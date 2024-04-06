Надо продержаться столько, сколько сможете. Так легче что-то бросить

Продержаться как можно дольше - не так трудно, как навсегда прекратить что-то. Не курить и продержаться как можно дольше. Не пить и обходиться без спиртного, пока хватит сил, пока можете. Не звонить и не писать, пока есть силы сдержаться.

Отказаться от того, что нам вредно, очень трудно. Чем яростнее наши усилия, чем громче клятвы и обещания, тем сильнее сопротивление. Это ещё академик Павлов заметил: стоит себе что-то запретить, и желание сделать именно это станет ещё сильнее. Поэтому так трудно бросить курить или переедать. Мы в здравом уме и полной памяти даём себе слово не делать этого; и словно нарочно это слово нарушаем. Это понижает самооценку, очень угнетает, лишает сил для борьбы.

Отказаться от того, что нам вредно, очень трудно...

Или надо отказаться от отношений с человеком, который к нам дурно относится; пренебрегает и не любит. А мы снова и снова пишем ему, звоним, просматриваем его страницу в сети… Уходим и снова возвращаемся, униженными, с растоптанной гордостью. Надо прекратить общение. Надо прервать унизительное положение вещей! Мы же все понимаем: мы не нужны. Или хуже того: нас нарочно мучают, понимая, что мы попали в зависимость! Приманивают, а потом снова отталкивают…

Это все она - зависимость. Даже великий Фрейд оказался бессильным - так и не смог бросить курить, хотя тяжело болел. А его пациент прошёл курс психоанализа, излечился от несчастной любви, а потом взял и снова позвонил даме, которая его отвергла… Не удержался.

Есть один способ, который облегчает состояние страшного напряжения после отказа от того, что мы хотим бросить. «Постарайтесь продержаться столько, сколько сможете», - вот как сказал один доктор. Так и скажите себе: «я буду держаться столько, сколько смогу. Я просто постараюсь продержаться как можно дольше!». Это не клятва и не отказ, которые могут вызвать «обратное волевое усилие»; когда ваша воля направлена на разрушение барьера.

Это просто усилие, упражнение, задача, которую гораздо проще решить. Продержаться как можно дольше - не так трудно, как навсегда прекратить что-то. Не курить и продержаться как можно дольше. Не пить и обходиться без спиртного, пока хватит сил, пока можете. Не звонить и не писать, пока есть силы сдержаться.

Это странный способ, но он работает. Вы концентрируетесь на малых шагах и усилиях. Не требуете от себя сразу всего. Вы пробуете и проверяете свои силы; на сколько вас хватит? И постепенно втягиваетесь в нормальную жизнь, постепенно привыкаете обходиться без того, без чего не могли обойтись. «Я буду держаться, сколько смогу!», - и страх поражения уходит, напряжение снижается.

Не получилось сейчас - получится завтра. Мы просто будем продолжать борьбу. Иногда этот способ работает с первого раза. Иногда - с десятого. Но он работает.опубликовано econet

Анна Кирьянова

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