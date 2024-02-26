Не глотать! Что ОБИДА делает с вашим телом

Как быть с чувством обиды, чтобы оперативных вмешательств не понадобилось, а на душе была легкость? Что делать?

Наверное, обида одно из самых неприятных и токсичных чувств к проживанию. Дело в том, что в отличие от других чувств, которые имеют выход, обиды могут копиться и в какой-то момент трансформироваться в болезнь. С благодарностью вспоминаю рассказ своей клиентки, которая, находясь под наркозом во время операции, увидела, что "все эти годы буквально складывала обиды на мужа в матку, и это привело к возникновению миомы". Надо сказать, что после операции она ощущала "будто теперь всё чисто и очень не хочется загрязнять это пространство снова".

Обида как причина женских заболеваний

1. Обида - это детская форма агрессии, которая не имела права быть выражена

Ситуация типичная: в семье есть гласный/ негласный запрет на злость, и выражать свою агрессию нельзя, но можно тихонько (или не совсем) обижаться. Такая семья крайне манипулятивна: “если ты придешь поздно, у мамы поднимется давление” (“за то, что происходит со мной, отвечаешь ты, но не я”).

Другими словами, обида - это злость, которая не нашла выхода тогда, но может найти его сейчас.

Если вы чувствуете обиду:

переведите это для себя: вместо "я сейчас обижаюсь.. " на "я сейчас злюсь";

выразите/отреагируйте эту злость любым доступным образом, начиная от битья подушек, физических нагрузок, танца, рисунков, написания письму "обидчику", заканчивая возможностью выйти в лес и покричать/поаукать.

Что происходит в этот момент? Подскочивший уровень адреналина и кортизола с помощью реагирования возвращается в норму, не причиняя вреда.

“Обиды нужно не глотать, а сплевывать” (автор не известен).

2. Обида как способ обесточить себя

Не секрет, что обида - чувство энергозатратное, даже если это таким пока не ощущается. Другими словами, ежедневно обида поглощает энергию, которая могла бы быть использована на другие, более приятные дела и события. И здесь важно "закупорить пробоину".

Это можно сделать следующим образом:

почувствуйте, где физически вы ощущаете чувство обиды;

увидьте этот образ как нечто аморфное, в виде жидкости или пара;

начните выдыхать эту жидкость или пар со словами " Я отпускаю" (что именно отпускаете говорить не обязательно);

почувствуйте, что в теле освободилось место, которое можно чем-то заполнить;

а теперь начните вдыхать воздух, заполняя освободившееся пространство теплом. При этом вслух или про себя стоит говорить: "Я принимаю" (и снова не важно что);

в завершении, обратите внимание на физические и эмоциональные ощущения. Есть ли обида сейчас?

3. Сделать выводы и понять, на что дает силы и разрешения данная ситуация

Конечно, "иногда банан - это просто банан, но почему-то он достался вам". Однажды в весьма неприятной и болезненной ситуации мне помог вопрос: " И что я теперь могу/разрешаю себе делать, чего не могла сделать до этого?”

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Я написала важному для меня человеку, с которым события были абсолютно не связаны, что соскучилась по нему. Казалось бы, что может быть проще? Но именно это оставалось для меня сложным моментом аж несколько лет. Как будто с помощью обиды родилась возможность прикоснуться к своей душе и появились силы и разрешение сказать то, на что их не хватало. А почему нет?

Поэтому прислушайтесь к себе и своим ощущениям, поняв какой импульс или какое действие рождается, если вы вспоминаете неприятную ситуацию, связанную с обидой? опубликовано econet.ru.

“Всех, кто мне хоть раз желал плохого,

Хочется сейчас благодарить…

Я, пройдя сквозь боль, теперь готова

Доверять, прощать, ценить, любить…

(Автор неизвестен).

Ольга Вербицкая

фото Hardi Budi

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