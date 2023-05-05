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Не пишите и не звоните ему хотя бы 3 дня…

Источник: b17.ru 05 мая 2023 6594
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Не пишите и не звоните ему хотя бы 3 дня и посмотрите что из этого получится.

Не пишите и не звоните ему хотя бы 3 дня…

А вспомнит ли он о вас сам? Или это молчание так и затянется между вами еще на 3 дня, а потом на неделю… Пока вы опять сами не позвоните ему с привычным "Как дела?" и все снова повторится по кругу - вы будете общаться, пока вы сами не перестанете ему писать и звонить и тогда между вами снова заляжет тягучая, гробовая тишина ..

Проверка отношений

И сколько же еще так будет продолжаться, пока вы не поймете, что совсем не нужны ему? Когда же вы поймете, что все это только "игра в одни ворота" и держится исключительно на вашей инициативе? Когда вы прекратите так себя мучить и изводить ..?

Ведь может пора уже все это наконец-то прекратить? Боитесь его потерять? А вот он почему-то совсем не боится вас потерять ... Так может тогда и вам не стоит? Просто немного подумайте об этом.

Да, я понимаю, что, возможно, вы уже столько сил и нервов вложили в эти отношения, у этого мужчину, но подумайте, а действительно ли оно того стоит? А будут ли у вас силы и в дальнейшем это все делать?   Ведь если от мужчины нет отдачи, то где же брать все эти силы?  Они же, как и терпение тоже когда-то заканчиваются ... Да и зачем вообще их на него тратить?

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Не пишите и не звоните ему хотя бы 3 дня…

Так что же вы выберете: быть какое-то время одиноки, но зато с восстановленными силами и свободны от всех этих нервов и неоправданных ожиданий, идти дальше, пробовать что-то новое, а главное верить и быть готовы к чему-то действительно прекрасному, например, встречи с мужчиной, который будет по-настоящему вами заинтересован? Который будет сам с удовольствием вам писать и звонить, а не пропадать неизвестно где и на сколько?

Или все же выберете остаться в этих "недоотношениях ", чтобы поддерживать в себе иллюзию "зато не одна", но при этом продолжать оставаться  глубоко несчастной и нелюбимой женщиной..? Выбор, как всегда, только за вами ... Удачи вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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Источник: https://econet.by/

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Виктория Кирста психология жизнь отношения мужчина женщина любовь чувства

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Комментарии (Всего: 1)
    • 0 / 0

      Жанна Нагорная

      Женщины, никого не слушайте, потому что мужчина может быть банально занят, как и вы бываете заняты... Это - нормально. Не нормально ждать и требовать "ежеминутного присутствия и отчета"...

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