Девушки, если вы хотите быть счастливыми - пожалуйста, разбирайтесь со своей психологией и физиологией в первую очередь. А уже потом со всем остальным.

Женщины, которые страдают от того, что мужчины у них "ни рыба, ни мясо" изначально выбирают себе партнера не своей "весовой" категории: менее инициативного, энергичного, чем они сами в надежде, что "он изменится, я ему помогу". Обычно, это происходит от того, что сама женщина не осознает своего "веса" и кажется себе порхающим мотыльком. Более того, от того, что она себе такой кажется, свои и без того танковые наступления она снабжает ракетно-ядерными ударами.

Почему твой мужчина - "ни рыба, ни мясо"?

Вторая причина - это страх остаться одной и выглядеть неудачницей "без мужчины". Здесь хочется уже обратиться к социуму с призывом: а давайте все дружно разрешим женщине быть одинокой и не иметь детей, вместо того, чтобы заставляя ее "выглядеть прилично" плодить несчастные браки и несчастных детей.

Третья причина - это неумение управляться со своей сексуальной энергией и поэтому вступать в сексуальную связь с кем попало. Случайная связь для женщины не так безобидна, как для мужчины: женщина эмоционально привязывается к сексуальному партнеру сразу, после первого же контакта. Это чистая физиология.

Этим пользуются альфонсы: разыскивают даму, обладающую всеми этими тремя признаками и удачно устраивают свою жизнь.

Поэтому, девушки, если вы хотите быть счастливыми - пожалуйста, разбирайтесь со своей психологией и физиологией в первую очередь. А уже потом со всем остальным.опубликовано econet

Автор Нина Рубштейн

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