МУКИ ВЫБОРА

Как сделать правильный выбор? Психолог Адриана Имж объясняет, что может помочь человеку сделать правильный выбор и предлагает для этого несколько упражнений

"Сначала намечались торжества, потом аресты, а потом решили совместить... "

Помимо выбора из двух зол, бывает выбор и из двух видов добра, и он тоже может быть очень сложным. Примеров много: карьера и отношения, дети и чистый дом, животные и коллекция старинной мебели. В некоторых случаях удается совместить, но чаще приходится выбирать.

Как научиться делать правильный выбор

Есть распространенное заблуждение, что умение выбирать - интеллектуально, однако это не совсем так: чем хуже у людей развиты чувства и эмоции, тем сложнее им сделать выбор. \

В ситуации принятия решения (особенно в ситуации давления, травмы или недостатка ресурсов - информации, времени, денег и так далее) - человек опирается на свои чувства. И в условиях современной жизни важнейшими навыками оказываются умения отказываться, выбирать и синтезировать новое.

Именно эти навыки помогают проходить мимо милых безделушек, покупать одну шоколадку, а не сорок, и нанимать клинера в семье с двумя работающими взрослыми, особенно, если у них есть дети и животные.

Умение делать правильный выбор и прислушиваться к себе зависит и от генетики, и от сформированных навыков - помимо интуиции, умения предвидеть последствия, есть еще и опыт человека, в процессе которого он совершенствует это умение.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Для формирования навыков отказа, выбора или синтеза, помогает ряд упражнений.

Взгляд со стороны:

А вот как бы эту проблему решали Карлссон, Мирей Матье и Даша-Путешественница?

Решение одной и той же задачи в разных условиях:

Мы пробуем решить задачу с добавлением и изъятием ресурса. Например, что бы я купила, если бы была голодной, если бы у меня была тысяча рублей, 10000 рублей, 2 часа на покупки или 20 минут на покупки

Тренировка с монеткой:

бросать на "орел" - "решку" с отслеживанием эмоциональной реакции

Что я чувствую? "Да все равно", "вот черт", "ну и хорошо"?

Взгляд из будущего:

Что для меня будет важным в этой ситуации через месяц? А через год?

Брейнсторм:

Можно обсудить эту ситуацию с другими людьми и послушать их варианты;

Поиск общего знаменателя:

Есть ситуация А - и в ней хорошо a, b и c. Есть ситуация Б и в ней хорошо d, k и m. У каких еще ситуаций есть те же переменные? Есть ли решения, совмещающие все шесть переменных или хотя бы 4 или 5?

И обязательно стоит учиться принимать то, что в случае выбора мы можем что-то потерять. Это нормально, хотя и не очень приятно.опубликовано econet

Автор Адриана Имж

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet