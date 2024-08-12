При тревожном ✅НЕВРОЗЕ вы можете получить проблемы со зрением без всякой реальной физической патологии. Лишь за счет функциональных сдвигов работы вашей вегетативной нервной системы. Все нарушения зрения при тревожном неврозе благополучно уходят вместе с самим неврозом.

Жили вы, жили, и тут, раз, и у вас нарушается зрение. Это, как минимум, пугает. Даже когда вы знаете, что у вас имеется невроз. И знаете, что при неврозе характерно наличие психосоматики. Все равно, когда речь касается чего-то настолько наглядного и яркого как зрение, тревога начинает зашкаливать. Ведь, действительно, ну откуда могут быть при неврозе (психологическом состоянии) настолько выраженные физические нарушения?

Тревожный невроз: вы можете получить проблемы со зрением. Что делать?

Расширение зрачка

Хронические нервно-мышечные зажимы (ХНМЗ)

Сосудистая реакция

Заключение

Расширение зрачка

Первый ответ достаточно просто. При неврозе расшатана работа вегетативной нервной системы. И на любую тревогу, страх, напрягающую вас мысль может происходить избыточный выброс адреналина в кровь. А адреналин совершенно механически расширяет зрачок глаза.

Эффекты возникают как после посещения окулиста и осмотра глазного дня. Фотобоязнь (сложно смотреть в сторону яркого света или просто при ярком свете) и сложность с фокусировкой внимания – это яркие и наглядные ощущения, которые, сами по себе, могут пугать и настораживать. Что поддерживает высокий «тревожный» градус адреналина, что, в свою очередь, сохраняет симптоматику.

Отягощающими факторами могут оказаться солнечная погода, жара, агорафобия, а также любые другие психосоматические ощущения и поток навязчивых мыслей. Которые все вместе также могут участвовать в поддержании порочного круга данного симптома.

Хронические нервно-мышечные зажимы (ХНМЗ)

Хронические нервно-мышечные зажимы – это участки напряжения мышц, которые возникают на месте фактического сдерживания той или иной эмоции. Сдерживание – это один из ведущих механизмов тревожного невроза. Сдерживается при этом, в основном, та же тревога. А область подавления тревоги четко взаимосвязана с фактической областью лба, глаз, ушей – так называемой «височно-глазной зажим».

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Сдерживание тревоги в этих местах приводит к нарушению тонуса мышц, в частности глазодвигательной мышцы, которая отвечает за четкость зрения. Стоит тонусу этой мышцы нарушится (то есть вам проявить сдержанность, попытку взять себя в руки») и у вас создаются условия для ухудшения зрения.

Сосудистая реакция

Да, вездесущий адреналин может влиять и на собственно сосуды. Сужение сосудов может приводить к мушкам перед глазами, ощущению тяжести и/или рези в области глаз. И в данном случае речь уже идет о системной сосудистой реакции. Именно этот эффект, обычно, дополнительный. Но, дополняя своим фактом существования неприятных ощущений, он лишь еще больше портит вам жизнь.

Заключение

При тревожном неврозе вы можете получить проблемы со зрением без всякой реальной физической патологии. Лишь за счет функциональных сдвигов работы вашей вегетативной нервной системы.

Опасности тут нет. Чего не скажешь о степени неприятности описываемых ощущений. Вот неприятность реально зашкаливает …

Свет в конце туннеля

Все нарушения зрения при тревожном неврозе благополучно уходят вместе с самим неврозом (ну, разве что кроме миопии, если она у вас была всю жизнь). В первую очередь важно сосредоточиться на механизмах эмоциональной сдержанности и жесткого восприятия. Навыки диссоциации, эмоционального опровержения, проживания эмоций и экспозиции позволяют достаточно быстро повлиять как на тревожный невроз, так и на конкретные нарушения зрения.опубликовано econet

Автор Александр Кузьмичев

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