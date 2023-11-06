Многое станет ясно, когда человек упадёт

Люди проверяются в сложных жизненных ситуациях.

Нас окружает немало людей. Близких, дорогих, любимых; друзей и приятелей. А есть просто знакомые. Есть также недоброжелатели и враги, а как же. Надеешься на близких, само собой. Даже не надеешься; а просто не сомневаешься в том, что они - близкие. Если что, они помогут, конечно. Как мы им помогаем всегда…

Падать больно, но это многое проясняет...

Вот когда упадёшь сильно, все станет понятно. Одни люди побегут к вам и станут помогать. Расспрашивать, помогать подняться, охать и ахать, утешать и сочувствовать. А другие мимо пройдут. Хотя вы знакомы; вы даже вроде дружили… Приятельствовали и общались. Но они пройдут мимо. Это ничего. Это бывает. Тех, которые вас поднимали и отряхивали, поцелуйте и поблагодарите потом. Тех, которые мимо прошли, переведите в список знакомых из списка друзей. Никто не обязан вас поднимать. Знакомые не обязаны. Значит, пусть будут просто знакомые. Без обид, как говорится. И без ненужных иллюзий.

Есть ещё те, кто постарается вас пнуть, пока вы лежите. Так что особо разлеживаться не надо. Это недоброжелатели. Знакомые недоброжелатели. И ещё есть оригинальная категория людей: они подойдут и обвинят вас в том, что вы упали. Вы неправильно мыслили, не так шли, вы халатный! Эти могут начать командовать: «соберись, тряпка! Не ной! Встань и иди!». Они тоже пинают лежащего, но искренне считают свои пинки волшебными. Так и говорят, пнув: «это волшебный пинок!». Хотя больно от этих пинков - очень!

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Это все - обычная жизнь. Самое грустное не то, что вас бросили равнодушные или пнули недобрые. И не то, что вы грохнулись больно. А то, что те, кого вы считали близкими, друзьями, любимыми, - оказались просто знакомыми. Чужими людьми, которых вы знаете по именам. Лица их распознаёте. Как лица членов Политбюро на портретах из моего детства. Вот Брежнев, вот Косыгин… Но помощи и участия от этих бывших близких людей не больше, чем от Косыгина, извините. А вреда и боли - много.

Ну вот и все. Зато все стало ясно теперь, не так ли? Падать больно, но это многое проясняет. Розовые очки разбиваются при падении. И очень неумно бежать, прихрамывая, за новыми очками. Лучше поискать новых друзей среди тех, кто помог вам встать…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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