем его ругать, остановитесь и посмотрите вглубь себя. Туда, где прячется Ваш внутренний травмированный ребенок, который когда-то пережил нечто подобное.

Возьмите себя за ручку и отведите к психологу. Это будет лучшей помощью и Вам и Вашему ребенку и всей семейной системе в целом.

Автор Денисенко-Бравицкая Елена

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