Насколько важна СОВМЕСТИМОСТЬ для пары

Если вы действительно ищете любовь и хотите найти того человека, с которым сможете провести остаток жизни, помните, что именно ВЫ создаете ✅совместимость. Нет волшебной формулы или совершенного алгоритма для установления хороших близких отношений с другим человеком.

У всех нас, как существ социальных, есть глубинное потаенное желание найти того идеального человека, с которым можно будет провести вместе всю оставшуюся жизнь. Того человека, при встрече с которым рождается иррациональное чувство родства и возникает притяжение, не поддающееся контролю. Как будто вы знакомы с этим человеком всю жизнь. Фильмы и сериалы романтизировали этот поиск и встречу с родственной душой. Но что мы в действительности знаем об идеальной паре и идеальном партнере?

Что делает двух людей подходящими друг другу?

Проблема совместимости

Критерии хороших отношений

Кто создает совместимость

Проблема совместимости

Сайты и приложения для знакомств пытаются убедить нас, что придуманные ими алгоритмы могут помочь найти идеально подходящего партнера, мол, это будет человек, чьи «параметры» похожи на ваши.

Это звучит очень привлекательно по многим причинам. Во-первых, естественно, мы хотим быть с кем-то, кто разделяет те же ценности, что и мы, и, возможно, даже с кем-то, кто любит похожие занятия, например, скалолазание. Во-вторых, это выглядит логично — искать другого человека, который тоже когда-нибудь хочет завести семью и детей. Наконец, как социальные существа мы в глубине души так жаждем любви, что готовы убедить себя в чем угодно, лишь бы заполнить пустоту в наших сердцах.

Все это делает аргументы сайтов знакомств более весомыми, но вот вопрос: насколько в действительности хороши и как долго длятся отношения, основанные на схожих интересах?

Профессор Тед Хадсон из Техасского университета провел лонгитюдное исследование, в котором участвовали пары, женатые много лет, и его результаты стали для него сюрпризом. «Мое исследование показало, что совместимость не влияет на то, счастлива пара или несчастлива», — рассказывает ученый.

Он поясняет свою мысль: супругов, которым тепло и хорошо друг с другом, не волнует проблема совместимости. Эти пары говорят, что главное, что помогает их отношениям, это не личностная совместимость, а они сами. Но когда о проблеме совместимости спрашивали несчастливые пары, то все они говорили, что совместимость чрезвычайно важна для брака. К сожалению, они считали, что их партнер им не подходит. Профессор Хадсон объясняет: когда несчастливая пара говорит «мы несовместимы», они в действительно подразумевают «мы не очень хорошо ладим».

Вот где возникает проблема совместимости: каждый, кто недоволен своими отношениями, естественно, винит в этом несовместимость. Эти люди не осознают, что хорошие отношения зависят не от похожести друг на друга, а от желания и воли оставаться в отношениях.

Мы можем наблюдать эту закономерность в браках по сговору родителей: согласно международному исследованию счастья, такие браки длятся дольше и люди в них чувствуют себя счастливее. Может быть, это потому, что у этих пар нет возможности развестись, как в США? Нет, говорит исследование, это потому, что они предпочитают оставаться в отношениях, а не искать «кого-то получше», или кого-то, кто, на их взгляд, подходит им больше.

Профессор социологии Стэнфордского университета Майкл Дж. Розенфельд объясняет, что браки по сговору родителей не так уж отличаются от любовных отношений, которые существуют в западном мире. Скорее, дело в разнице культур. Американцы ценят автономию больше всего на свете — они хотят свободы в выборе партнера. Однако люди Запада чаще попадают в ловушку выбора: когда отношения не складываются так, как хотелось бы, постоянно возникает сознательный или бессознательный поиск на стороне кого-то другого. И тут в игру вступает иллюзия совместимости.

Критерии хороших отношений

Таким образом, построение отношений с другим человеком зависит от вас и от него. Совместимость тут практически не играет роли. Но если мы не можем полагаться на этот критерий, на что нам опираться, чтобы найти «того самого человека»?

Профессор Джон Готтман, основатель Института Готтмана в Сиэтле, считает, что невозможно предсказать, насколько хорошими и долгими будут отношениями, опираясь на то, каковы супруги по характеру, какие у них увлечения и так далее. Джон Готтман обнаружил, что отношения пар, которые сосредотачивали свои усилия на том, чтобы вместе построить нечто значимое (например, начинали совместный бизнес), длятся максимально долго. То, как взаимодействуют супруги в паре, — это самый важный аспект отношений. Другими словами, найти и сохранить хорошие отношения зависит не от того, кто вы или что вы делаете, а от того, как вы разговариваете друг с другом, насколько хорошо вы ладите и как вы переживаете разные времена вместе.

Хорошие отношения — когда партнер поддерживает ваши заветные мечты. Когда он любуется вами и уважает вас. Дело не только в том, каким нам кажется другой, а в том, насколько мы связаны эмоционально. В хороших отношениях партнеры откликаются на эмоциональные нужды другого. Или, как говорит Джон Готтман: «Вы так же интересны своему партнеру, как он вам? Вам нужно постоянно обращаться друг к другу, чтобы понять другого лучше и узнать глубже».

Кто создает совместимость

Если вы действительно ищете любовь и хотите найти того человека, с которым сможете провести остаток жизни, помните, что именно ВЫ создаете совместимость. Нет волшебной формулы или совершенного алгоритма для установления хороших близких отношений с другим человеком. Да, вам нужен кто-то, кто будет вам нравиться, с кем есть чувство родства, но это лишь маленький кусочек пирога под названием «хорошие долгие отношения».опубликовано econet

Луи Рубен де Борбон

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