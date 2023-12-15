«Много хочешь — мало получишь»: Как родители передают ограничивающие убеждения своим детям

Вспомните себя в ДЕТСТВЕ: заходите в магазин и хотите всего и сразу! До поры до времени, пока вам не расскажут, сколько вам можно и нужно хотеть, сколько можно или нельзя получать. Вас еще не научили тому, что губу-то раскатывать нельзя.

Как-то на Рождество, когда я гостила у мамы в Кишиневе, со мной произошел интересный инцидент. В поисках подарков мы ходили по книжному магазину, в котором был большой отдел с детскими игрушками, и вдруг в этот отдел забежал мальчик лет 4-5. Он стал просить маму купить ему игрушку, на что мама — скромного и образованного вида девушка лет 28-29, строго ответила «Нет! Неделю назад тебе подарили игрушку. Больше нельзя»

Большая ошибка в воспитании детей

Став невольным свидетелем этой сцены, я в каком-то рождественском порыве подошла к ней и мягко, используя все свои навыки подстройки, предложила подарить её сыну любую игрушку в честь Рождества.

Ох и непростой это был разговор! Пройдя все 5 стадий принятия, девушка всё же со скрипом согласилась. Когда я подошла к мальчику и сказала, что он может выбрать абсолютно любую игрушку, девушка резко сказала «Нет, не любую! Выбирай самую недорогую и поблагодари тётю». Вместе они выбрали самую простую машинку, которой он, конечно же, был несказанно рад. Когда же я сказала ему, чтобы выбрал себе еще что-нибудь, мальчик уверенно ответил мне «Нет, мне одной достаточно, спасибо».

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А теперь вопрос: чем эта история — не демонстрация того, как мать, словно горячую картофелину, передает ребенку свои ограничивающие убеждения о мире? Мама, которая даже в Рождественский день не допускает чудо в свою жизнь, выискивая в нём какой-то подвох и неправильность, этим обнажила свои убеждения о ресурсах: «Просто так не достается ничего, а если и достается, то в этом всегда есть подвох» и «Радоваться часто нельзя».

«Нельзя».

Вот что уже сейчас, в свои 4-5 лет уясняет себе ребенок на будущее. Вот что пройдет красной нитью сквозь всю его жизнь. Потому что игрушки для ребенка — это вам не игрушки. Для него это — олицетворение всех ресурсов нашего мира. И именно отношение к игрушкам в детстве определяет будущее отношение к деньгам, ко времени, к общению, к возможностям.

Когда этот маленький человек вырастет, ему будет достаточно не столько, сколько он пожелает, а столько, сколько можно. А можно ему будет всегда меньше, чем он хочет. И он будет стыдиться, бояться брать столько, сколько хочет. Даже если даром прилетит — раздаст. О том же, чтобы добиваться больше, чем дают, у него (скорее всего) и мысли не возникнет.

Потому что нельзя.

Возможно, в таких взрослых выросли многие из вас — родители и авторитетные личности втолковывали вам то, что не нужно и учили не так, как полезно для вас. И, возможно, вы по инерции, по незнанию учите этому своих детей.

Но ведь незнание правил не освобождает от ответственности, помните?

Сейчас поймите правильно то, что я хочу сказать. Да, человеку действительно может быть достаточно совсем немного. Да, никто не должен быть по умолчанию ненасытен.

Но человек должен выбрать это сам!

Нет, не нужно потакать любой прихоти ребенка чтобы вырастить из него успешного и счастливого взрослого. Вся разница состоит не в возможности родителей завалить детскую комнату игрушками (хотя я голосую «за» заваленную игрушками детскую, если такая возможность имеется). Разница в том, что успешные и счастливые вырастают там, где им с детства дают понять, что нормально хотеть и нормально получать, что мир не жаден, а щедр!

Утверждая обратное как непреложную истину лишь потому, что она вам сейчас удобна вы лишаете своего ребенка права, данного ему от рождения: права стремиться ко всему, что ему хочется (в плане ресурсов). Вы обрубаете ему стратегию «возможностности».

Я уделила этому вопросу много времени в видеотренинге «Как воспитать успешного ребенка», но решила, что об этом хотя бы поверхностно стоит сказать и здесь, для всех. Об этом должны услышать как можно больше не только родителей будущих и нынешних, но и тех, кто сам, уже взрослый, ищет корни своих нынешних поведений.

О том, что родители вообще часто (неосознанно) вредят своим детям просто потому, что им сейчас так удобнее: не дают самостоятельно мыть посуду, чтобы не «перемывать» за ребенком, не пускают на кухню помогать в готовке чтобы потом не убирать, не дают самостоятельно делать уроки, чтобы потом «не краснеть» перед учителем… И в этот самый момент последний, кому делают хорошо это ребенок.

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Эти же родители через года будут искренне удивлены и расстроены тем, что у них растет «нахлебник и лентяй». Но позвольте, а как иначе? Стратегии-то ему обрубили еще давно и «из самых добрых побуждений».

Что же делать, если вы и рады баловать, но нет возможности?

Самое главное — не говорить вот так:

«Нельзя каждый день/неделю/месяц новую игрушку»

«Нельзя часто покупать новые игрушки»

«Ты еще теми не наигрался, нужно играть старыми»

«Нужно быть скромнее»

«Много хочешь — мало получишь»

Такими словоформами вы встраиваете убеждение: ресурсы ограничены, больше [чем сказали родители] — нельзя. А должно быть с точностью да наоборот!

Ваша главная родительская задача в том, чтобы вшить ребенку такое убеждение: я имею право на ресурсы.

Договаривайтесь с ним, когда не можете купить ему желаемую игрушку, предлагайте разные варианты. Но никогда не говорите, что его желания неправильны или незаслуженны.

Вспомните себя в детстве: заходите в магазин и хотите всего и сразу! До поры до времени, пока вам не расскажут, сколько вам можно и нужно хотеть, сколько можно или нельзя получать. Вас еще не научили тому, что губу-то раскатывать нельзя. И рассказывали (или не рассказывали, кому как повезло) нам об этом именно родители.

Теперь же эта ответственная и, согласитесь, немножко демоническая роль возлежит и на наших плечах.

И здесь нам понадобится вся наша мудрость, хитрость и родительское благоразумие, дабы убедить ребенка в том, что в этом мире для него припасено море всего самого прекрасного!опубликовано econet

Фото на превью Julie Blackmon

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