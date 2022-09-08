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Не дарите уставшей женщине цветы

Источник: facebook.com 08 сентября 2022 7078
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Серьезно, цветы хороши, когда есть ресурс им порадоваться. А еще дарящему важно получить ответную реакцию. «Ах, как мило, это мои любимые!» и вотэтовсе. У уставшей женщины иногда нет даже этого ресурса. Дарящий искренне недоумевает, чего это она рожу корчит, я же старался. А рожа корчится, потому что эти цветы нужно подрезать, в вазу поставить, и достаточно эмоционально выразить благодарность и восхищение. А сил на это нет.

Не дарите уставшей женщине цветы

Хотите порадовать уставшую женщину? Купите ей еды. Или приготовьте, только сами потом приберите на кухне. Или закажите доставку. Одной из самых романтичных фраз, которую я когда-либо слышала, была просьба прислать фото. Не мое, а моего холодильника. Потому что «Я же знаю, что ты сегодня наверняка не ела нормально, а у тебя в холодильнике обычно пусто. Если это так, то просто покажи фото, я завезу что надо». Без цветов и серенад, заметьте.

Чем порадовать уставшую женщину?

Закажите для уставшей женщины бригаду уборщиков. Чтоб она могла просто ничего не делать, пока в доме становится чисто. Поверьте, это настоящее чудо для женщины, чистая магия.

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В семье конфликт. Муж жалуется, что подарил жене комплект белья. Красивое и дорогое, а она в истерику. Совсем очумела, не ценит внимание, не идет на контакт. А жена поясняет, что третью неделю не может на эпиляцию и педикюр вырваться, потому что муж с детьми посидеть отказывается, устал и вечно занят. И это белье как издевательство для нее. «Я вся измучена, а еще должна нарядиться теперь и для него концерт устроить?».

Не дарите уставшей женщине цветы

Мужчина приходит домой с шампанским и тортом, приятный вечер, романтика. А она бесится. Потому что перед тем, как сесть за торт и шампанское, ей надо перегладить белье, помыть посуду, сделать заготовки для завтрака, помыть и уложить детей. И пока муж сидит на кухне и ждет, она носится в режиме электровеника. И когда она после этого марафона и нескольких просьб сделать хоть что-то, забегает на кухню, наливает шампанское в чашку, выпивает его тремя глотками и уходит спать, мужчина чувствует себя оскорбленным. Он старался, он хотел проявить внимание.

И вот в этом вся штука. Когда мы хотим сделать кому-то приятно, мы действительно стараемся для этого человека? Если да, то важно учитывать потребности этого человека. Что важно для него? Отдых, два часа тишины, выход куда-нибудь в одиночестве, или просто снять часть головняка с этого человека? Вот это и будет то, что поможет сделать ему (ей) приятно.

Не дарите уставшей женщине цветы

А если я хочу просто сделать то, что хочу, то это я кому хочу сделать хорошо? И если честно, то может все-таки себе? Хочу показать себе, какой (какая) я молодец, на какие жесты я способен(на). Как вот я так решил(а) изогнуться, чтоб показать себе, какой(ая) я внимательный(ая). И важно иметь иногда честность признать, что ни хрена тут внимания ко второй персоне нет. А есть только желание получить для себя признание, эмоциональное поглаживание и "благодарочку".

Мужчины часто жалуются, что современные женщины эмансипированные и требовательные. И что чем же ее тогда удивить? Да, не работают стандарты. Не подойдет уже дежурный букет. Не удивит. Единственное, что может удивить взрослую современную женщину - это забота и искреннее, адекватное и уважительное отношение. А все остальное она уже видела.опубликовано econet.ru

Автор Анна Просветова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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Анна Просветова психология жизнь женщина

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