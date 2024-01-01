Научитесь себя прощать

Каждая из вас, хоть раз в жизни столкнувшись с неудачей, винила в этом саму себя. Некоторая часть женщин постоянно поддается желанию заниматься самокритикой. На самом деле здоровая оценка себя - это хорошо. Но когда женщина ищет оправдания другим людям, в сложившихся обстоятельствах винит себя, даже когда не в ее силах повлиять на происходящее - это лишь еще больше разрушает ее личность, снижает самооценку.

Известно, что та часть людей, которая вместо болезненной самокритики и самокопания умеет в определенной ситуации сострадать к себе, имеет более продуктивный образ жизни. В этой статье я поделюсь с вами ответами на часто задаваемые вопросы моих посетительниц вебинаров и читателей по этой теме - как себя простить, как научиться прощать себя.

Что значит “прощать себя”?

Сострадание - это дружественное отношение к себе. То есть нужно воспринимать самого себя как самого близкого друга, который лучше других знает, что нужно вам на самом деле, перестать критиковать и отнестись с заботой и пониманием. Ведь лучший друг никогда не будет критиковать вас за неудачи. Он поддержит, посочувствует, сумеет поднять вам настроение и придаст уверенности, что все наладится.

Сочувствие включает в себя несколько частей, одна из которых - благосклонность. Это качество может с легкостью перерасти в жалость. Слишком сильная жалость к себе вводит вас в позицию Жертвы. А это не есть хорошо. У всех Жертв свой сценарий невезучести.ё

Важно относится к себе без перегибов. Не увлекаться критикой и осуждением себя, но и не скатываться в противоположную позицию.

Нужно понимать, что все мы люди, мы не идеальны, и имеем право на ошибки. Все это формирует жизненный опыт, через который проходим все мы.

Сострадание - это не жалостливое отношение к себе, это понимание того, что вы несовершенны. Вы - обыкновенный человек со своими слабостями и силой, достоинствами и недостатками.

Еще одна часть - это осознанность, которая поможет выйти за пределы себя и увидеть, оценить ситуацию в целом. Она опять таки не даст нам слишком жалеть себя и погружаться в депрессию и апатию, которые приносит нам сложившаяся в жизни трудная ситуация.

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В чем разница между самокритикой и состраданием

Проявляя сочувствие к себе, практически моментально чувствуется разница с тем, что вы чувствовали раньше. Поэтому как только вы попробуете ввести эту практику в свою жизнь, сразу сможете заметить некоторые изменения. Это помогает установить контроль над любыми эмоциями, и какие бы “сюрпризы” не преподносила нам жизнь, будь то развод или новость о страшном диагнозе, благодаря этому умению эмоции становятся легко управляемыми. А если вы можете контролировать свои эмоции, то сможете принимать взвешенные и обдуманные решения.

Поверьте, никто и никогда не позаботится о вашем эмоциональном и физическом самочувствии, кроме вас самих. Ко мне приходят женщины, которые со стыдом признаются, что чувствуют себя виноватыми, если заболели и не могут работать в полную силу. Они оправдываются перед начальством, стараются не брать больничные… Но какой в этом смысл? Ведь не позаботившись о своем здоровье вовремя, можно довести простуду до очень серьезных проблем со здоровьем. Подумайте, разве начальство оценит вашу жертву? Конечно же, нет.

“Я говорю, что хорошо отношусь к себе, но на самом деле не уверена”

Конечно, вначале вы только попытаетесь убедить себя, что на самом деле хорошо относитесь к себе. И вам будет сложно поверить самой себе, что вы хорошая, что не в ваших силах повлиять на некоторые события, что вы не можете проконтролировать в своей жизни каждую мелочь. А еще важно простить себя за свое несовершенное прошлое… Скажите себе, что вы не могли поступать по-другому в то время. И вы, собственно говоря, ни в чем не виноваты.

Вы, кроме своего, несете еще огромный пласт своего женского рода. И не всегда вы расплачиваетесь за свое. Конечно, в голове должна произойти самая настоящая революция. Помните, ничего не происходит быстро. Стоит начать, дать установку быть благосклоннее к своему “Я”, и тогда вам будет проще себя простить за какие-то ошибки.

Конечно, на первых порах будет чувствоваться некая фальшь внутри - это борьба вашего привычного сценария всегда виноватой и новой части, которая только пробуждается, которая любит себя и принимает себя настоящую, может и не совсем идеальную.

Но главное не останавливаться! На занятиях мои девочки часто признаются, что их посещают мысли, что все это зря, что они пытаются перекроить себя настоящую - неспособную, неуверенную в себе, недостойную уважения и тем более самоуважения. Что все эти попытки - глупость, и они просто теряют время. Кому-то нужны пара недель, а кому-то и пара месяцев, чтобы почувствовать себя увереннее и научиться проще относиться к своим мелким промахам. Чтобы впервые осознать - на вот это событие я не могу повлиять, в нем участвуют и другие люди, другие условия.

Все привыкли к самокритике, это защитная реакция. Этот путь совсем не легкий, но он стоит того. Годами тратя энергию на саморазрушение, вы теряете намного больше, чем потратите на улучшение себя, своего “Я”. Многие, кто уже прошел этот путь, заметили, как изменилось их сознание, а затем и жизнь в целом. У кого-то открылись перспективы профессионального роста, у других получилось наладить отношения в семье. Умение себя прощать, принимать себя настоящую - это, безусловно, влияет на все сферы нашей жизни.

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Когда действительно нужно, это не получается

Одна из моих клиенток как-то обратилась ко мне с вопросом: “Почему у меня не получается посочувствовать себе именно тогда, когда это так нужно? Что я делаю не так?”.

Существуют различные “методики”, которые помогают научиться самосостраданию. Возможно, это вас удивит, но все очень просто. Представьте, что к вам обратилась ваша близкая подруга, которая очень нуждается в вашей поддержке. Что вы предпримите? Скорее всего, это будут слова с ласковой интонацией, легкие прикосновения. Попробуйте остаться на минутку с собой наедине, обнять себя за плечи, глубоко вдохнуть и медленно выдохнуть, и сказать себе несколько подбадривающих слов: “Все будет хорошо. Я просто немного устала, поэтому сейчас не могу быстро справиться с этой задачей”.

Проявите к себе этот поддерживающий теплый жест, и ваши ощущения изменятся. Эмоции понемногу улягутся, мозг начнет думать более ясно. Попробуйте улыбнуться, прежде чем приступите к каким-либо дальнейшим действиям.

Такая вот поддержка себя самой ускорит процесс осознания произошедшего и поможет мозгу начать анализировать.

Не перерастет ли это в эгоизм?

Принятие себя и любовь к себе очень часто путают с эгоизмом. Некоторые читатели действительно воспринимают советы о принятии себя настоящего как советы стать эгоистом. И это грубая ошибка. Конечно, есть люди, которые обладают нормальной самооценкой, могут уверенно двигаться по жизни. Но я чаще вижу несчастливых людей, которые прячут свои внутренние проблемы за масками - либо это замкнутость от окружающего мира, либо, наоборот, показательная самоуверенность.

Если вы научитесь себя прощать, принимать свои недостатки, вам легче будет пойти на компромисс не только с собой, но и с окружающими вас людьми. Вы не будете подстраиваться под жизнь, но и свои потребности не будете ставить выше других. Вы научитесь гармонично выстраивать свою жизнь и отношения с окружением.

Люди, которые умеют сострадать, понимают, что важно учитывать потребности каждого - и себя, и другого человека. Это касается и отношений. Как часто я поднимаю тему того, что нужно уметь внимательно относиться к себе и своим желаниям! И это не призыв к эгоизму, нет - человек, который здраво понимает ценность своих желаний, потребностей, умеет ставить себя на место других и учитывать их потребности. А значит, уметь в нужной ситуации пойти на компромисс.

Если вы умеете хорошо к себе относиться, у вас появляются силы и желание делится этим и с окружающими, тем самым делая их счастливее. Но при этом вы и сами чувствуете себя счастливыми, так как не делаете ничего во вред себе.опубликовано econet

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