Навязчивые мысли: Главный метод самопомощи

В статье вы узнаете о способе самопомощи при навязчивых мыслях и тревоге, который зарекомендовал себя как наиболее эффективный.

В моей практике я выявил закономерность: повышенная тревожность ускоряет мыслительный процесс, при этом рациональность мышления снижается. Если не знать, как относиться к тревожным мыслям, которые регулярно посещают в периоды повышенной тревожности, можно осложнить свое положение.

Навязчивые мысли - как помочь себе?

Например, наряду с первичной тревогой (из-за проблемы в семье, на работе, в общении с окружающими, неудовлетворенности базовых потребностей и др.) может возникать вторичная тревога по поводу изначальной тревоги: «Я не должен так сильно тревожиться. Тревога – это ужасно». Или страх тревожных мыслей: «Мои мысли меня пугают. Как я могу об этом думать? Думать такие мысли отвратительно и ужасно. Если я так думаю, я плохой человек».

Мысли становятся навязчивыми по нескольким причинам:

Если человек пытается сопротивляться своим мыслям, задавливает их, делает внутреннее усилие для избегания тревожной мысли;

Если человек не дает своей мысли оформиться в законченную фразу;

Если человек носит в себе идею о том, что мысли материальны.

Если человек в результате думания определенных мыслей приписывает себе негативные качества: «Если я так думаю, я ничтожество, плохой, ужасный».

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Что можно сделать по каждому пункту для того, чтобы избавиться от навязчивых мыслей?

1. Не сопротивляйтесь тревожным и навязчивым мыслям. Сопротивление своим мыслям похоже на то, как если бы молоко сопротивлялось корове, которая это молоко производит. Ваша нервная система генерирует мысли, опираясь на совокупность внешних и внутренних обстоятельств вашей жизни. С помощью сознания невозможно остановить процесс мышления. Поэтому просто разрешите себе думать о чем угодно. Не задавливайте мысли, не сопротивляйтесь им. Пусть они будут, а вторичный страх тревожных мыслей пусть станет неуместным и прекратится.

2. После того, как вы разрешите себе думать о чем угодно, выпишите все ваши тревожные мысли, сформулируйте их в слова. Это позволит взглянуть на ваши страхи и опасения, заняться их анализом и разоблачением. Додумал мысль до конца – «закрыл гештальт». Не додумал – мозг не оставит без внимания свои неоконченные мысли.

3. Мысли не материальны, если их не подкреплять собственным поведением. Делаете что-то – появляется вероятность, что мысль может исполниться. Просто думаете – не ждите исполнения мысли, не исполнится. Отсюда логический вывод: думать можно о чем угодно, и о чем-то страшном, ужасном, постыдном или безобразном без каких-либо последствий.

3. Если ваш мозг подумал о чем-то ужасном, а ваше сознание отметило этот факт, как это доказывает, что вы плохой человек? Никак! Что бы вы там ни думали, это не делает вас хуже или лучше. А если учесть тот факт, что в тревожном состоянии мозг более активен и генерирует больше мыслей, тогда становится понятнее, как относиться к своим мыслям: «У меня много тревожных мыслей из-за повышенной тревожности, но это вовсе не означает, что я плохой. У меня, конечно, есть достоинства и недостатки, поэтому полностью плохим я не могу быть в принципе. Думать о плохом безопасно, а контролировать тревожные мысли бесполезно, поэтому я просто разрешу им быть».

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В результате такой работы над собой вы сможете убрать вторичные страхи по поводу навязчивых мыслей и состояний. Практика показывает: разрешение себе думать обо всем снижает тревогу и помогает остановить навязчивость.

P.S. Если вас беспокоит тревожность, панические атаки, ОКР и депрессия, рекомендую обратиться за помощью к специалистам по эмоциональным проблемам.опубликовано econet

Автор Александр Усольцев

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