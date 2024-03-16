Научитесь не отвечать на провокационные вопросы

Только с возрастом начинаешь понимать, что не во все закрытые двери надо стучаться, и не во все открытые двери заходить. (с)

Вампиризм, потребление чужой энергии, скрытая агрессия - это когда Ваш собеседник Вас расшатывает провокационными вопросами или утверждениями на почве собственных умозаключений.

Психологическая дистанция с окружающими - признак любви к себе

"Я вижу ты худая, голодаешь - на держи еще кусочек торта!"

"Ты в последнее время такая грустная, почему у тебя все так плохо?"

"Ты что, слепая/глухая?" и т.д.

Утверждения "ты худая", " ты грустная" и прочие характеристики, ярлыки, умозаключения, оценка человека - это и есть тот самый вампиризм или скрытая агрессия. На такое ответить прямой агрессией неловко, стыдно, неудобно. И потому важно отличать эту агрессию от настоящего желания помочь.

Именно в ту секунду, когда мы задумываемся над ответом - мы уже включились.

Отвечать на провокационные вопросы - это "разбазаривать" свою внутреннюю энергию.

И тогда образуется пара: "донор - вампир", "жертва - тиран" и так далее. Ответственность однако лежит на обоих - один дает, другой берет. Выйти из таких отношений - можно только перестав давать/брать неосознанно. Выйти на уровень реакции схемы: "провоцирующий вопрос -> пауза перед ответом -> обдумывание включаться ли в благотворительность своей энергией или нет".

Если включаться - то осознавать цену этого включения. Кстати, ролями меняемся время от времени в этих отношениях.

Держаться на расстоянии друг от друга в паре в конфликтных ситуациях - это возможность каждому получить свое пространство для развития. И это не значит, что не общаться, это значит уменьшить значимость результата. Где он может как плод развиваться и наблюдать за своими реакциями. Слишком близкая связь - это смешанные границы, не ясно кто где, чьи где эмоции, чувства, реакции, хотя и кажется, что понятно. Однако по итогу, оказывается, что ситуация вышла из под контроля. А все потому, что в самом начале не было сделано шага назад - психологическое дистанцирование (не придавание смысла происходящему чрезмерного, что не позволяет затягивать в этот "ураган" чувств).

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Умеет управлять своей энергией тот, кому интересно самому, одному. При чем главное - интересно быть самому одному даже рядом с кем-то. То есть думать о своем, о себе, заботиться о своем теле, чувствах, когда рядом есть кто-то еще. Так скажем, тревожность в балансе с доверием к миру. Если у Вас такого нет - это тренируется на консультациях психолога.

Дистанция* с окружающими - признак любви к себе, заботы о своем психологическом здоровье.

*Психологическая дистанция - это границы, это определенные темы разговора, это личное психологическое пространство, в которое нельзя. Чем больше личное - тем больше дистанция. А также дистанция - это пауза в разговоре, это способность выдерживать эту паузу. Это переключение своего внимания с предмета разговора на свои чувства. И так далее.опубликовано econet

Автор Марина Войтишина

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