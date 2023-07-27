Момент в отношениях, когда нужно или жениться или расставаться

Хорошие отношения – это прежде всего действительно конструктивный диалог между вами, желание делать добро другому, а не токсические ссоры все время. И вас будет достаточно для того, кто действительно будет вас любить.

В отношениях всегда наступает момент, когда нужно или жениться или расходиться, если к семье кто-то один до сих пор не готов, а вот оставаться «на месте» уже нет никакого смысла. Но не забывайте, что качество отношений с партнером напрямую зависит от качества ваших отношений с самими собой.

Это закон. Я знаю очень мало случаев, когда женщину, которая себя не любит, действительно любил её партнер. И наоборот: просто невозможно не любить женщину, которая относится к себе бережно и знает, чего она действительно стоит. Именно поэтому так важно относиться к себе как к очень ценному человеку, которым Вы и являетесь.

Все стремятся «вовремя создать семью», поэтому со временем либо расходятся либо женятся, если оба партнера уже готовы к обязательствам, а не продолжают искать идеал и «химию», а в первую очередь ценят именно совместимость в паре на всех важных уровнях: бытовом, психологическом и сексуальном, конечно.

Но у каждого понятия «вовремя» это о чем-то своем личном и здесь не стоит всех равнять под одну гребенку. Но если ваш партнер до сих пор «не готов», возможно, он не готов к этому именно с вами, а не вообще.

Также многое в отношениях зависит еще и от восприятия партнера, а не только от того, чтобы вы оказались «в нужном месте, в нужное время» и поэтому именно там встретили своего родного человека.

«Свой человек» – это тоже работа над собой и отношениями, умение не придавать огромного значения недостаткам человека и видеть его преимущества и положительные качества. Всё это напрямую зависит именно от вас, а не судьбы или каких-либо обстоятельств.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Ваша родственная душа – это тот, кто станет для вас таким только через годы совместной жизни вместе, а не сразу же, как инь и янь, с отличиями, которые делают ваш брак цельным.

Это будет ваш спутник по жизни, но отнюдь не спаситель, он будет тоже целен, а еще верен, кроток, амбициозен и щедр, будет тоже хотеть детей, будет действительно надежный и ответственный партнер в паре. Всё это вполне реально.

Но, конечно, такой человек тоже будет иметь свои недостатки и это вполне нормально. Главное, чтобы вы оба стремились к семье и детям или же наоборот - оба точно не стремились к этому, вот и всё.

Как говорил Чарльз Буковски: «мы ищем с кем нам состариться, вместо того чтобы искать того, с кем можно быть детьми и просто быть собой». Поэтому ищите именно такого человека для себя – комфортного. Кого-то, кого не нужно будет принуждать к действиям.

С кем у Вас есть общие цели, а не просто хобби и кто стимулирует Вас не только сексуально, но и интеллектуально также. Кто стремится в жизни к тому, что и Вы сами.

И подумайте еще вот о чем: Вы сейчас стали бы встречаться со своим партнером, если бы только познакомились или нет? Вы действительно живете с реальным человеком или со своим идеальным образом в голове или же с образом этого же человека, но только из прошлого?

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Осталось ли что-нибудь от того человека из прошлого, за образ которого вы так держитесь? Если предположить, что тот человек из прошлого больше никогда не вернется – вы готовы быть с ним и дальше или может тогда лучше отпустить друг друга и попытаться стать счастливыми людьми уже с кем-то другим в паре?

Хорошие отношения – это прежде всего действительно конструктивный диалог между вами, желание делать добро другому, а не токсические ссоры все время. И вас будет достаточно для того, кто действительно будет вас любить.

Ведь любовь – это во-первых глагол, то есть действие, а не только существительное в виде «сильного чувства». Именно глагол, то есть действие образует существительное, то есть чувство, а потом уже это чувство снова вдохновляет на действие. Удачи Вам!

Автор Виктория Кирста

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet