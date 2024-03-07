Не принимайте все всерьез

Мы стремимся реагировать также, переживать одни и те же чувства, смотреть каждый раз от лица переживающего эти эмоции, и каждый раз только больше и глубже уверяемся в своей правоте и что все на самом деле так устроено. Мы с каждым разом укрепляем нейронные сети, отвечающие за воспроизведение своей реакции. В конечном счете, мы перестаем видеть мир, мы видим только свои реакции.

Любые настроения, возникшие сейчас, рано или поздно рассеются и исчезнут, и на их место придет что-то ещё. Когда мы в гневе, нам кажется, что нас реально оскорбили, человек посмотрел косо именно с таким намерением. Как можно было посмотреть так, не желая оскорбить, не подумав про меня, что я говно. Мы не видим в этот момент других возможностей, других альтернатив, и не видим возможности отреагировать иначе.

Мы привыкаем реагировать одним и тем же образом

Другой вариант – он(а) не звонит. Все, тоска, грусть, депрессия, я безнадежный человек, миру такой человек не нужен, я навсегда останусь один(одна)… понеслась. Я уже не воспринимаю печаль от лица трезвого человека, а становлюсь печальным и начинаю смотреть от лица печального человека, и никаких других возможностей в этот момент не вижу.

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Когда мы погружаемся в переживание и становимся оскорбленными (или печальными, или etc.), все наши мысли нацелены только на то, как реагировать на это оскорбление, а возможности того, что никакого оскорбления и не было, мы не замечаем.

Таким образом, большая часть возможностей остается для нас закрытой, и чтобы отреагировать, у нас совсем мало вариантов.

Но если мы просто дадим себе время, и не будем сходу относится к своей реакции как реальности, у нас появится перспектива, которой раньше не было.

Проблема в том, что мы так привыкаем реагировать одним и тем же образом, смотреть через одни и те же очки, что упускаем даже возможность предположить, что есть другие возможности.

Мы стремимся реагировать также, переживать одни и те же чувства, смотреть каждый раз от лица переживающего эти эмоции, и каждый раз только больше и глубже уверяемся в своей правоте и что все на самом деле так устроено. Мы с каждым разом укрепляем нейронные сети, отвечающие за воспроизведение своей реакции. В конечном счете, мы перестаем видеть мир, мы видим только свои реакции.

Несправедливо оскорбленный видит только несправедливые оскорбления. Даже если кто-то случайно занял его место, он уже готов идти воевать и бороться с этой несправедливостью. Ему вообще пофигу, что эта его реакция не решает проблему и не помогает ситуации. В его воображении он оскорблен, и он намерен решать эту проблему, а не другую.

Через некоторое время он с удивлением отметит, что проблема не решена. Его гневная реакция, скорее всего, породила новые проблемы, и подпортила ему отношения с кем-то. Тогда он может начать переживать по этому поводу и воспринимать все от лица виноватого кающегося грешника, желающего загладить свою вину. Ну а потом колесо снова провернется...

Печальный видит вокруг только доказательства своей ненужности и нелюбимости, и будет трактовать все только в этом свете.

Единственный выход из этого, это перестать воспринимать эти скачки настроения так серьезно. Это не реальность, это просто проявления ума, стрессовые реакции психики. Нет никакой нужды их культивировать или выражать, но есть нужда в том, чтобы культивировать и выражать здравое трезвое состояние.

У всех нас периодически бывает здравое трезвое состояние, и это как раз самое ценное. Обычно оно сознается как ничто, или как скучная пауза между бурными эмоциональными всплесками, что и является причиной проблемы.

То есть буквально, самое ценное, что у нас есть, мы пропускаем мимо, потому что у него нет яркой красочной упаковки. Мы считаем своей жизнью бесконечные переживания по тому или иному поводу. В отсутствии каких-то ярких переживаний мы начинаем заполнять это тоской, тревогой, одиночеством и бессмысленностью.

Или мы начинаем стремиться к счастью, и становимся «стремящимися к счастью», что тоже не продлится вечно, и рано или поздно обернется разочарованием.

Если вам кажется, что вам не хватает каких-то переживаний, оставьте это стремное дело. Наслаждайтесь моментом покоя, цените егo.опубликовано econet

Станислав Шишканов

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