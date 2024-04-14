Мужская созависимость

Существует стереотип, что созависимость - сугубо женская психологическая особенность. Но только ли женщины могут быть созависимыми? Оказывается, представители сильного пола тоже подвержены такого рода зависимости. Вот её основные признаки.

Созависимость как явление раньше считалось исключительно реакцией членов семьи на зависимое поведение одного из них. Но позже понятие созависимости расширилось. Созависимость можно определить, как стратегией поведения при которой человек вовлекается в отношения с другим до такой степени, что его самооценка и эмоциональная стабильность полностью зависит и определяется от ответной реакцией этого другого.

Феномен мужской созависимости

Ранее созависимость рассматривали как суто женскую стратегию поведения и вы найдете тысячу и одну работу по теме женской созависимости, но если вы решите поинтересоваться информацией на мужской созависимости, то вы наткнетесь на очень скудные исследования этого феномена.

Так что созависимых мужчин не бывает? Или мужчинам свойственны стратегии только зависимости и контрзависимости?

Созависимые мужчины существуют, они не настолько мистические явления, как зуб дракона или философский камень.

Эта стратегия более редкая чем выше перечисленные, но она не столь редка, чтобы закрывать на нее глаза.

1️. Основной критерий созависимых: построения своей самооценки на основании реакции партнера на его поведение

Такие мужчины только и занимаются тем, чтобы удовлетворить или задобрить хотелки женщины: подарки, интертеймент, проявление чрезмерной заботы, делают все по щелчку их избранницы: привезут, отвезут, подождут, с детьми посидят, заработок, дом, дети, как правило, на их плечах.

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Ну не идеальный мужчина? Идеальный, но только в сказке. Созависимый это всегда о чрезмерности, любая чрезмерность пресыщается и надоедает и, как правило, их избранницы находят свое место в объятиях менее «хороших» мужчин. Они их используют до момента пока возможно, а потом выбрасывают иногда прям с детьми. Стратегия: быть хорошим

2️. Забота. Опека. Спасение

Они часто имеют высокую этику или хорошо дисциплинированы, ответственны, хорошо организованы, но берут в избранницы абсолютных противоположностей, которых вечно спасают или пытаются переделать. Спасают то от от финансовых проблем, то от от абьюза, то от зависимостей и всего разного спектра проблем, которые можно только придумать. Это также любители переделать свою избранницу и соотнести ее своему идеалу: - не кури, не пей и т.д.

3. Драмы или скажи НЕТ ️спокойствию

Созависимого можно узнать по тому, что ему реально физически плохо когда все спокойно. Исследования показывают, что через конфликт, ссоры и драмы созависимый вызывает в себе гипервозбуждение через которое снимает тревогу, которая проявляется каждый раз когда он попадает в спокойную обстановку или долгое время остаётся без эмоциональной стимуляции. Тревога, следствие травм, которые он в себе носит и которые избегает таким способом. Эти мужчины выбирают женщин, с которыми нескучно. Часто это истерички, нарциссы, инфантильные, они требовательные, ревнивые, критичные, контролирующие или, наоборот, нуждающиеся в опеке и заботе. Вечные споры и скандалы основа этих отношений.

В таких отношениях мужчины становятся зависимыми от одобрения своих жен, а затем чувствуют себя пойманными в ловушку их манипуляций, требований или ожиданий. Некоторые связаны с женщинами, которые жестоко обращаются с ними или проявляют постоянное неудовлетворение и неблагодарность. В тоже время мужчины в таких отношениях не могут устанавливать границы и боятся эмоционального возмездия и / или отказа, включая отказ от секса или то, что его бросят.

4. Портрет женщины созависимого

Их жены/женщины/девушки могут быть очень эмоциональными, придавая отношениям живость и компенсируя психическое онемение, которое многие созависимые мужчины ощущают внутри. Вначале отношений мужчина может чувствовать себя сильным, помогая нуждающейся девушке или жене и даря ей внимание, заботу,опеку или подарки. На этом этапе он полностью соответствует ее ожиданиям. Он в свою очередь выражая свою заботу таким образом убеждает и уверяет себя, что она не бросит его. Ведь он же так старается. Но в конце концов в какой -то момент он обнаруживает, что этого недостаточно, чтобы удовлетворить ее.

Ведь женщина созависимого никогда не будет довольна, чтобы он делал, как бы себя не отдавал ей полностью. Ведь в ее недовольстве и заключается ее особенность, по которой они создали столь прочную пару. Она не стесняется выражать свое недовольства через критику, требования, контроль или истерики. Иногда у этих женщин есть проблемы с психическим здоровьем, они употребляют наркотики или алкоголь или находятся в отчаянном финансовом положении, как следствие нестабильной психической жизни.

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5. Движущие эмоции

Страх быть отвергнутым и/или брошенным - мощные мотиваторы созависимого поведения. Обычно данные страхи проявляются из-за раннего эмоционального отказа со стороны одного из родителей или сразу двоих.

Следовательно, такие мужчины никогда не покидают - физически своих женщин- а уходят в безопасную эмоциональную тюрьму, созданную ими самими, например, разного рода зависимости. Многие из них часто становятся трудоголиками и добиваются карьерных высот, но потребность в уважении, свободе и принятию остаются все равно не закрытыми. Так хотя и работа и успехи дают внешнее подкрепления значимости и одобрения со стороны коллег, но не закрывают те потребности которые закрываются лишь при близком контакте и в отношениях. Так, как часто такие люди не прошли детские стадии интеграции и последующего отделения.

Потому через некоторое время разочаровавшись они чувствуют себя пойманными, контролируемыми и обиженными. Они могут использовать наркотики или другие субстанции, чтобы справиться с тревогой и депрессией, в то время как некоторые ищут подтверждения своей значимости вне брака. Но это те мужья, которые так никогда и не уйдут от своей жены. Надо понимать, что причина их проблем не в женах, а в их созависимости.

6. Созависимость и зависимость

Также стоить отметить что эти понятия феноменологически имеют одни и те же корни. Все верно, наркоманы тоже созависимы. Их жизни вращаются вокруг их зависимости. Если созависимого мужчины вокруг женщины - субъекта, то у зависимого вокруг суррогатов будь то наркотики (включая алкоголь), секс, азартные игры, еда или работа - которые они используют для изменения своего настроения и самооценки.

Выздоровление включает восстановление самостоятельности, через разделения определения и формирования самооценки через внешние факторы или субъекты, а также способности управлять когнитивными формами мышления.опубликовано econet

Автор Карина Тотоонова

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