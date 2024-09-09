Мой мужчина жадный: что делать?

Многие мужчины уверенно заявляют, что основная причина их жадности – меркантильность современных женщин. В то время как представительницы слабого пола, сталкиваясь со скрягой, пытаются разобраться в его психологии и решить важный вопрос: перевоспитывать или оставить ситуацию без изменений?
В первые недели знакомства сложно разоблачить жадного мужчину. Женщины не замечают тревожные нотки, списывая желание разделить счет на особенности воспитания. Да и вообще: половое равноправие — известный современный тренд, к чему паниковать раньше времени? Партнер, в свою очередь, старается завоевать девушку, тщательно скрывая собственные недостатки. Но по мере сближения природа берет свое, обнажая негативные стороны характера молодого человека.
По мнению психологов, при столкновении с жадным мужчиной необходимо найти первоисточник проблемы, чтобы вызывает в нем желание экономить на любимой женщине. Среди основных причин – чувство собственника, которое преобладает над другими эмоциями и потребностями. Он не готов делиться с окружающими ценностями, доставшимися тяжелым трудом. Любая попытка отобрать ценные вещи или перейти рамки дозволенного заканчивается стрессом, скандалом, неврозом.
Чувство собственника в определенной мере присуще каждому здоровому человеку. Но опасным симптомом становится момент превращения экономного мужчины в жадного и скупого. Он сопровождается отказом в элементарных потребностях, переходе на дешевую или некачественную пищу, экономии на личной гигиене. Если при этом нет причины для сокращения семейного бюджета, женщине стоит начинать беспокоиться и бить тревогу.
Основное отличие жадности – мужчина не жалеет деньги на собственные потребности, но мало интересуется желаниями членов семьи. Экономный же человек с легкостью приобретает качественные вещи и продукты для близких, вкладывает средства в недвижимость или образование.
У большинства мужчин предпосылки к скупости закладываются в детском возрасте. В некоторых семьях просто не принято делиться сладостями и сюрпризами. Если отец не дарил матери цветы, то ребенок вырастает с четкой моделью мужского поведения и перенесет ее в собственные отношения.
В зрелом возрасте причиной чрезмерной жадности могут стать:
Еще одна распространенная причина жадности мужчины – недоверие к собственной партнерше. На начальном этапе отношений он старается экономить, если не видит перспективы. Он просто не желает вкладывать деньги и силы в «случайную знакомую».
Нередко психологи сталкиваются с мужским мнением, что после получения дорогих подарков женщина бросит его, поменяет на более богатого ухажера. В семье возникает недоверие: каждая трата супруги сопровождается ссорой, проверкой ее счетов, звонков, чеков из магазинов.
Большинство специалистов уверены, что жадность – диагноз, требующий помощи опытного психолога, решить проблему самостоятельно, тем более угрозами или скандалами, скорее всего, не выйдет. А так как благоверный жалеет денег на терапию у специалиста, браки с жадным партнером часто заканчивается разводами.
Если проблема обострилась во время брака, можно исправить ситуацию, следуя советам психологов:
Справиться с жадностью мужчины сложно. Процесс перевоспитания сопровождается душевными разговорами, постоянным контролем эмоций. Женщине необходимо учиться спокойно и правильно реагировать на отказы мужа, благодарить за подарки и сюрпризы, поощрять внимание к себе. Но если чуда не происходит, просто задайте себе вопрос — счастливы ли вы рядом с этим человеком?опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий