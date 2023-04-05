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Не позволяйте украсть у себя даже один день жизни!

Источник: facebook.com 05 апреля 2023 6096
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Не позволяйте украсть у себя даже один день жизни. Даже один час не позволяйте украсть. Плохому настроению, злым или равнодушным людям, скандалистам, - не позволяйте вас обворовать.

Не позволяйте украсть у себя даже один день жизни!

Одна женщина пожаловалась: муж ее в грош не ставит. Не поздравил с днём рождения, оскорбил привычно, унизил. Дети взрослые послали сообщение, и все. И вот она сидит одна дома и плачет. А ей пятьдесят лет исполнилось. Она понимает, что жаловаться нехорошо. Просто так получилось, простите. Некому рассказать. И рассказ вот как раз про такое же. Потому и написала комментарий. 

Мудрая рекомендация от опытного практика

А другая женщина деловито спросила: вы где живете? Если хотите, я сейчас приеду, если вы в Москве. Куплю по дороге вкусные гамбургеры и пиццу, жирненькую такую, с ветчиной и чтобы сыр так тянулся. И лучок с перчиком нарезан сверху. Куплю шипучий напиток. И картошку хрустящую, масляную такую, брусочками. И мы все это съедим, а потом в кино пойдём. Если же вы далеко или не хотите моего визита, сейчас же все это себе закажите. Или купите другое вкусное. А потом в кино отправляйтесь, красиво одевшись. Макияж, все дела. И радуйтесь! Радуйтесь жизни! Не позволяйте украсть свой день рождения. Каждый день - подарок, каждый день жизни - это праздник. Я это по работе знаю. 

И дама, которая пожаловалась, спросила: вы психолог, да?

А вторая дама ответила: нет. Я медсестра в реанимации. 

Не позволяйте украсть у себя даже один день жизни!

Да. Это правильная рекомендация от профессионала. Просто отличная. От опытного практика рекомендация. 
Я только могу присоединиться к этим словам. Не позволяйте украсть у себя даже один день жизни. Даже один час не позволяйте украсть. 

Плохому настроению, злым или равнодушным людям, скандалистам, - не позволяйте вас обворовать. Купите себе что-нибудь хорошее, пойдите в хорошее место, общайтесь и наденьте лучшее платье. Так посоветовал специалист, который каждый день видит, как хрупка жизнь, как она драгоценна…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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