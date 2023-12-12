Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. Мысли-симптомы: Какие повторяющиеся мысли свидетельствуют о психологических проблемах

Мысли-симптомы: Какие повторяющиеся мысли свидетельствуют о психологических проблемах

Источник: b17.ru 12 декабря 2023 5972
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Каждому человеку хоть раз в жизни приходили в голову неприятные мысли, от которых сразу хочется избавиться. Если это единичный случай, то ничего страшного в этом нет, но постоянные навязчивые размышления свидетельствуют о психологических проблемах. Какие же повторяющиеся тревожные мысли предупреждают о том, что вам необходима помощь специалиста?

Мысли-симптомы: Какие повторяющиеся мысли свидетельствуют о психологических проблемах

Что такое навязчивые мысли? Мысли, которые постоянно и непроизвольно появляются в сознании человека, вызывая тревогу, беспокойство, или кажутся странными, в психологии называются обсессивными. Чаще всего им подвержены люди с неустойчивой нервной системой, имеющие низкую самооценку, страдающие от отсутствия уверенности и постоянных страхов.

Какие мысли предупреждают о психологических проблемах?

Навязчивые мысли можно определить по тому, что с их появлением человек задаёт себе вопрос: «Как я могу так думать?». Его ужасает и пугает то, что вертится у него в мозгу, но избавиться от этих тревожных фраз и образов практически невозможно.

Например, молодая мама представляет себе, как её малыш выпадает из окна. Ей очень страшно об этом думать, но она представляет это снова и снова. Женщине начинает казаться, что она сама хочет выбросить малыша. Навязчивые мысли постепенно превращаются в неотступный страх нанести вред малышу и приводят маму к неврозу.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Мысли-симптомы: Какие повторяющиеся мысли свидетельствуют о психологических проблемах

Чаще всего навязчивыми становятся мысли такого характера:

1. Страх заражения или болезни. Человек боится заразиться какой-либо инфекцией, постоянно моет руки, опасается браться за ручки дверей, поручни в транспорте. При любом симптоме он представляет у себя страшное смертельное заболевание. Свои фобии он переносит и на близких.

2. Страх смерти. Иногда человек боится умереть сам, иногда страшится гибели близких людей.

3. Навязчивые мысли о несовершенстве тела. Большинство из нас не задумывается о своём курносом носе, лишнем весе или оттопыренных ушах. Если же мысли об этом преследуют постоянно, можно говорить об обсессивном расстройстве.

4. Кощунственные или богохульные мысли. Чаще всего возникают у религиозных людей, придерживающихся строгих норм и правил. Например, религиозный человек регулярно представляет как он нарушает правила в церкви. 

5. Сексуальные мысли. В голове возникают образы, которые для человека кажутся неприемлемыми и стыдными: например, гетеросексуальный мужчина представляет себя в недвусмысленных позах со своим приятелем. Обычно это происходит с теми, кто вырос в семьях со строгим воспитанием, отрицающим интимную сторону жизни.

6. Мысли об агрессии или насилии. В думах появляются образы того, чего человек никогда не хотел бы и не мог сделать. Например, он представляет, как толкает кого-то с платформы метро под приближающийся поезд. Ему становится страшно — вдруг он сорвётся и причинит вред близким.

Подобные мысли не только вызывают страх и тревогу, но и приводят к ухудшению физического состояния. У человека начинается учащённое сердцебиение, головокружение, одышка, тошнота, повышенная потливость и другие признаки невроза.

В таких ситуациях следует осознавать, что наши мысли — это наше личное дело, а поступки — реальные и ощутимые. Человек свободен в своих действиях и должен отвечать за то, что совершает. Мы никогда не причиним вреда себе и окружающим, если не захотим этого и будем контролировать свои эмоции.

Необходимо разделять - я и мои мысли это не одно и то же.

Если самостоятельно не удаётся от них избавиться, тогда необходима помощь психолога. 

Ваша жизнь в ваших руках!опубликовано econet

Автор Юлия Таланцева

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

Юлия Таланцева психология человек мысли

Еще от b17.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Мужик тугим узлом совьется, но если пламя в нем клокочет - Всегда от женщины добьется, того, что женщина захочет. Игорь Губерман
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.