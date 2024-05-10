Мужчина - сторож внутреннего мира женщины

Беспрекословная власть мужчины в современном мире утрачивает свое значение. Женщина тысячи лет находилась в подчинении, терпела принимала его силу. Но вот она перешла из опоры на внешний авторитет к опоре на внутренний. Почему мужчина всегда стремился контролировать каждый шаг женщины?

Сегодня расскажу еще про одну особенность отношений мужчины и женщины, которая тоже приводит к конфликту и разрыву. 7000 лет наш мир жил в патриархальном укладе, где мужчина полностью регулировал поведение женщины. Он говорил ей, за кого выходить замуж, как ей себя вести, как жить и, возможно, что чувствовать. Женщины это терпели и привыкли к внешнему авторитету, который диктовал им, что хорошо, а что плохо.

Что такое истинная мужественность

А потом пузырь боли в душе женщин накопился и лопнул. Женщина решила освободиться от внешнего диктата и стала намеревать такой мир, где мужчина не может больше быть ее хозяином.

Для этого пришлось устроить 2 мировые войны, где погибло 100 миллионов мужчин и, наконец-то, некому стало контролировать каждый женский шаг.

В мир пришла эмансипация, а вместе с ней матриархат. Матриархат означает, что женщина перешла из опоры на внешний авторитет (то есть решение другого человека) к опоре на внутренний (то есть теперь принимает решения лично).

А теперь, после этого небольшого экскурса в историю, давайте поговорим о том, почему мужчина контролировал каждый шаг женщины? Что за этим стоит на уровне мироздания, а не на уровне эгоистических целей иметь рабыню в доме?

Согласно любым духовным знаниям мужчина исследует неизвестное, чтобы открыть его, познать и принести в мир новые знания, которые облегчат жизнь социуму. Например, мужчина открыл радиоволны, и сейчас вы читаете этот текст в соцсетях и разговариваете по ним легко и не задумываясь о том, кто это придумал и как мучился, когда искал способ реализовать идею в реальный продукт.

Мужчина не может исследовать тайны Вселенной и для этого ему нужна женщина, которая сама является носителем этих тайн.

Если мужчина открыватель неизвестных тайн, то женщина, как вы помните — загадка, тайна.

Именно поэтому в природе мужчины заложено пристальное внимание к каждому шагу женщины, к ее чувствам, к ее внутренней Вселенной.

Когда мужчина духовно развит, он уважает ее чувства и его озаряют новые идеи, которые он приносит обществу. В этом случае он получает признание, материальные блага, которыми одаривает женщину. Она счастлива и позволяет себе расширить свой чувственный опыт и свою Вселенную.

Но когда мужчина духовно не развит, он просто контролирует каждый ее шаг и из страха потерять её не дает ей свободу выражать свои чувства. Он запрещает ей встречи с новыми людьми, от которых он чувствует опасность её изменений в любую сторону.

Однако любому рабовладельцу нужно знать: раб позволяет владеть собой только пока ему это надо. Далее раб устраивает революцию и рвет цепи.

Вернемся к современным отношениям мужчины и женщины. Женщины не хотят больше внешнего авторитета мужчин. Они сами принимают решения, как им жить. Однако они хотят любви и внимания.

Мужчины хотят исследований и признания за свои открытия. Делать они это могут только вдохновленные женщинами. Вдохновение не обязательно приходит через позитив женщины. Вдохновение приходит, когда женщина свои чувства отпускает. Даже ее негативные эмоции способны его вдохновить на новые открытия.

Проблема в том, что сплошной негатив или сплошной позитив мужчину не может устроить. Ему для своих исканий нужен весь спектр её чувств и фантазий. С этим тоже беда. Большая часть женщин давно отучилась самовыражаться. Многим нужны курсы актерского мастерства, тренинги тантры и прочие методы познания своего внутреннего мира.

Итак, давайте подытожим.

Мужчина всегда будет стремиться контролировать женщину, с которой живет. Это его природа . Выше описано, почему.

. Выше описано, почему. Женщина больше не живет под его руководством. Времена изменились. Патриархат умер.

Обоим нужны внимание и любовь.

Что же делать, чтобы каждая сторона получила то, что она хочет?

В первую очередь, аналитический ум мужчины должен собрать все факты о глобальных изменениях в мире и признать, что жить по-старому не получится . Он больше не хозяин женщины.

. Он больше не хозяин женщины. Во-вторых, дать ей максимальную свободу и наблюдать за её изменениями.

В-третьих, мужчина должен знать, что бывшая рабыня сначала обрушит на него всю накопленную за 7000 лет унижений боль. Ему придется выдержать серию её эмоциональных цунами.

В-четвертых, женщина всегда уважает того, кто остается в покое, как несокрушимая скала, когда она бьется в истерике. Этого человека она признает мужественным и позволяет себе расслабиться у его ног.

Этого человека она признает мужественным и позволяет себе расслабиться у его ног. В-пятых, самое трудное для мужчины: Чтобы не бояться потерять женщину, мужчине нужно обратить внимание на свою внутреннюю женщину — Аниму, как назвал К.Г. Юнг.

Связь с Анимой мгновенно меняет отношение женщины к мужчине. Она видит в нем чувственного, внимательного партнера, который может понять ее внутренний мир и сопереживать вместе с ней путешествия по нему.

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Быть твердым и одновременно чутким к потребностям и ценностям других людей — вот что такое истинная мужественность и новое время ставит эту задачу перед нами, мужчинами.

Либо мы останемся сторожами и наши бывшие рабыни сбегут от нас на свободу, либо мы признаем, что отношения на равных — это уважение и благодарность к тому, что партнер от нас кардинально отличается.

"Я не такой, как ты. Ты не такая, как я. Это меня привлекает в тебе и позволяет через тебя узнавать новое о мире и о себе. И в этом высшая радость наших отношений. Благодарю, что позволяешь быть свидетелем твоих танцев с Творцом. Люблю и благословляю тебя на твою свободу быть собой!"

Так потихоньку из сторожей мы выйдем в творцов. Ведь только сотворив что-то новое, мы чувствуем смысл жизни и ее любовь к нам.опубликовано econet.ru.

Автор Ифраимов Марк

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