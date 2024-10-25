Научитесь баловать себя

Одним из секретов внутреннего счастья и гармонии психологи считают умение баловать себя, дарить приятные моменты и радоваться жизни. Это делает человека более открытым и свободным, помогает ему излучать позитив вокруг себя. Такие люди более успешны в карьере и личных отношениях, легче преодолевают жизненные трудности.

Следует оговориться, что баловать себя – это не значит потакать каждому желанию, идти на поводу у капризов. Это умение оказывать внимание и раскрывать любовь в себе. Многие люди держатся в строгих рамках, откладывая приятные моменты «на потом», поэтому полезно знать, как правильно получить удовольствие от подарков жизни.

Почему важно баловать себя?

В большинстве семей родители придерживаются принципа, что баловать детей – растить капризного и своенравного человека. Они уверены, что отвечая на каждое желание и просьбу малыша, они воспитывают эгоиста, который вырастет и продолжит сидеть на шее. Это серьезная проблема, закладывающая основу для психологических проблем и нарушений.

Неумение баловать себя идет из нашего детства. Родители больше внимания уделяли хорошей учебе, развивали самодисциплину и самостоятельность. В череде внеклассных занятий и спортивных секций не оставалось времени на приятные моменты. А каждая купленная игрушка или вещь преподносились как заработанные хорошими оценками, помощью по дому.

Баловать и любить себя – это важные синонимы, составляющие личного счастья человека. Слова имеют множество значений, приоткрывающих их смысл: уделять себе больше внимания, оказывать заботу о собственном теле, получать удовольствие от мелочей и общения. Учите этому детей: так развивается гармоничная личность, которая не страдает от депрессии, комплекса жертвы или неудачника.

Как правильно баловать себя

Научившись делать себе приятное, человек замечает, что жизнь играет новыми красками. Это придает сил и энергии для повседневных дел и покорения карьерных вершин, усиливает ощущения и удовольствие от собственного тела. Регулярно балуя себя, вы научитесь ценить и видеть позитивные моменты, забудете про плохое настроение и хандру.

Перестаньте экономить на себе

Многие женщины в стремлении сохранить бюджет покупают дешевые вещи, косметику или аксессуары. Они быстро портятся, выходят из строя, не приносят удовольствия от использования. Разрешайте себе крем от известного бренда, качественное нижнее белье или сумку из натуральной кожи.

Выделяйте время для хобби

Стараясь больше работать или уделять время семье, женщины перестают заниматься любимыми делами. Обязательно найдите 15–30 минут в день на новый любовный роман, вышивку или вязание. Периодически пересматривайте любимый фильм, попробуйте рисовать картины.

Сделайте собственный уголок

Даже в маленькой квартире можно найти место для хранения любимых вещей, книг. Создайте в таком уголке собственную атмосферу, которая настраивает на позитивный лад: повесьте рисунки детей, фотографии родных, положите на кресло любимый плед.

Балуйте свое тело

Обязательно выделяйте время на косметические процедуры и уход за собой. Купить новую расческу, набор эфирных масел, попробуйте популярную маску для лица. Получайте удовольствие от принятия ванны и отражения в зеркале.

Воспитывайте в себе королеву

В домашних условиях не позволяйте себе старые халаты и стоптанные тапочки. Приобретайте красивые модели, подчеркивающие фигуру, стильные костюмы из практичного трикотажа. Вы будете чувствовать себя более уверенно, слушая комплименты домочадцев.

Разрешите себе запретное

Баловать себя – это значит разрешить делать то, что всегда запрещали и откладывали. Зачастую отказ в новых духах или косметике не связан с отсутствием финансовых средств, а является банальной привычкой экономить на своих желаниях.

Умение баловать себя раскрывает новые черты характера, привлекает к человеку позитивную энергию. Женщины становятся более уверенными в собственной красоте, они желанны для мужчин, легко добиваются расположения избранника. Учитесь дарить себе приятные моменты, чтобы в дальнейшем получить их от жизни. опубликовано econet

Фото ©Rodney Smith

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