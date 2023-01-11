Надежда: почему это так важно

Иногда надежда - это всё, что держит нас на плаву. Почему такое хрупкое и эфемерное чувство обладает мощной силой? В любом возрасте надежда оказывает позитивное влияние на человека и его судьбу. В самых безнадежных и трагичных ситуациях она не покидает нас.
В любой сфере жизни, начиная от хрупких уз, связывающих людей друг с другом, до уязвимости и беззащитности в этом хаотичном мире, жизнь пропитана вероятностью плохих событий. Такие вещи, как несчастные случаи, заболевания и неожиданный летальный исход, происходят ежедневно. Мы осознаем их возможность, но должны отыскать способы двигаться дальше в этом мире, где никто не даст никаких гарантий.
Главное оружие, которое дает противостоять страху перед опасностями жизни, - это надежда - вдохновляющее чувство, что все изменится к лучшему, что мы в силах противостоять обстоятельствам, что в мире хорошее и плохое находятся в равновесии.
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Позитивное влияние надежды отмечается даже в научных исследованиях.
Проблемы молодости, как правило, связаны с ростом и становлением, но последующую жизнь можно считать периодом консолидации и принятия себя, несмотря на то, что здоровье убывает, а жизненная ситуация меняется к худшему.
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Если надежда базируется на реализме, она несет положительный заряд. Но надежда за пределами возможного - это риск разочарования. Фантастические ожидания удерживают нас от радостных моментов здесь и сейчас, так как они направлены в сторону миража.
Надежда – важная часть благополучия. Как культивировать ее?
Можно начать с благодарности. Полезно уделять каждый день несколько минут ревизии положительных моментов своей жизни. Пусть маленьких, незначительных, но рождающих надежду.
Далее можно начать представлять реальные пути улучшения обстоятельств. Боль и дискомфорт не вечны. Любые печали через время уходят, отдаляются. Поэтому важно выбрать осознанность в зарождении и приумножении позитива.опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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