Мысли-симптомы: Какие повторяющиеся мысли свидетельствуют о психологических проблемах

Каждому человеку хоть раз в жизни приходили в голову неприятные мысли, от которых сразу хочется избавиться. Если это единичный случай, то ничего страшного в этом нет, но постоянные навязчивые размышления свидетельствуют о психологических проблемах. Какие же повторяющиеся тревожные мысли предупреждают о том, что вам необходима помощь специалиста?

Что такое навязчивые мысли? Мысли, которые постоянно и непроизвольно появляются в сознании человека, вызывая тревогу, беспокойство, или кажутся странными, в психологии называются обсессивными. Чаще всего им подвержены люди с неустойчивой нервной системой, имеющие низкую самооценку, страдающие от отсутствия уверенности и постоянных страхов.

Какие мысли предупреждают о психологических проблемах?

Навязчивые мысли можно определить по тому, что с их появлением человек задаёт себе вопрос: «Как я могу так думать?». Его ужасает и пугает то, что вертится у него в мозгу, но избавиться от этих тревожных фраз и образов практически невозможно.

Например, молодая мама представляет себе, как её малыш выпадает из окна. Ей очень страшно об этом думать, но она представляет это снова и снова. Женщине начинает казаться, что она сама хочет выбросить малыша. Навязчивые мысли постепенно превращаются в неотступный страх нанести вред малышу и приводят маму к неврозу.

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Чаще всего навязчивыми становятся мысли такого характера:

1. Страх заражения или болезни. Человек боится заразиться какой-либо инфекцией, постоянно моет руки, опасается браться за ручки дверей, поручни в транспорте. При любом симптоме он представляет у себя страшное смертельное заболевание. Свои фобии он переносит и на близких.

2. Страх смерти. Иногда человек боится умереть сам, иногда страшится гибели близких людей.

3. Навязчивые мысли о несовершенстве тела. Большинство из нас не задумывается о своём курносом носе, лишнем весе или оттопыренных ушах. Если же мысли об этом преследуют постоянно, можно говорить об обсессивном расстройстве.

4. Кощунственные или богохульные мысли. Чаще всего возникают у религиозных людей, придерживающихся строгих норм и правил. Например, религиозный человек регулярно представляет как он нарушает правила в церкви.

5. Сексуальные мысли. В голове возникают образы, которые для человека кажутся неприемлемыми и стыдными: например, гетеросексуальный мужчина представляет себя в недвусмысленных позах со своим приятелем. Обычно это происходит с теми, кто вырос в семьях со строгим воспитанием, отрицающим интимную сторону жизни.

6. Мысли об агрессии или насилии. В думах появляются образы того, чего человек никогда не хотел бы и не мог сделать. Например, он представляет, как толкает кого-то с платформы метро под приближающийся поезд. Ему становится страшно — вдруг он сорвётся и причинит вред близким.

Подобные мысли не только вызывают страх и тревогу, но и приводят к ухудшению физического состояния. У человека начинается учащённое сердцебиение, головокружение, одышка, тошнота, повышенная потливость и другие признаки невроза.

В таких ситуациях следует осознавать, что наши мысли — это наше личное дело, а поступки — реальные и ощутимые. Человек свободен в своих действиях и должен отвечать за то, что совершает. Мы никогда не причиним вреда себе и окружающим, если не захотим этого и будем контролировать свои эмоции.

Необходимо разделять - я и мои мысли это не одно и то же.

Если самостоятельно не удаётся от них избавиться, тогда необходима помощь психолога.

Ваша жизнь в ваших руках!опубликовано econet

Автор Юлия Таланцева

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