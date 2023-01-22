Мы часто думаем о людях плохо… и неправильно

Почему мы ошибочно оцениваем людей, даем им неправильные характеристики?Потому что мы склонны переоценивать роль личностных характеристик и недооценивать роль ситуации.

Многие верят, что у человека есть какая-то сущность (в обиходе называют характером, личностью, индивидуальностью) которая проявляется всегда более-менее одинаково. Тот - добрый, этот - щедрый, та - лёгка на подъём, эта - надменна, вон тот - скрупулезный, вот эта - придирчивая. Эта вера распространена широко и, что удивительно, в общем и целом, ошибочна. Всему виной склонность людей переоценивать роль личностных характеристик и недооценивать роль ситуации.

Как мы ошибочно оцениваем людей

Себя мы оправдываем.

«Эксперимент с викториной».

Как работает фундаментальная ошибка атрибуции?

Себя мы оправдываем

Вот простой пример. Мужчина пришёл домой и почти с порога наорал на детей. Что мы думаем? Гад, мерзавец, как он мог, это же дети, как ему не стыдно, бессердечной скотине.

Если же мы сами сделаем то же самое, то получится совсем по-другому. Да, конечно, на детей кричать нельзя, но день был тяжёлый, начальник наехал, подчинённые накосячили, поставщики напортачили, клиент наломал дров, колесо спустило, кофе пролилось, в общем, очень неудачный день.

И оправдания понятны — мы-то знаем, что мы хорошие, просто день не задался. А про другого мы, как правило, такой информацией не владеем. Поэтому верим, что его поступки — проявление его гадкой натуры.

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«Эксперимент с викториной»

Вот ещё пример фундаментальной ошибки атрибуции — эксперимент Ли Росса, Терезы Амабайл и Джулии Стейнмец, который ещё называют «Эксперимент с викториной».

Суть эксперимента. Участников делили на три группы — ведущие, участники викторины и наблюдатели. Ведущие готовили трудные вопросы (на это у них было время и справочники-энциклопедии), участники отвечали на них, а наблюдатели наблюдали эту самую викторину, а потом оценивали общую эрудицию ведущего и участника.

Как вы думаете, что отвечали наблюдатели? Ведущие казались им гораздо более эрудированными, чем участники. Оно и понятно — ведущие задавали трудные вопросы, а участники часто отвечали неправильно и выглядели глупо.

Но вот любопытный момент — распределение по ролям было случайным. Любой мог стать участником или ведущим. Самое интересное — наблюдатели знали о случайном распределении ролей.

Удивительно, но это знание не помогло наблюдателям. Они всё равно приписали увиденное личностным характеристикам.

Такая уж у нас, у человеков, есть склонность.

Как работает фундаментальная ошибка атрибуции?

Во многом она основана на невозможности залезть в шкуру другого человека. Не зная подробностей его ситуации, мы делаем неправильные выводы относительно его поведения.

Это вообще распространённая ошибка людей — мы думаем, что поведение человека в большей части является проявлением его личности, тогда как на самом деле, поведение человека в большей степени зависит от социальной ситуации, в которой находится человек. Как говорил один знакомый мне милиционер: «Вора создаёт возможность украсть». Впрочем, это отдельная большая тема, не будем на неё отвлекаться.

Кроме того, на фундаментальную ошибку атрибуции оказывает влияние такой феномен, как социальная роль. Социальная роль — это набор предписаний относительно поведений и даже переживаний. Работником ты должен быть таким, матерью ты должна быть такой, другом вот таким.

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Мы, люди, стремимся выполнять социальные нормы, так как от этого зависят наши отношения со многими людьми и, в конечном итоге, качество нашей жизни.

К примеру, у мужчины на работе аврал и он не звонит женщине. Ему всё понятно — аврал же, тут поесть не всегда успеваешь. Нам всё понятно — он следует социальной роли «хороший работник», потому что от исправного выполнения зависит его доход. А что думает женщина? Что она ему больше не нужна и он её больше не любит.

Другой пример. У женщины сложности на работе, хлопоты по дому, уроки и купание детей. Она еле доползает до кровати, мечтая только заснуть, поэтому не отзывается на сексуальные инициативы мужа. Ей всё понятно — на работе нужен результат, дома должно быть чисто, с детьми надо заниматься. Нам всё понятно — она выполняет сразу несколько социальных ролей — сотрудницы, хозяйки, матери. Хорошее выполнение этих ролей позволит ей поддерживать хорошие отношения с разными людьми. А что думает мужчина? Что она не хочет его и он ей больше не нужен.

Итак, во многих случаях человек действует в рамках, заданных ситуацией, и не всегда может преодолеть давление этой самой ситуации. Ситуацию стоит понимать в широком смысле — от социальной роли до простой усталости или эмоциональной «накрученности».

А мы думаем, что дело в его личных характеристиках. Вот здесь и образуется фундаментальная ошибка атрибуции (причём её можно заметить даже на уровне работы мозга — подробности).

Что можно ей противопоставить? Когнитивный барьер. То есть знание о такой склонности нашего мышления. Каждый раз, когда вы думаете о людях как-то, попробуйте найти альтернативное объяснение.

Например, вы видите, как по улице идёт женщина с коляской и курит. Можно возмутиться, а можно предположить, что она только что повздорила с мужем и курит, чтобы успокоиться. Или, может быть, она курит, потому что устала сидеть с ребёнком и хочет хотя бы так почувствовать себя «свободной» женщиной. Можно найти ещё несколько объяснений.

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Возможно, вы правы и всё дело в испорченной натуре женщины. А возможно — ошибаетесь.

Или — свекровь костерит невестку. Может быть, это проявляется зловредная сущность старой мегеры. А возможно — это следствие всего лишь боли в суставах от артрита. Стоило бы разобраться, прежде чем формировать какую-либо оценку её поведения. Глядишь, тогда и поссориться не удастся.

Вообще, если держать в уме возможность фундаментальной ошибки атрибуции, можно избежать многих конфликтов. Что не может не радовать.

Ну и под занавес, предупреждая некоторые вопросы. Нет, я не говорю, что личностные характеристики ни на что не влияют. Я говорю, цитирую: «Во многих случаях человек действует в рамках, заданных ситуацией, и не всегда может преодолеть давление этой самой ситуации». Это значит, что если брать в процентном соотношении, ситуация важнее личностных характеристик. Но это не значит, что личностные характеристики совершенно ничего не значат. Значат, конечно. Однако ситуация значит больше.

Надеюсь, смог предупредить некоторые вопросы.

Подведём итог. Фундаментальная ошибка атрибуции искажает нашу оценку ситуации, делает её менее точной, что приводит к не самым приятным ситуациям — ссорам, размолвкам, конфликтам, порицанию, созданию завышенных/заниженных ожиданий и так далее.

Если вы знаете о фундаментальной ошибке атрибуции, вы можете укрощать эту тенденцию у себя в голове и таким образом повышать точность своих оценок относительно той или иной ситуации.

А у меня всё, спасибо за внимание.опубликовано econet

Автор Павел Зыгмантович

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