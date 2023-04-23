Настоящая женщина не гонится за счастьем! Она вообще ни за чем не гонится

Современный мир культивирует в женщинах стереотипные роли: бизнесвумен, стерва, блондинка. Каждая роль – это униформа, не имеющая никакого отношения к нашей индивидуальности. Нам рассказывают, как мы можем управлять мужчинами, даже без их ведома и согласия.А между тем твоя Настоящая Женщина, уникальная и не похожая ни на один шаблон, жаждет своего появления на свет во всей своей естественности и красоте.

Заповедь – это не совет. Это не рецепт, которому надо следовать неукоснительно. Заповедь – это отражение закона, который существует в жизни независимо от того, знакома ты с ним или нет. Ты можешь жить в резонансе с ним, тогда он работает. А можешь жить в диссонансе, тогда он работает у кого-то другого. Эти Заповеди не так просты, как может показаться на первый взгляд. Каждая Заповедь, если вглядеться и прочувствовать ее, может полностью перевернуть твою жизнь и представление о себе. Каждая Заповедь – это волшебная точка твоей силы.

10 заповедей настоящей женщины

1. Она не гонится за счастьем

Она вообще ни за чем не гонится. Бег за счастьем — самый популярный и самый глупый вид спорта. Мы все куда-то бежим. К светлому будущему, в завтрашний день, в следующий год и т. д. Настоящая женщина не занимается этим видом «спорта». Она плывет по жизни, всегда находясь в сегодняшнем дне.

2. Настоящее — это самое интересное и важное из того, что занимает ее внимание

Конечно, она имеет планы на будущее, но не откладывает жизнь на завтра. Не ждет, что ее настоящая жизнь начнется, когда она наконец похудеет, когда прискачет принц, когда будут подходящие обстоятельства и т. д., — она живет сейчас.

3. Быть настоящей женщиной — большая привилегия, и она это понимает

С трепетом относится к тому факту, что родилась женщиной, и видит в этом особую ценность. Она не просто знает себя женщиной на уровне понятия, она чувствует себя таковой. Для нее быть настоящей женщиной — это не испытание, не тяжкий труд и не крест, который надо нести всю жизнь. Это подарок и благословение судьбы. Настоящая женщина культивирует в себе женственность на всех уровнях: внутреннем (ощущения, чувства, мысли) и внешнем (тело, одежда, поведение).

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4. Она живет в своем темпе

Когда вы живете слишком медленно, у вас нет ощущения, что это жизнь. Когда живете слишком быстро, вы не успеваете почувствовать жизнь. У каждой из нас свой темп существования. Настоящая женщина хорошо знает и чувствует его и живет в соответствии с ним. Она сама регулирует свои нагрузки и тем самым задает темп окружающим ее обстоятельствам.

Настоящая женщина живет так, чтобы сделать то, что хочет, и при этом не потерять вкус к жизни. В ее действиях самое главное — не количество телодвижений, совершенных в единицу времени, а точность расчета и осознание, что она делает и зачем.

5. Она у себя на первом месте

И это не значит, что она эгоистка, черствая, равнодушная или циничная. Просто она знает, что за чрезмерным желанием заниматься другими людьми скрывается страх жить своей собственной жизнью. Настоящей женщине интересна ее жизнь. Она никогда не теряет ощущение ценности своего личного пространства. Но при этом способна на поддержку, помощь и участие в жизни других людей.

Она не говорит «да», если ее сердце говорит «нет». И всегда слушает себя и доверяет своим чувствам.

6. Ей не нужна «зачетка для общественного мнения»

Эту книжицу — для родителей, учителей, соседей, родственников, друзей и коллег — еще в детстве получает каждая девочка. И сдаче «экзаменов» для нее девушки посвящают всю жизнь. Настоящая женщина выбросила «зачетку». Пусть другие ставят галочки в графах: замужем — не замужем, нормально — не нормально, одна — не одна, как у всех — не как у всех…

Настоящая женщина живет своими ориентирами, сама их придумывает и сама воплощает. И, если они не похожи на стандарты других, это не очень ее беспокоит. Она разрешает другим людям оценивать себя так, как им того хочется. Знает, что миссия «понравиться всем» глупа и невыполнима.

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Настоящая женщина работает над собой, но никогда не делает этого для того, чтобы заслужить чье-то одобрение. Она делает это из любви к себе.

7. Она переросла свою «хорошую девочку»

«Хорошая девочка» — это воспитанница родителей. У нее одна задача — нравиться окружающим, вызывать одобрение. Нравиться даже тогда, когда собственные желания протестуют. «Хорошая девочка» живет по принципу «я должна» или «я не должна». Она редко спрашивает себя, чего на самом деле хочет. Настоящая женщина ушла от своей «хорошей девочки», а заодно оставила постоянное стремление к одобрению и похвале. Это не значит, что ей все равно, как ее оценивают. Просто она никому ничего не доказывает, особенно в ущерб себе.

К своим чертам, которые принято называть недостатками (а у кого их нет?), настоящая женщина относится снисходительно. Она видит их, но не драматизирует. Не прячет их, но и не выставляет напоказ.

8. Она не разыгрывает драму «Как тяжела моя жизнь!»

Глядя на нее, не скажешь, что она выживает: днем и ночью зарабатывает деньги, моет, стирает, убирает, ухаживает за мужем и детьми. Никогда не подумаешь, что она измоталась, делая ремонт или строя дачу. Даже когда у нее действительно большие нагрузки, настоящая женщина находит время, чтобы восстановиться и хорошо выглядеть.

Она не будет разыгрывать из себя жертву, потому что знает: обстоятельства сложны не сами по себе, а в силу ее отношения к ним.

9. Одиночество для нее — это подарок

Свои периоды одиночества, если они есть, настоящая женщина ценит и любит. Она не стремится втянуть в свою жизнь случайных знакомых или мужчин, лишь бы не остаться наедине с собой. Быть наедине с собой — это благо. Лучшее время для того, чтобы восстановиться, наполнить свою жизнь спокойствием и глубиной. Настоящая женщина интересна сама себе и пользуется одиночеством с наслаждением.

10. Она любит свой возраст. Всегда!

Настоящая женщина живет в своем настоящем, реальном возрасте, пользуясь всеми его преимуществами. Она не рассказывает себе историй о том, что в этом возрасте что-то «уже поздно» или «еще рано». Эта философия — оправдание для тех, кто использует годы для прикрытия своих страхов или внутренних запретов.

Настоящей женщине можно все и в любом возрасте. А потому у нее нет и не будет сожаления о том, что она чего-то не успела. Это не значит, что она не ухаживает за собой и не стремится выглядеть хорошо. Просто она не молодится и не изображает из себя ту, которой была 20 лет назад. Настоящая женщина знает: в каждом возрасте есть своя красота, сексуальность и обаяние.опубликовано econet

©Юлия Свияш, «10 Заповедей для Настоящей Женщины »

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