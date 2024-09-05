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Много не надо!

Источник: vk.com 05 сентября 2024 6518
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Когда кажется, что надо очень много, то это не вопрос настоящих потребностей, это вопрос большого голода по самому важному...

Много не надо!

Голод по самому важному

Бесчисленное количество вещей необходимо очень несогретым людям, друзья мои...Непомерная зацикленность на внешности - верный признак того, что человека обошла пока стороной взаимная любовь, главной чертой которой является чувство принятия без заслуживания...

Тяга к показательной успешности с хронической демонстрацией её атрибутов, болезненным отслеживанием реакции на себя и произведённый эффект - удел самых неуверенных, и способных лишь через чужую восхищённую или завистливую оценку почувствовать себя лучше...

И получается, что много не надо...

Гармония внутри...

Гармония снаружи...

И способность выстроить качественные отношения на любом уровне - от любви до дружбы, профессии, родительской истории...

Много не надо!

Если мы спокойны, согреты, умеем согреть в ответ, научились воспринимать себя и других с уважением, и не живём на неврозе ожидания и страха будущего - уходит необходимость искусственно загромождать собственную жизнь иллюзией стереотипного счастья...

Знаете, почему?..

Потому что у нас появляется своё...

Будьте счастливы как можно чаще... тем счастьем, которое именно вас делает счастливыми!... опубликовано econet

Автор Лиля Град

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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Лиля Град психология жизнь любовь отношения

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