Мужчины-Альфы и Мужчины-Омеги: почему женщинам лучше с Омегами

Мы привыкли обращать внимание на того, кто это внимание старается привлечь. А стереотипы говорят о том, что мужчина должен быть лидером, сильным и жестким - Альфа-самцом.Так ли это? Чем отличаются Альфы и Омеги и почему женщинам лучше с Омегами, узнаете из нашей статьи.

Все мы слышали определение, которым награждают женщины завидных женихов – «альфа-самец». Но если есть альфы, логично предположить, что должны существовать и омеги. Обычно на таких парней девушки редко обращают внимание. А зря, ведь это удивительные и замечательные мужчины.

Кто такие Альфы и Омеги

В мире не существует одинаковых мужчин и женщин, у всех нас разные желания и потребности. Но эволюция разделила нас психотипы: одни самцы созданы, чтобы привлекать самок «ярким оперением», другие — заботятся о потомстве и поддерживают спокойствие в стае.

Альфа-самец. Это типичный «древний человек», хотя он и сменил пещеру на модную квартиру, и получил высшее образование. В нем сидит неутомимая жажда лидерства, он обязательно должен быть впереди планеты всей, лучшим во всем. Представьте себе стаю волков – их вожак типичный представитель альфа-самцов.

Омега-самец. Ему не нужно выделяться из толпы. Он предпочитает комфортное существование, а потому избегает конфликтов и рисковых ситуаций. Альфа-самцов недооценивают, при этом уверенности в себе у омега-самца не занимать.

По каким-то причинам, видимо потому, что альфа-самец постоянно привлекает к себе внимание, в обществе принято преклоняться перед альфа-самцами. Но за красивым фасадом, порой, скрывается пустышка или деспотичный характер и склонность к постоянному доминированию. А вот Омеги обладают прекрасными личностными качествами. Давайте остановимся на них подробнее.

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Чем хороши мужчины-омеги

Спокойствие и расслабленность. Душа компании Альфа обладает харизмой и является экстравертом. Омега же напротив, имеет более спокойный характер. Он расслаблен, его сложно вывести из себя, поэтому принимает более рациональные решения. Он не стремится взваливать себе на плечи непосильную ношу. Если целью соревнования является сомнительный приз, а навыков у Омеги не достаточно, он спокойно отстранится от соперничества и пройдет мимо.

Нежность. Мужчины-омеги более понимающие и нежны в отношениях, потому что они не стремятся доказывать 24 часа в сутки ни себе ни другим свое превосходство. Он с удовольствием проведет свой выходной вместе с вами, развлекаясь просмотром любимых фильмов. А приходя с работы, не будет требовать стерильной чистоты в квартире и еды, напоминающей меню ресторана. Когда вы напряжены или устали, он с удовольствием сделает массаж, если вы его об этом попросите.

Интровертность. Омеги не любят шумные компании. Им не нужно быть в центре внимания они не стремятся быть душой компании. Им не требуется постоянное внимание окружающих и восторг, чтобы укрепить в уверенность в себе. Любит проводить время один или в компании пары-тройки приятелей, его целями не является соперничество и установление собственного превосходства, ему не нужно доказывать, что он самый лучший.

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Доброта. Он часто обращает внимание на окружающих людей, ведь у него нет необходимости показывать «кто в доме хозяин». Он чаще замечает потребности окружающих и с готовностью придет вам на помощь. При этом его помощь будет искренней и бескорыстной.

Эмпатия. Он не зациклен на самом себе и постоянном духе соперничества. Именно поэтому он чутко относится к переживаниям близких ему людей. Он способен понять вас и почувствовать Вашу боль. Он всегда старается поставить себя на место другого человека, чтобы таким образом лучше понять эмоции и переживания партнера.

Способность к более глубоким отношениям. У таких мужчин практически не бывает много друзей. Однако, если они есть – это проверенные люди, отношения с которыми проверены годами. Так как Омеги любят одиночество, то и общение через интернет они ограничат.

Он не выносит случайных бессмысленных разговоров с малознакомыми людьми. Предпочитая глубокое и интересное общение со своими старыми приятелями, дружба с которыми проверена годами и поступками.

Работа в одиночку. Он не командный игрок. Любая работа, которую берется выполнять мужчина-омега, лучше всего получатся у него, если он работает один. У таких мужчин нет стремления примкнуть к какой-то команде и биться в ней за место лидера. Поэтому он предпочитает работать один.

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Не имеет гипертрофированное Эго. Альфа –самец постоянно раздувает свое эго, требуя похвалы и уверений, что он самый-самый. Мужчине Омеге глубоко наплевать, что думают о нем окружающие, так как прекрасно знает, чего стоит на самом деле. В его жизни вполне могут быть грандиозные успехи, а вы можете и не узнать, потому что он никогда не расскажет об этом из хвастовства. В нем нет тщеславия и он не нуждается в одобрении толпы.

И у тех и других типов мужчин есть свои достоинства и недостатки. Разница лишь в том, что наше общество сделало культ из альфа-самцов, не думая о том, что у разных женщин разные потребности и жизнь с альфа-самцом может превратиться в ад. Поэтому не стоит сбрасывать со счетов мужчин Омега, они могут стать хорошими друзьями или удачными спутниками на всю жизнь.опубликовано econet

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