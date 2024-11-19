Мышление неудачника лишает человека смелости и инициативности. Он робок и зажат. Не верит в свои силы, боится раскрыть личный потенциал (который, конечно же, есть). Кто "подрезал крылья" этому человеку? Возможно, проблема уходит корнями в детство.

Мышление человека, приводящее его к хроническим неудачам и общей неудовлетворенностью жизнью и собой. В итоге делающее его несчастным.

Как формируется мышление неудачника

Такое мышление складывается следующим образом

Ошибочные выводы о себе, своих способностях.

Сталкиваясь с неудачей, ошибкой или своей слабой стороной, человек делает слишком скоропалительный или субъективный вывод о себе или о мире :" я - неспособный", " со мной что-то не так", "я-неправильный", "мне не дано", "я - плохой", " я - лузер", "проигрывать плохо", и т.д.

Ожидание и страх новых неудач.

Столкнувшись однажды с неудачей, не справившись с ней и ее последствиями, возникает страх столкнуться с этим снова. Это сложно и болезненно. А как это пережить - непонятно. Поэтому потенциальный неудачник начинает избегать заново столкнуться с тем, что неприятно или тяжело. В итоге перестаёт действовать и делать хоть какие-нибудь попытки.

Отсутствие опыта конструктивного переживания неудач, и, как следствие, отсутствие сформированного навыка.

Дело в том, что ошибки и неудачи в нашей жизни неизбежны. Но человек с мышлением неудачника лишает себя возможности научиться переживать подобные явления конструктивно. Т.к. он в целом ограждает себя от получения нового опыта.

Подкрепление окружением. Наше окружение сильно способствуют формированию и подкреплению таких выводов. Это и родители, говорящие - "плохо стараешься", "сам/а виноват/а", не разбираясь в целом в ситуации, и учителя - " ничего ты в жизни не добьёшься", осуждающие и высмеивающие сверстники и пр. В общем," доброжелателей" много.

От мышления зависит поведение человека. В данном случае оно становится избегающим, сомневающимся, неуверенным. А приобретаемые черты характера - пассивность, безынициативность, зажатость, стеснительность, скромность, трусость.

В моей практике был молодой человек, который обратился ко мне с неуверенностью, граничащей с тотальным разочарованием в себе. Его родители были спортсменами, не достигшими больших успехов. Но отнюдь не лишенных своих амбиций. И отдали они его в спорт с самого детства. После детского сада на тренировку, после школы на тренировку... Некогда дружить, некогда гулять со сверстниками, некогда развивать социальный интеллект. А чего он хочет - его не спрашивали.

Только самое главное в том, что никаких успехов в спорте у молодого человека не было...От слова совсем. Он честно пробовал, он преодолевал сопротивление, он посещал занятия, он выкладывался. Но это никогда не было вознаграждено ни желанной победой для родителей, ни хотя бы похвалой от родителей. В ответ было: "Старайся лучше!". А потом меняли ему вид спорта.

Позже родители устали ждать побед, и, видимо, поняли что их сын не выдающийся, а достаточно заурядный спортсмен. И, вроде бы смирились, говоря: "Ну ладно, ты хоть просто ради спортивной фигуры занимайся спортом."

Но когда сын снова не приносил победу - лишали его компьютера.

В таком режиме молодой человек прожил больше 10 лет. И, достигнув совершеннолетия, ему позволили оставить занятия спортом.

Наконец, он выдохнул!

Только внутренние ощущения никчемности, неспособности к чему-либо, страшной неуверенности в себе везде и всюду никак не оставляли в покое. Ведь вывод о себе он уже сделал...

Безусловно, нами была проделана тщательная работа по освобождению от ложного вывода о себе, по выявлению сильных и слабых сторон, по формированию нового типа мышления. У молодого человека оказались музыкальные и физико-математические способности, которые он смог проявить в соответствующем Вузе. Очень жаль, что в его окружении не оказалось ни одного человека, который просто бы ему объяснил, что спорт - это не его.

На самом деле, важно здесь одно - начать снова действовать! Через страх, через ошибки, через новые поражения, через падения... Но с умом!

Новый опыт необходим как воздух. Только отталкиваясь от него можно научиться делать объективные выводы о себе и о происходящем, научиться конструктивно переживать неудачи, научиться преодолевать свои страхи.

Еще хочу поделиться полезным списком из книга Анны Прихожан, может кто-то в нем узнает себя и задумается:

10 главных заповедей неудачника

1. Всегда и везде жди от себя только неприятностей (больших и маленьких).

2. Если на тебя неожиданно свалился успех, сделай все, чтобы его не замечать, или, уж если это совсем невозможно, убеждай себя и всех вокруг, что это, конечно же, случайно, по ошибке и скоро кончится.

3. Будь во всем последовательным и принципиальным. Ни за что и никогда не меняй своих решений и не отступай от своих принципов.

4. Выбери одно из двух - или придерживайся чужих советов, или действуй напролом, как придется. Самое главное - не обращай внимания на то, что в действительности происходит.

5. Изо всех сил уклоняйся от возможностей проверить себя, свои способности. Избегай трудных ситуаций.

6. Со страстью занимайся коллекционированием своих бед и неприятностей. Холь и лелей каждую, ни об одной не забывай. Относись к каждой из них, как к своему личному достоянию.

7. Побольше занимайся самооправданиями. Помни, поиск самооправдания и того, на кого можно свалить вину, - одно из основных интеллектуальных занятий истинного неудачника. Во всех случаях задавай вопрос "Кто виноват?" и никогда "Что делать?".

8. Относись ко всему как можно серьезнее. Не позволяй себе легкомысленного взгляда на вещи.

9. Рассматривай каждый неуспех как окончательное поражение, которое окажет решающее влияние на всю Вашу дальнейшую жизнь.опубликовано econet

10. Избегай любви к себе!

Автор Юлия Мормуль

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