Можно ли восстановить разрушенные ✅ОТНОШЕНИЯ и стоит ли?

Меня часто спрашивают о том, можно ли восстановить разрушенные отношения. Объясню на примере той самой разбитой чашки. Можно взять суперклей, намазать острые края, прижать и убедиться, что вроде как держится. Куда годна эта чашка, если жаль выбросить? Поставить на заднюю полку и никогда её оттуда не снимать. Потому что и кипяток не нальёшь, и вида никакого....

Как восстановить отношения – мнение психолоога

А можно доколотить до мелких кусочков, добавить красивых бусин, цветного стекла, бархатных лент, шёлковых лоскутков и выложить офигенную "хендмейдовскую" композицию, которую и на стену повесить не стыдно, и ни у кого такой не будет, и глаз она станет радовать ежедневно....

Уловили смысл? Никогда не восстанавливайте отношения, если не знаете иного пути, кроме того, что уже был. Наступите на старые грабли, возненавидите друг друга окончательно, и пожалеете, что вошли в одну воду дважды...

А вот если найдёте в себе силы смести все отработанные схемы, и начать выстраивать что-то принципиально новое, без старых "наработок", и не повторяя своих ошибок, возрастёт вероятность того, что получите не просто возрождение лучшего, что было, а формат отношений, о котором вы и не мечтали...

Только трезво оценивайте свои возможности. Не беритесь за "поделки", не имея представления о том, насколько они трудны, и какой кропотливой работы требуют...

А вообще - берегите всё изначально. Счастья всем! опубликовано econet

Автор Лилия Град

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