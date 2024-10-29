Не экономьте на себе - психологически это не выгодно

Денег всегда не хватает. И многие из нас, в первую очередь, начинают урезать собственные потребности. "Я могу без этого обойтись". Знакомая картина? Но экономить на себе на самом деле - большая ошибка.

Когда-то я была человеком, который экономил на себе. Этот выбор я не осознавала, и находила объяснение ему. Будто, есть что-то поважнее моих "прихотей и хотелок".

Не надо экономить на себе

Например, дети, их интересы... Какие-то вещи, приобретение которых казалось мне более важными. Я экономила ради будущего, ради планов...

Тогда же мне приходилось как-то компенсировать подавление своих потребностей. На каждое "жаль на себя денег" и "обойдусь" нужно было потратить много энергии. И не получить много новой энергии.

Во-первых, на подавление потребностей уходит жизненный ресурс. То есть нельзя подавить себя без последствий. Последствия всегда есть, даже если мы их не желаем видеть. А, из-за неполученной радости, не прибывает новый ресурс. Который мог бы быть вложен в мою жизнь.

... В те же времена я была другим партнером, и другой матерью. Более напряженной, и более недовольной, чем сейчас.

И неудивительно: как быть довольной, если приходится себя подавлять?

И ресурса было меньше, чем сейчас. Из-за недостатка ресурса я не могла выдержать некоторые нужды своих детей, и не могла поддержать какие-то важные, кажущиеся сложными, их чувства и состояния.

Сейчас бы выдержала. Сейчас у меня хватило бы ресурса выдержать и нужду во мне, и недовольство, и гнев, и разочарование.

Сейчас есть ресурс, потому что я постоянно слежу, чтобы он пополнялся. Я знаю себя, и что мне нужно. И знаю, что меня наполняет, и что истощает.

Я сейчас не экономлю на себе. Напротив, я выбираю для себя, что получше.

Мне уже недостаточно, чтобы мой массажист или мастер йоги хорошо владели техникой.

Мне нужно, чтобы они не чувствовали себя жертвами, не работали из нужды, а работали бы из удовольствия. Почему мне это стало важно?

Ответ очевиден: наполненный человек отдает наполненность. Цельный человек отдает целостность. Довольный человек делится своим довольством.

И я, как довольный человек могу так же отдавать и делиться. Не из нужды, не из страха. А потому что есть ресурс поделиться с теми, кто готов принимать и ценить полученное.опубликовано econet

Автор Вероника Хлебова

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