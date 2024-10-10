Навязчивые мысли: Топ-9 самых вредоносных

Автоматические негативные мысли приходят в вашу голову в течение дня, заставляя чувствовать себя плохо и мешая вести здоровый образ жизни. Они саботируют планы здорового питания, уменьшают мотивацию к тренировкам, разрушают чувство собственного достоинства, и в итоге вы чувствуете себя просто отвратительно.

Одна негативная мысль — пустяки, но если у вас тысячи ужасных мыслей, то вы и чувствуете себя ужасно. Я выделил девять разновидностей автоматических негативных мыслей (девять видов муравьев), которые могут украсть радость, а то и вовсе разрушить вашу жизнь.

9 автоматических мыслей, которые способны испортить вам жизнь

1. Все или ничего

Порой человек подвержен черно-белому мышлению: думает, что все или очень хорошо, или очень плохо. Например: занимаясь фитнесом в течение месяца, вы считаете себя самым дисциплинированным человеком в мире, а пропустив всего один день в спортзале, думаете, что у вас вообще нет воли, сдаетесь и отправляетесь лежать на диване. Гораздо эффективнее в этой ситуации понять, что вы не всегда можете тренироваться ежедневно, и вернуться к прежним планам на следующий день. Одна ошибка вовсе не говорит о провале.

2. Обобщения

Всякий раз, когда вы оперируете такими словами, как «всегда», «никогда», «постоянно» или «всякий», вы обобщаете. «Я никогда не потеряю вес». «Я всегда был сладкоежкой. Я просто не смогу прекратить есть шоколад». «Мои дети постоянно простывают, поэтому нормально, что и я тоже часто болею». Такие мысли обрекают нас на неудачу как в случае со здоровым питанием, так и с поддержанием здоровья в целом. Они внушают, что вы в принципе не контролируйте свои действия и поведение.

3. Акцент на негативе

В этом случае вы видите только негативный аспект ситуации, хотя почти во всем есть и позитивные стороны. Типичный пример: «Да, я похудел на пять кг, но я хотел потерять восемь, так что я все равно неудачник». Одной такой формулировки достаточно, чтобы оставить попытки. Акцентируйтесь на позитиве: «Вау! Я сбросил пять кг. Я на пути к достижению цели — восемь кг». Так вы будете оценивать себя гораздо позитивнее и продолжите работу

4. Мысли, перемешанные с чувствами

«Я думаю, что моя кожа никогда не будет выглядеть хорошо!» Мысли наподобие этой случаются, когда у вас есть эмоциональное предубеждение относительно чего-то и вы настолько уверены в нем, что никогда не задавались вопросом, так ли это на самом деле. Чувства могут вас обманывать. Ищите доказательства!

В этом примере посещение косметолога, возможно, помогло бы найти новые решения для того, чтобы улучшить состояние кожи.

5. Наказание чувством вины

Суждения, включающие в себя слова «должен», «обязан», «надо» и т. п., типичны для негативных мыслей, которые с помощью гипертрофированного чувства вины контролируют наше поведение. Однако когда мы чувствуем давление, наше естественное желание — протестовать.

Правда, это не значит, что чувство вины надо искоренять. Безусловно, есть вещи, которые мы «должны» и «не должны» делать. Например, если вы хотите, чтобы ваше тело было здорово, а вы сами счастливы, можете сказать себе нечто подобное: «Пожалуй, я не буду есть чипсы на вечеринке, лучше съем несколько сырых морковок». Или «Хочется остаться в постели, но надо идти на тренировку ради моего же хорошего самочувствия». Не путайте такие мысли с преувеличенными угрызениями совести.

6. Наклеивание ярлыков

Когда вы даете некое определение себе или кому-то еще, вы тем самым вешаете ярлыки. Многие из нас делают это постоянно. Возможно, вам приходилось говорить следующее: «Я неудачник» или «Я лентяй».

Проблема в том, что, когда вы так называете себя, вы как бы снимаете с себя ответственность за собственные действия поведением. Если вы неудачник или лентяй, то этим все сказано (это своеобразное оправдание), и зачем тогда пытаться изменить поведение? Это выглядит так, как если бы вы сдались еще до того, как начали что-либо делать. Эти пораженческие настроения могут быть разрушительными для вашего тела.

7. Предсказания

Заведомое ожидание худшего, когда у вас нет информации о том, что будет. Возможно, у вас были подобные мысли, когда вы говорили что-то в таком роде: «Я знаю, что не смогу придерживаться программы упражнений», «Мне только что сделали биопсию. Я уверен: анализ покажет, что у меня — рак и я умру».

Дурные предсказания — опасны, поскольку наши мысли обладают реальной силой: то, о чем вы думаете, может случиться на самом деле. Допустим, если вы уверены в том, что биопсия будет плохой, то находитесь в стрессе. Это негативно влияет на вашу иммунную систему, а значит, возрастает риск заболеть. Именно хронический стресс влечет за собой целый ряд заболеваний, включая онкологические.

8. Чтение мыслей

Когда вы полагаете, что знаете, что именно думает другой человек, даже не поговорив с ним, это можно назвать чтением мыслей. Взгляд в вашем направлении не означает, что кто-то осуждает вас. Человек мог взглянуть на вас, потому что вы показались ему знакомым, или он обратил внимание на ваши прекрасные глаза, а скорее всего, он вообще ничего не думал о вашей персоне.

9. Упреки и обвинения

Это самый худший тип автоматических негативных мыслей. Обвинение других в ваших проблемах и отказ от ответственности за ваши успехи и провалы можно было бы назвать токсичным мышлением. Вы знаете, о чем я говорю: «Это твоя вина, что я не в форме, потому что ты не ходишь со мной на тренировки!», «Мой лишний вес на совести моей матери, потому что она всегда готовила очень жирные блюда!» или «Я начала курить, потому что ты куришь. В моих проблемах со здоровьем виноват ты!»

Каждый раз, когда вы начинаете предложение с «Ты виноват(а) в том, что…», это разрушает вашу жизнь. Подобные мысли делают вас жертвой. А ощущая себя жертвой, вы бессильны поменять поведение. Для того чтобы совершенствовать себя и собственное тело, вы должны изменить свое поведение, так что избавьтесь от обвинений и упреков!

Что делать?

Остерегайтесь упреков! Забудьте об обвинениях других и возьмите на себя ответственность за свои действия. Если вы курите, то только потому, что сами когда-то решили начать курить, и будете курить до тех пор, пока сами же не решите бросить. Когда вы научитесь не поддаваться негативным, надуманным мыслям, у них не будет сил для того, чтобы контролировать вас и ваше тело. Контролируя свои суждения, вы контролируете действия и поведение, так что вольны совершенствовать себя и свое тело. опубликовано econet

Автор Дэниел Амен, "Измени свой мозг - изменится и тело!"

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet